Espresso, Ristretto, Lungo: Aralarındaki Fark Ne?
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Kahve dükkanına girdiğinde menüdeki o havalı İtalyanca kelimeler kafanı bulandırıyor, sıra sana gelip de baristanın gözlerinin içine baktığında resmen panikliyorsan yalnız değilsin, gel bir sarılalım!
Fincanına düşen her yudumu bir uzman gibi analiz etmeni sağlayacak o nefis rehberle karşındayız. Hazırsan, kafein dünyasının en büyük gizemini çözüyoruz; işte Ristretto, Espresso ve Lungo arasındaki o ince ama lezzetli farklar:
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Her Şeyin Başladığı Yer: Espresso
Ristretto Kısa Sürede Hazırlanan Yoğun Bir tat
Lungo Akış Süresi Bilinçli Olarak Uzatılan Bir Kahve
Kahve sipariş ederken en çok yapılan hatalardan biri, Lungo'yu Americano ile aynı zannetmek.
Kafein Hakkındaki O Büyük Şehir Efsanesi Çöküyor!
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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