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Espresso, Ristretto, Lungo: Aralarındaki Fark Ne?

etiket Espresso, Ristretto, Lungo: Aralarındaki Fark Ne?

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
13.06.2026 - 12:31
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Kahve dükkanına girdiğinde menüdeki o havalı İtalyanca kelimeler kafanı bulandırıyor, sıra sana gelip de baristanın gözlerinin içine baktığında resmen panikliyorsan yalnız değilsin, gel bir sarılalım!

Fincanına düşen her yudumu bir uzman gibi analiz etmeni sağlayacak o nefis rehberle karşındayız. Hazırsan, kafein dünyasının en büyük gizemini çözüyoruz; işte Ristretto, Espresso ve Lungo arasındaki o ince ama lezzetli farklar:

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Her Şeyin Başladığı Yer: Espresso

Bu kahve, kahve dünyasının ana direğidir. Yapımında genellikle bire iki ölçüsü tercih edilir. On sekiz gram kahveden otuz mililitre sıvı elde edilir. Bu demleme işlemi ortalama otuz saniye sürer. Bardakta zengin bir gövde ve dengeli bir tat profili sunar. Klasik kahve lezzetini arayan gelenekselciler için en ideal seçenek.

Ristretto Kısa Sürede Hazırlanan Yoğun Bir tat

İtalyancada 'kısıtlanmış' veya 'dar' anlamına gelen Ristretto, espresso yapımının ilk yarısında akışın kesilmesiyle elde edilen en saf haldir. Genellikle 1:1 veya 1:1.5 oranı kullanılır; yani 18 gram kahveden sadece 18-25 gram (yaklaşık 15-20 ml) sıvı alınır ve su akışı 15-20. saniyede pat diye kesilir. Kahvenin ilk saniyelerinde bardağa sadece en tatlı ve en aromatik yağlar damlar; acılık veren maddeler daha kahve yatağından sökülmeden işlem biter. Kahvenin o sert, bitter ve yanıkımsı tadından hoşlanmayan ama yoğun bir aroma patlaması yaşamak isteyen gurmeler bu bardağa bayılır.

Lungo Akış Süresi Bilinçli Olarak Uzatılan Bir Kahve

İtalyancada 'uzun' anlamına gelen Lungo, espressonun tam tersidir; makinenin düğmesine basılır ve suyun kahvenin içinden daha uzun süre akmasına izin verilir. Genellikle 1:3 veya 1:4 oranı kullanılır; yani 18 gram kahveden 50-60 gram (yaklaşık 50-60 ml) sıvı alınır ve demleme süresi 40 saniyeyi bulabilir. Kahvenin içinden çok fazla su geçtiği için gövdesi daha suludur ama su, kahve posasında kalan tüm o ağır, bitter ve acı tatları da söküp bardağa taşır. Kahveyi hemen bir dikişte bitirmek istemeyen, bardağı biraz daha dolu olsun isteyen ve o köşeli tatları sevenler için ideal.

Kahve sipariş ederken en çok yapılan hatalardan biri, Lungo'yu Americano ile aynı zannetmek.

Americano, standart bir espresso shot'ının üzerine sonradan sıcak su eklenerek kahvenin yumuşatılmasıyla yapılır; yani kahve çekirdeği fazladan suya maruz kalmaz. Lungo'da ise suyun tamamı bizzat kahve posasının içinden süzülerek geçer, bu da kahvenin içindeki tüm gizli acılığı ve ağır aromaları bardağa hapseder. Kısacası Americano daha yumuşak ve içimi kolay bir deneyim sunarken, Lungo sulu görünmesine rağmen çok daha serttir.

Kafein Hakkındaki O Büyük Şehir Efsanesi Çöküyor!

Birçoğumuz Ristretto'yu çok yoğun, konsantre ve sert göründüğü için tam bir 'kafein bombası' zannederiz ama bu bilgi tamamen yanlıştır! Kafein, suyla temas ettikçe çözünen bir maddedir; yani kahvenin içinden ne kadar çok su geçirirseniz ve o su kahveyle ne kadar uzun süre temas ederse, bardağa o kadar çok kafein salınır. Bu mantıkla, en az suya ve en kısa süreye sahip olan Ristretto en düşük kafeini içerirken, suyun içinde yüzdüğü Lungo kafein seviyesinde zirveye oynar.

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Hangisi Senin Kahven?

Hangi kahveyi seçeceğin, o an bardaktan ne beklediğinle tamamen doğrudan alakalıdır. Eğer kahvenin meyvemsi, çiçeksi ve tatlı notalarını en yoğun şekilde hissetmek istiyorsan, acılıktan uzak duran Ristretto senin ruh ikizindir. 'Ben kahvenin asiditesini de, gövdesini de, acılığını da tam kıvamında ve dengeli almak isterim' diyorsan, asırlardır tahtını kimseye kaptırmayan Espresso'dan şaşmamalısın. Ama amacın uzun uzun oturup, o tütünümsü, odunsu ve bitter tatların keyfini çıkarmaksa, hiç düşünmeden Lungo siparişi vermelisin.

Hangisi Latte ve Cappuccino'ya Daha Çok Yakışır?

Sadece shot olarak değil, kahveni sütle buluştururken de bu üçlü arasındaki farklar bardağın bütün kaderini ve tadını baştan aşağı değiştirir. Sütün o tatlı ve baskın yapısını dengelemek, kahve lezzetini sütün içinde kaybetmemek için baristalar genellikle daha tatlı ve yoğun olan Ristretto shot'ları tercih ederler. Espresso zengin gövdesiyle her türlü sütlü tarife mükemmel bir temel oluştururken, Lungo sütle birleştiğinde zaten sulu olan yapısı nedeniyle iyice silikleşir ve geriye sadece hoş olmayan bir acılık kalır. Bu yüzden sütlü bir kahve keyfi yapacaksan, Lungo seçeneğini listenin en sonuna atmanda fayda var.

Artık Kahve Siparişi Verirken Kararsız Kalmaya Son!

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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