Espresso, Ristretto, Lungo: Aralarındaki Fark Ne?

Birçoğumuz Ristretto'yu çok yoğun, konsantre ve sert göründüğü için tam bir 'kafein bombası' zannederiz ama bu bilgi tamamen yanlıştır! Kafein, suyla temas ettikçe çözünen bir maddedir; yani kahvenin içinden ne kadar çok su geçirirseniz ve o su kahveyle ne kadar uzun süre temas ederse, bardağa o kadar çok kafein salınır. Bu mantıkla, en az suya ve en kısa süreye sahip olan Ristretto en düşük kafeini içerirken, suyun içinde yüzdüğü Lungo kafein seviyesinde zirveye oynar.