FIFA Başkanı Infantino'dan İtalyanları Kızdıracak Şakalar Geldi
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası’nın formatına ilişkin açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.
2026’da 48 takımla düzenlenecek turnuvayı hatırlatan Infantino, organizasyonun gelecekte daha da genişletilebileceğini belirtti. 64 takımlı Dünya Kupası ihtimalinin de masada olduğunu ifade eden Infantino’nun, İtalya’ya yönelik esprili göndermesi futbol kamuoyunda dikkat çekti.
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Yeni plandan bahsederken İtalyanları kızdırdı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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