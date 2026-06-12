article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
FIFA Başkanı Infantino'dan İtalyanları Kızdıracak Şakalar Geldi

FIFA Başkanı Infantino'dan İtalyanları Kızdıracak Şakalar Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.06.2026 - 23:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası’nın formatına ilişkin açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.

2026’da 48 takımla düzenlenecek turnuvayı hatırlatan Infantino, organizasyonun gelecekte daha da genişletilebileceğini belirtti. 64 takımlı Dünya Kupası ihtimalinin de masada olduğunu ifade eden Infantino’nun, İtalya’ya yönelik esprili göndermesi futbol kamuoyunda dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni plandan bahsederken İtalyanları kızdırdı.

Yeni plandan bahsederken İtalyanları kızdırdı.

Gianni Infantino, Brezilya merkezli CazéTV’ye verdiği röportajda Dünya Kupası’nın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Turnuvanın küresel etkileşimini artırmak istediklerini belirten Infantino, “Önce 48 takımlı formatı görmemiz gerekiyor. Ancak ileride 64 takıma çıkma ihtimalini de konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında dikkat çeken bir espri de yapan Infantino, “Belki 64 takımlı bir Dünya Kupası ile İtalya elemeleri geçmeyi başarır, ya da 208’e kadar çıkabiliriz” sözleriyle İtalya’nın son dönemdeki turnuva kaçırmalarına göndermede bulundu.

Sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada gündem oldu.

İtalyanları kızdıran bu şaka başka ülkelerdeki futbolseverler için de gerçek bir dalga geçme malzemesine dönüştü. İtalya son üç Dünya Kupası'na katılmadığı için futbol olarak büyük bir kriz içinde.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın