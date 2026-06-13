Ayda Kaç Saat Ütü Yaptığını Ölçüyoruz!
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Ev işleri konusunda herkesin farklı bir rutini var. Özellikle ütü konusunda. Kimileri ütüyü biriktikçe yapıyor, kimileri de giyeceği zaman ütülemeyi tercih ediyor. Peki sen hangi gruptasın? Vereceğin cevaplara göre ayda ortalama kaç saat ütü yaptığını tahmin ediyoruz. Hazırsan başlayalım! 👇
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1. Sabah dışarı çıkacaksan kıyafetlerini ne zaman seçersin?
2. Dolabındaki kıyafetlerin genel durumu nasıl?
3. Peki, tüm kıyafetlerini ütüler misin? 🤔
4. Ev işleriyle aran nasıl?
5. Söyle bakalım, aşağıdaki kıyafetlerden hangisini daha sık giyiyorsun?
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6. Çamaşırlar yıkandı ve kurudu, peki sonra? 🤔
7. Ütü masası senin için ne kadar önemli?
8. Son olarak, ütü alacağın zaman ilk baktığın şey hangisi olur?
Ayda 2 - 4 saat ütü yapıyorsun!
Ayda 5 - 10 saat ütü yapıyorsun!
Ayda 10 saatten fazla ütü yapıyorsun!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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