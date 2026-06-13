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Ayda Kaç Saat Ütü Yaptığını Ölçüyoruz!

etiket Ayda Kaç Saat Ütü Yaptığını Ölçüyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
13.06.2026 - 11:31
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Ev işleri konusunda herkesin farklı bir rutini var. Özellikle ütü konusunda. Kimileri ütüyü biriktikçe yapıyor, kimileri de giyeceği zaman ütülemeyi tercih ediyor. Peki sen hangi gruptasın? Vereceğin cevaplara göre ayda ortalama kaç saat ütü yaptığını tahmin ediyoruz. Hazırsan başlayalım! 👇

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1. Sabah dışarı çıkacaksan kıyafetlerini ne zaman seçersin?

2. Dolabındaki kıyafetlerin genel durumu nasıl?

3. Peki, tüm kıyafetlerini ütüler misin? 🤔

4. Ev işleriyle aran nasıl?

5. Söyle bakalım, aşağıdaki kıyafetlerden hangisini daha sık giyiyorsun?

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6. Çamaşırlar yıkandı ve kurudu, peki sonra? 🤔

7. Ütü masası senin için ne kadar önemli?

8. Son olarak, ütü alacağın zaman ilk baktığın şey hangisi olur?

Ayda 2 - 4 saat ütü yapıyorsun!

Sen ütü konusunda oldukça pratik davrananlardansın. Kıyafet seçimlerinde rahat parçaları tercih ediyor, gereksiz vakit kaybetmekten hoşlanmıyorsun. Kıyafet yıkama şeklin sayesinde ütü yükünü minimumda tutuyorsun. Ütü senin için gerekli olduğunda yapılan bir iş, hayatının merkezinde değil! Bu yüzden ayda birkaç saatlik ütü yapmak senin yaşam tarzına oldukça uygun görünüyor.

Ayda 5 - 10 saat ütü yapıyorsun!

Sen ütü konusunda dengeli bir profilsin. Ne ütüden tamamen kaçıyorsun ne de tüm hafta sonunu bu işe ayırıyorsun. Düzenli görünmeyi sevdiğin için kıyafetlerine özen gösteriyorsun ancak bunu takıntı haline getirmiyorsun. İş, sosyal hayat ve ev işleri arasında iyi bir denge kurmuşsun. Bu nedenle ay boyunca ortalama 5-10 saat arasında ütü yapmak senin için yeterli oluyor.

Ayda 10 saatten fazla ütü yapıyorsun!

Ayda 10 saatten fazla ütü yapıyorsun!

Kabul edelim, sen ütü konusunda profesyonel seviyedesin. Düzenli görünmeyi seviyor, kıyafetlerinin kusursuz olmasına önem veriyorsun. Özellikle gömlek, elbise ve özel kumaşlı parçalar gardırobunda önemli yer tutuyor olabilir. Bu yüzden ütü senin hayatında sıradan bir ev işinden çok daha fazlası. Eğer bu kadar sık ütü yapıyorsan, zamandan tasarruf sağlayacak çözümlere ihtiyacın olabilir. Örneğin Philips PerfectCare 9000 Serisi Buhar Kazanlı Ütü, yapay zeka destekli teknolojisiyle kumaşa göre sıcaklığı otomatik ayarlayabiliyor ve güçlü buhar performansıyla kırışıklıkları çok daha kısa sürede açabiliyor. Kısacası senin gibi sık ütü yapan biri için bu özellik büyük kolaylık sağlar!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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