Kemal Kılıçdaroğlu Yönetimindeki MYK'dan İki Belediye Başkanına İhraç Talebi Çıktı
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Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK), eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında önemli başlıkları değerlendirmek üzere toplandı. Toplantının ardından, Serkan Tuncer ve Tanju Özcan hakkında parti disiplin sürecinin işletilmesi ve kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmeleri yönünde karar alındığı bildirildi.
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Müslim Sarı, MYK'da alınan kararları açıkladı.
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Kılıçdaroğlu'nun Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın açıklaması şöyle:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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