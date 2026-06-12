article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kemal Kılıçdaroğlu Yönetimindeki MYK'dan İki Belediye Başkanına İhraç Talebi Çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu Yönetimindeki MYK'dan İki Belediye Başkanına İhraç Talebi Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.06.2026 - 17:45
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK), eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında önemli başlıkları değerlendirmek üzere toplandı. Toplantının ardından, Serkan Tuncer ve Tanju Özcan hakkında parti disiplin sürecinin işletilmesi ve kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmeleri yönünde karar alındığı bildirildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Müslim Sarı, MYK'da alınan kararları açıkladı.

Müslim Sarı, MYK'da alınan kararları açıkladı.

Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Serkan Tuncer ve Tanju Özcan hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatılmasına karar verdi. MYK toplantısında alınan kararla iki belediye başkanı, partiden ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Müslim Sarı kurultay takvimiyle ilgili de bilgi verdi.

Kılıçdaroğlu'nun Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın açıklaması şöyle:

Kılıçdaroğlu'nun Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın açıklaması şöyle:

'12 Haziran 2026 tarihli Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantımızda, ülke gündemine ve partimizde son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Toplantıda alınan bazı kararlar şunlardır:

* Dün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda, kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verilmiştir.

* Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verilmiştir.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
6
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın