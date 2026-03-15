Sevgili Balık, bu hafta burcunda gerçekleşen Yeni Ay ve hemen ardından gelen Merkür retrosunun sona ermesi, seni adeta sisli bir ortamdan aydınlığa çıkarıyor. Başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarından önce düşünmenin getirdiği duygusal yorgunluk, sağlıklı bir öz-benlik anlayışına yerini bırakacak.

Ruhunun fısıltılarını dinlemek ve sezgilerini yaşam tarzı haline getirmek, en etkili şifa yöntemi olarak hizmet edecek. Kendi ihtiyaçlarını ihmal etmekten vazgeçip sağlıklı bir benlik algısı oluşturmanın zamanı geldi. Hayatını, yaşam kaliteni ve düzenini koruyarak sağlıklı olmak için bugün biraz da bencillik mi yapsan? Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…