Yaz Geliyor Derken Kış Geri Döndü: Tüm Türkiye İçin Meteoroloji’den Sağanak Yağış Uyarısı Geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel verilerine göre, yarından itibaren ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların hakim olması bekleniyor. Hafta boyu sürecek bu hava hareketliliği ile birlikte, mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar hafta sonuna doğru hissedilir derecede azalacak. İstanbul ve Bursa gibi Marmara illerinde sert poyrazın etkisiyle hava sıcaklığı kağıt üzerinde 17 derece görünse de vatandaşlar 12 derece civarında bir soğuk hissedecek.

Hava tahmin uzmanları, özellikle perşembe gününden itibaren yağışların iç kesimlerde yoğunlaşacağını, cuma günü ise tüm yurdu etkisi altına alacağını öngörüyor.

Bugün itibarıyla Akdeniz’in iç kısımları, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Ankara’nın kuzey ilçeleri ve Konya gibi noktalarda bölgesel yağışlar görülecek. Marmara’nın doğusu ve Karadeniz’in iç bölgelerinde ise sabah saatlerinde sis ve pus hadiselerine karşı sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise tehlike farklı bir boyuta ulaşıyor. Eğimli arazilerdeki yoğun kar örtüsü, sıcaklık değişimleriyle birlikte çığ riskini tetikliyor. Uzmanlar, kar erimeleri ve olası çığ facialarına karşı bölge halkını ve gezginleri tedbirli olmaları konusunda uyarıyor. Yağışlı sistemin hafta sonu etkisini artırarak devam edeceği ve hava sıcaklıklarındaki düşüşün birçok ilde hissedileceği vurgulanıyor.