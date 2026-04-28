Gülistan Doku Soruşturmasının Seyrini Değiştirecek WhatsApp Mesajları Ortaya Çıktı: "Her Şeyi Öteceğim!"

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.04.2026 - 08:24

Tunceli'de 2020 yılından bu yana haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında, dosyanın seyrini değiştirecek kritik bir gelişme yaşandı. Yurt dışına kaçan kilit isim Umut Altaş ile babası arasındaki şok edici yazışmalar, cinayet şüphesini ve organize bir gizleme çabasını ilk kez bu kadar net bir şekilde gün yüzüne çıkardı.

KAYNAK: Halit Turan / Sabah

Reklam

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında, karanlık noktaları aydınlatacak yeni deliller gün yüzüne çıktı.

Sabah Gazetesi'nden Halit Turan'ın haberine göre; Hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve yasadışı yollarla ABD’ye firar eden Umut Altaş’ın, Türkiye’de tutuklu bulunan babası Celal Altaş ile yaptığı WhatsApp yazışmaları dava dosyasına girdi. Ortaya çıkan mesajlar, Doku’nun kayboluşunun ardındaki sis perdesinin aslında organize bir plan dahilinde örtüldüğü şüphesini güçlendirdi.

Ocak 2026 tarihli kayıtlara göre, firari Umut Altaş'ın babasından sürekli para talep ettiği ve alamadığı takdirde 'itirafçı' olmakla tehdit ettiği görülüyor. Babasından 9 bin dolar isteyen Altaş, paranın gelmemesi durumunda savcılığa her şeyi anlatacağını açıkça ifade ediyor. 

Yazışmalarda babasına, kendisinin neden yurt dışına gönderildiğine dair gerçekleri açıklayacağını söyleyen firari isim, 'Yaptıklarınızın bir bedeli olacak, savcıyı arayıp konuşacağım' diyerek babasına baskı kuruyor.

Baba Celal Altaş’ın, oğlunun bu taleplerine karşılık daha önce gönderdiği 150 bin doları geri istemesiyle gerilim tırmanıyor. Baba-oğul arasındaki bu ağız dalaşı, Gülistan Doku olayındaki gizli kalmış ayrıntıları da deşifre ediyor. Babasının 'Her şeyden haberin var o zaman' suçlamasına sert yanıt veren Umut Altaş, 'Bırak rol yapmayı, sen susturuyordun ya! Öteceğim her şeyi, göreceksiniz dünya kaç bucak' ifadelerini kullanıyor. Bu diyaloglar, Doku’nun son sinyal verdiği bölgedeki araç trafiği kayıtlarıyla birleşince, olayın sanılandan çok daha karmaşık bir organizasyon olduğunu ortaya koyuyor.

Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Reklam
