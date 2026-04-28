Gülistan Doku Soruşturmasının Seyrini Değiştirecek WhatsApp Mesajları Ortaya Çıktı: "Her Şeyi Öteceğim!"

Sabah Gazetesi'nden Halit Turan'ın haberine göre ; Hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve yasadışı yollarla ABD’ye firar eden Umut Altaş’ın, Türkiye’de tutuklu bulunan babası Celal Altaş ile yaptığı WhatsApp yazışmaları dava dosyasına girdi. Ortaya çıkan mesajlar, Doku’nun kayboluşunun ardındaki sis perdesinin aslında organize bir plan dahilinde örtüldüğü şüphesini güçlendirdi.

Ocak 2026 tarihli kayıtlara göre, firari Umut Altaş'ın babasından sürekli para talep ettiği ve alamadığı takdirde 'itirafçı' olmakla tehdit ettiği görülüyor. Babasından 9 bin dolar isteyen Altaş, paranın gelmemesi durumunda savcılığa her şeyi anlatacağını açıkça ifade ediyor.

Yazışmalarda babasına, kendisinin neden yurt dışına gönderildiğine dair gerçekleri açıklayacağını söyleyen firari isim, 'Yaptıklarınızın bir bedeli olacak, savcıyı arayıp konuşacağım' diyerek babasına baskı kuruyor.

Baba Celal Altaş’ın, oğlunun bu taleplerine karşılık daha önce gönderdiği 150 bin doları geri istemesiyle gerilim tırmanıyor. Baba-oğul arasındaki bu ağız dalaşı, Gülistan Doku olayındaki gizli kalmış ayrıntıları da deşifre ediyor. Babasının 'Her şeyden haberin var o zaman' suçlamasına sert yanıt veren Umut Altaş, 'Bırak rol yapmayı, sen susturuyordun ya! Öteceğim her şeyi, göreceksiniz dünya kaç bucak' ifadelerini kullanıyor. Bu diyaloglar, Doku’nun son sinyal verdiği bölgedeki araç trafiği kayıtlarıyla birleşince, olayın sanılandan çok daha karmaşık bir organizasyon olduğunu ortaya koyuyor.