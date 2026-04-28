Huzurevi Değil Vurgun Yuvası: Felçli Adamın Banka Kartını Alıp Servetini Sıfırladılar!

Huzurevi Değil Vurgun Yuvası: Felçli Adamın Banka Kartını Alıp Servetini Sıfırladılar!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.04.2026 - 07:10

Ankara Elmadağ Huzurevi’nde kalan %94 engelli İlhan Dülkar’ın vefatının ardından ortaya çıkan skandallar zinciri Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Yaşlı adamın banka kartlarını ele geçirerek adına krediler çeken ve hesaplarını boşaltan huzurevi yönetimindeki isimler hakkında Bakanlık soruşturma başlattı. En az altı ailenin benzer iddialarla şikayetçi olduğu olayda, dolandırıcılık yöntemleri ve usulsüzlükler tek tek deşifre edildi.

Kaynak: İsmail Saymaz / Halk TV

Ankara'da bulunan Elmadağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, engelli ve yaşlı bireylerin birikimlerine el konulduğu iddialarıyla büyük bir yargı sürecine konu oldu.

Ankara'da bulunan Elmadağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, engelli ve yaşlı bireylerin birikimlerine el konulduğu iddialarıyla büyük bir yargı sürecine konu oldu.

Geçirdiği kaza sonrası felç kalan ve ailesi tarafından güvenli bir ortamda bakılması için merkeze yerleştirilen İlhan Dülkar’ın şüpheli ölümü, buzdağının görünmeyen kısmını ortaya çıkardı. Hayattayken eşine 'Müdürle aram çok iyi, kartım onda, her ihtiyacımı alıyorlar' diyen Dülkar’ın, aslında organize bir dolandırıcılık ağının kurbanı olduğu anlaşıldı. 2 Kasım 2024’te hayatını kaybeden yaşlı adamın banka hesaplarını kontrol eden ailesi, merhumun üzerine çekilmiş 100 bin liralık kredinin  borcu ve boşaltılmış hesaplarla karşılaştı.

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre; Yapılan incelemelerde, İlhan Dülkar’ın sadece basit bir tuşlu telefon kullanmasına rağmen, adına akıllı cihazlar satın alındığı ve internet bankacılığı üzerinden defalarca nakit transferi yapıldığı belirlendi. 

Banka dekontları, yaşlı adamın hesabından kurumda vekaleten müdürlük yapan Osman Kaya ile diğer personellerin şahsi hesaplarına on binlerce liralık aktarım yapıldığını kanıtladı. Üstelik Dülkar’ın biriktirdiği altınların da vefatından sonra ailesine teslim edilmediği, kurum yetkililerinin 'ölmeden önce bozdurdu' şeklinde beyanlarda bulunduğu öğrenildi. Mağdur eş Sultan Dülkar’ın savcılığa sunduğu dilekçede, eşinin kandırılarak tüm mal varlığının elinden alındığı ve benzer durumun merkezdeki diğer bakıma muhtaç kişiler için de geçerli olduğu vurgulandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin hazırladığı raporlar, skandalın boyutunun sadece nakit parayla sınırlı olmadığını gösterdi. Kurumda hayatını kaybeden ve sahipsiz kalan yaşlıların vasiliğini alarak paralarına el koyma, piyasadan toplanan sahte faturalarla bütçeyi zarara uğratma ve yaşlılara sistematik baskı uygulama gibi pek çok suçlama dosyaya eklendi. Soruşturma sonucunda müdürlük görevinden alınan Osman Kaya’nın, henüz ihraç edilmeden başka bir bakım merkezinde görevlendirilmesi ise mağdur ailelerin tepkisini çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni şikayetlerle genişleyen dosya kapsamında adı geçen isimler hakkındaki adli süreci titizlikle yürütmeye devam ediyor.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
