Berke Özer, Kurtarışlarıyla Ligue 1'e Damga Vurmaya Devam Ediyor

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.04.2026 - 23:13

Lille’in genç kalecisi Berke Özer, bu sezon sergilediği performansla öne çıktı.

12 maçta kalesini gole kapatan Özer, Dominik Greif (11) ile Hervé Koffi, Robin Risser ve Brice Samba (10) gibi isimleri geride bırakarak Fransa’da zirveye yerleşti.

İstatistikleriyle ligi sallamaya devam ediyor.

Lille forması giyen Berke Özer, etkileyici performansıyla öne çıkmayı sürdürüyor.

Genç kaleci, gol yemeden tamamladığı maç sayısını 12’ye yükselterek bu alanda zirveye yerleşti. Özer’in performansı, Fransa’daki kaleci istatistikleri arasında dikkat çeken bir seviyeye ulaştı.

Birçok kariyerli ismi geride bıraktı.

Listede ikinci sırada 11 maçla Dominik Greif yer aldı. Hervé Koffi, Robin Risser ve Brice Samba ise 10’ar maçla Berke Özer’i takip etti.

Öte yandan Berke Özer, Lille'in bir önceki sezon kalecisi Lucas Chevalier’in istatistiğini de geride bıraktı.

Sıralama şu şekilde:

Berke Özer: 12

Dominik Greif: 11

Hervé Koffi: 10

Robin Risser: 10

Brice Samba: 10

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
