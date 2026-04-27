Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ve Devin Özek'le Yollar Ayrıldı

Hakan Karakoca
27.04.2026 - 22:10

Galatasaray deplasmanından 3-0'lık yenilgiyle dönen ve lige adeta havlu atan Fenerbahçe'de bugün kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Radikal kararların alınması beklenen toplantının ardından iki isimle yollar ayrıldı. Fenerbahçe iki isimle ilgili resmi açıklamayı da yaptı.

"Bir daha olmayacak" demişlerdi.

Daha önce de Tedesco ve Devin Özek tartışmaların ortasında kalmış ve görevden alınacakları iddia edilmişti. Yönetimin toplantıya çağırarak savunma istediği ikili 'bir daha böyle bir durum yaşanmayacak' garantisi vererek göreve devam etmişti.

Galatasaray maçı son oldu.

Galatasaray karşısında alınan ağır mağlubiyet ipleri koparan son maç oldu. Bugün Sadettin Saran liderliğinde yapılan toplantıda hem Domenico Tedesco hem de Devin Özek ile yollar ayrıldı.

Sezonu bir kez daha Zeki Murat Göle tamamlayacak.

Fenerbahçe resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

“Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda;

Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır.

Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır.

Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır.”

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
