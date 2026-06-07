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Bardakta Kısır Fikrinden Dua Lipa’nın Düğün Menüsüne Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Bardakta Kısır Fikrinden Dua Lipa’nın Düğün Menüsüne Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.06.2026 - 18:31
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Haftanın son gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazar günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

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Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
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Cacık da olabilir bu sıcaklarda.

Cacık da olabilir bu sıcaklarda.
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Günü gününe çalışma düzenini oturtabilen var mı?

Günü gününe çalışma düzenini oturtabilen var mı?
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Hissettiniz mi bir önceki gün oluşacak gerginliği?

Hissettiniz mi bir önceki gün oluşacak gerginliği?
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Acil destek!

Acil destek!
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Orada dönecek olan muhabbetler... Biz de gelelim mi?

Orada dönecek olan muhabbetler... Biz de gelelim mi?
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Nasıl haklı ama.

Nasıl haklı ama.
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Eyvah.

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Karpuza meşhur baharatından da serper.

Karpuza meşhur baharatından da serper.
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Fare ya da muz kabuğu getiren kedilerin yanında sen ❤️

Fare ya da muz kabuğu getiren kedilerin yanında sen ❤️
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Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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