Tedesco, Fenerbahçe Tesislerindeki Casus İçin Tesislerin Fiziksel İmkanlarını İşaret Etti

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, sezon boyunca bazı karşılaşmalarda rakiplerin oyun planlarını önceden çözmüş olabileceğini düşündüğünü belirtti. Bu durumun takımın sahadaki sürpriz etkisini azalttığını ifade etti.

Tedesco, tesislerdeki antrenman süreçlerinin görünürlüğüne dikkat çekerek, rakiplerin hazırlıkları önceden öğrenmiş olabileceğini ima etti. Açıklamasında, “Tesislerimizde idmanlarımızı herkes görüyor. Bu sene oynadığımız 6-7 maçta rakipler tamamen ne yapmak istediğimizi biliyordu. O yüzden kimseyi şaşırtamıyoruz. Herhangi bir daire kiralayıp antrenmanlarımızı izleyebilirler. Kimseyi suçlamıyorum ama benim hissiyatım bu.” ifadelerini kullandı.