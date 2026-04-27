Tedesco, Fenerbahçe Tesislerindeki Casus İçin Tesislerin Fiziksel İmkanlarını İşaret Etti

Tedesco, Fenerbahçe Tesislerindeki Casus İçin Tesislerin Fiziksel İmkanlarını İşaret Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.04.2026 - 19:17

Fenerbahçe, Süper Lig 31. hafta mücadelesinde deplasmanda Galatasaray’a 3-0 kaybederek şampiyonluk yarışında kritik bir puan kaybı yaşadı.

Bu sonuçla sarı-lacivertlilerin sezon hedeflerinde ciddi bir gerileme olduğu yorumları yapılırken, teknik direktör Domenico Tedesco’nun maç sonu açıklamaları da kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Tesislerin fiziki durumunu şikayet etti.

Tesislerin fiziki durumunu şikayet etti.

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig’de Galatasaray karşısında alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında takımın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tedesco, özellikle çalışma ortamına dikkat çekerek antrenman koşullarıyla ilgili eleştirilerini dile getirdi. Açıklamasında, “Samandıra'nın kapalı bir tesis olması beni mutlu ederdi” ifadesini kullanarak mevcut düzenin bazı dezavantajlar barındırdığını ima etti.

"İdmanlarımızı herkes görüyor"

"İdmanlarımızı herkes görüyor"

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, sezon boyunca bazı karşılaşmalarda rakiplerin oyun planlarını önceden çözmüş olabileceğini düşündüğünü belirtti. Bu durumun takımın sahadaki sürpriz etkisini azalttığını ifade etti.

Tedesco, tesislerdeki antrenman süreçlerinin görünürlüğüne dikkat çekerek, rakiplerin hazırlıkları önceden öğrenmiş olabileceğini ima etti. Açıklamasında, “Tesislerimizde idmanlarımızı herkes görüyor. Bu sene oynadığımız 6-7 maçta rakipler tamamen ne yapmak istediğimizi biliyordu. O yüzden kimseyi şaşırtamıyoruz. Herhangi bir daire kiralayıp antrenmanlarımızı izleyebilirler. Kimseyi suçlamıyorum ama benim hissiyatım bu.” ifadelerini kullandı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
