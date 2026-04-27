Premier Lig Yıldızı Jack Grealish Tanınmayacak Halde Sızmış Şekilde Görüntülendi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.04.2026 - 17:35

Premier Lig'in yaramaz çocuklarından Jack Grealish'in son hali görenleri şaşırtmaya devam ediyor. Şampiyonluk kutlamalarında alkolün etkisiyle yaptığı hareketlerle defalarca gündem olan İngiliz oyuncu bu kez bir mekanda sızmış şekilde görüldü.

Aşırı alkolle sızdı.

Jack Grealish, Premier Lig ekiplerinden Everton’da kiralık olarak forma giydiği dönemde geçirdiği ayak ameliyatının ardından dikkat çeken bir olayla gündeme geldi.

Cumartesi günü saat 16.30 sularında Manchester’daki Stories Hotel Manchester’a gelen 30 yaşındaki oyuncunun, yaklaşık bir saat sonra otelde uyuyakaldığı belirtildi.

İddialara göre, aşırı alkol tükettiği öne sürülen Grealish’i yanında bulunan arkadaşları uzun süre uyandırmaya çalıştı ancak başarılı olamadılar. Olay, görgü tanıklarının aktardıklarıyla kamuoyuna yansıdı.

Düşüşteki kariyeri bir de sakatlıkla sarsıldı.

Öte yandan Everton formasıyla kiralık olarak sahaya çıkan Jack Grealish’in yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun kalan bölümünde oynayamayacağı değerlendiriliyor. Yıldız futbolcunun bu durum nedeniyle Dünya Kupası kadrosunda da yer alamayacağı ifade ediliyor.

Ameliyatın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Grealish ise, “Her zamankinden daha iyi ve daha güçlü bir şekilde geri dönmek için çok çalışıyorum” sözleriyle dönüş hedefini dile getirmişti.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
