Kanada’dan Türkiye’ye Gelen Kadın Turistin İnternet Paketi İsyanı

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Kanada’dan Türkiye’ye gelen bir kadın, 3 haftada telefonundan toplam 45 gigabayt internet kullandığını söyledi. Kanada’da daha fazla kullanmasına rağmen aylık sadece 7 gigabayt internet kullandığını belirten turist, “Cidden insanın silkelenmiş olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.
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Türkiye’de internet paketlerinin daha çabuk bittiği tartışması yaşanmıştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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