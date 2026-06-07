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Kanada’dan Türkiye’ye Gelen Kadın Turistin İnternet Paketi İsyanı

Kanada’dan Türkiye’ye Gelen Kadın Turistin İnternet Paketi İsyanı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.06.2026 - 19:15

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Kanada’dan Türkiye’ye gelen bir kadın, 3 haftada telefonundan toplam 45 gigabayt internet kullandığını söyledi. Kanada’da daha fazla kullanmasına rağmen aylık sadece 7 gigabayt internet kullandığını belirten turist, “Cidden insanın silkelenmiş olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

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Türkiye’de internet paketlerinin daha çabuk bittiği tartışması yaşanmıştı.

Türkiye’de internet paketlerinin daha çabuk bittiği tartışması yaşanmıştı.

Türkiye’de kullanılan internet paketlerinin çok daha çabuk bittiği yönündeki tartışmalar, 5G’ye geçişle hız kazanmıştı. Uzmanlar, internet paketinin daha uzun süre dayanması için alınabilecek önlemleri şu şekilde açıklıyor:

Veri tasarrufunu etkinleştirin: Telefonunuzun ayarlarından veri tasarrufu modunu açın.

Otomatik indirmeleri durdurun: Sosyal medya uygulamalarındaki “Videoları Otomatik Oynat” özelliğini yalnızca Wi-Fi’da çalışacak şekilde ayarlayın veya tamamen kapatın.

Arka plan kullanımını kısıtlayın: Uygulamaların arka planda veri kullanmasını engelleyin.

Wi-Fi önceliği kullanın: Evde veya iş yerinde mobil veriyi kapatıp Wi-Fi bağlantısına geçin.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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