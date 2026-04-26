Fanatik Fenerbahçeli Ece Seçkin, Kırmızı Kart Gören Ederson'a Tepki Gösterdi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.04.2026 - 00:12

Kritik derbide Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0'lık net skorla geçti ve şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı. Maça damgasını olumsuz yönden vuran bir isim varsa bu şüphesiz Ederson'du. Kırmızı kart görerek takımını yalnız bırakan Ederson'a taraftarlardan hayli tepki var. Bunlardan biri de fanatik Fenerbahçeli şarkıcı Ece Seçkin'di.

Fenerbahçe'nin ümitlerini bitiren karta tepkiler sürüyor.

Sarı kartı olmasına rağmen hakeme ve rakibe davranışlarıyla ikinci sarı kartı kolay bir şekilde gören Ederson'a Fenerbahçe cephesinde tepkiler var. 

Brezilyalı kalecinin atılmasından sonra hem skor 2-0'a gelmiş hem de oyun üstünlüğü tamamen Galatasaray'a geçmişti. 3-0 biten maçın ardından Ederson'a tepki gösterenler arasında şarkıcı Ece Seçkin de vardı.

Ece Seçkin, Ederson'a "Hain oğlu hain" dedi.

Ece Seçkin yaptığı paylaşımda 'Maçın başından beri ağız dolusu küfür ediyor sarhoş mu bu herif 5 defa uyarılmasına rağmen kaleye geçmiyor,futbol yorumu yapmak haddime değil sadece bir taraftarım ama sen hain oğlu hainsin ederson,Türk futbol tarihine böylesine net bir şekilde maçı satan kaleci olarak ismini kazıdın…' dedi.

Ece Seçkin'in paylaşımı:

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
