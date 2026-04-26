Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde Son Dakikalardaki Anons Dikkat Çekti

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Son dakikalarda özellikle Fenerbahçe karşısında oyun üstünlüğünü de yakalayan Galatasaray'da tribünlerde de gelen zaferin coşkusu vardı.

Stadyumda son dakikalarda yapılan anons ise hayli dikkat çekti.

Galatasaray'dan net galibiyet...

Sarı kırmızılılar Osimhen, Barış Alper ve Torreira'nın golleriyle sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı. Şampiyonluk yolunda büyük bir adım atan sarı kırmızılıların maç sonu coşkusu ise çok konuşulacak türdendi.

"4. gol" anonsu geldi.

90+4'te Abdülkerim Bardakçı'nun oldukça uzak mesafeden attığı şut tribünleri bir kez daha heyecanlandırdı. Mert Günok'un güçlükle kurtardığı top sonrası stadyumda ilginç bir anons geldi. 

Stadyumda anonsçunun '4. golü istiyor muyuz?' sorusu duyuldu. Büyükl bir coşkuya neden olan anonsa taraftarlar da 'Evet' tezahüratıyla karşılık verdi.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
