Gençlerbirliği Taraftarları Ankara'da Açlık Grevi Yapan Madencilere Destek Verdi
Ankara'da madenciler açlık grevinin 7.gününde direnişlerini sürdürüyor. Çeşitli parti ve sivil toplum kuruluşlarından destek ziyareti gerçekleştirilen madencilere en dikkat çekici desteklerden biri de Gençlerbirliği taraftarından geldi. Maç içinde tezahüratlarla madencilere selam gönderen taraftarlar maçın ardından da Kurtuluş Parkı'nda madencileri ziyaret etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk destek Gençlerbirliği-Kocaelispor maçında tribünden yapılan tezahüratla geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taraftarlar daha sonra grevdeki madencileri ziyaret ederek karşılıklı tezahüratlar yaptılar.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın