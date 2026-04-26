Gençlerbirliği Taraftarları Ankara'da Açlık Grevi Yapan Madencilere Destek Verdi

Ankara'da madenciler açlık grevinin 7.gününde direnişlerini sürdürüyor. Çeşitli parti ve sivil toplum kuruluşlarından destek ziyareti gerçekleştirilen madencilere en dikkat çekici desteklerden biri de Gençlerbirliği taraftarından geldi. Maç içinde tezahüratlarla madencilere selam gönderen taraftarlar maçın ardından da Kurtuluş Parkı'nda madencileri ziyaret etti.