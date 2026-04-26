Gençlerbirliği Taraftarları Ankara'da Açlık Grevi Yapan Madencilere Destek Verdi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.04.2026 - 19:52

Ankara'da madenciler açlık grevinin 7.gününde direnişlerini sürdürüyor. Çeşitli parti ve sivil toplum kuruluşlarından destek ziyareti gerçekleştirilen madencilere en dikkat çekici desteklerden biri de Gençlerbirliği taraftarından geldi. Maç içinde tezahüratlarla madencilere selam gönderen taraftarlar maçın ardından da Kurtuluş Parkı'nda madencileri ziyaret etti.

İlk destek Gençlerbirliği-Kocaelispor maçında tribünden yapılan tezahüratla geldi.

Taraftarlar daha sonra grevdeki madencileri ziyaret ederek karşılıklı tezahüratlar yaptılar.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
