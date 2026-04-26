1.Lig'de Süper Lig Bileti Son Haftaya Kaldı: Adaylar Arka Arkaya Puan Kaybetti

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.04.2026 - 19:32

TFF 1. Lig’de sezonun sonuna yaklaşılırken Süper Lig’e yükselme yarışı iyice kızıştı. Zirve hattını ilgilendiren kritik haftada alınan sürpriz sonuçlar, heyecanı son haftaya taşıdı.

Üst lige çıkma mücadelesi veren Amedspor ve Erokspor, taraftarlarına nefes kesen ve tansiyonu yüksek bir hafta yaşattı.

Amedspor, 10 kişilik rakibine diş geçiremedi.

İkincilik mücadelesini sürdüren Amedspor, sahasında konuk ettiği Bodrumspor karşısında beklenmedik bir sonuç aldı. Maçın büyük bölümünü önde götüren Diyarbakır ekibi, son dakikalarda yediği golle sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Son anlarda kaçan 2 puan, hem tribünlerde hem de teknik ekipte büyük bir üzüntüye neden oldu.

Erokspor fırsat tepti.

Amedspor’un puan kaybı yaşadığı haftada avantaj elde etme fırsatı bulan Erokspor, bu şansı değerlendiremedi. Sarıyer deplasmanına mutlak galibiyet hedefiyle çıkan İstanbul ekibi, sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrılarak ikincilik yarışında önemli bir kayıp yaşadı.

Avantaj Amedspor'a geçti.

Alınan sonuçların ardından son hafta öncesinde hem Amedspor hem de Erokspor 73 puanda eşit duruma geldi. Ancak puan eşitliğinde devreye giren “ikili averaj” kuralı sayesinde Amedspor, rakibinin önünde yer alarak ikincilik yarışında avantajını son haftaya taşıdı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
