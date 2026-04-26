Dev Derbide Galatasaray Evinde Fenerbahçe'yi 3-0 Yendi

60.dakiada Yunus Akgün yerde kaldı ve Yasin Kol tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Barış Alper topu eline aldı ancak Ederson kalesine geçmeyince hakem Kol ile bir diyalog yaşadı. Uyarıları dinlemeyen Ederson bu hareketi sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Topun başına gelen Barış Alper kaleci Mert'i mağlup ederek skoru 2-0'a getirdi.

82.dakikada sahneye Torreira çıktı. Fenerbahçe savunmasının hatasını affetmeyen Uruguaylı oyuncu skoru 3-0 yaptı.

Maç bu skorla bitti ve Galatasaray puanını 74'e çıkardı. Fenerbahçe ise 67 puanda kaldı.

Trabzonspor yarın Konyaspor'u yenmesi halinde ikinci sıraya yerleşecek.