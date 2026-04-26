Dev Derbide Galatasaray Evinde Fenerbahçe'yi 3-0 Yendi
Süper Lig'de sezonun maçında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. RAMS Park'ta gergin atmosferde başlayan maçta ilk büyük fırsat Fenerbahçe'nin eline geçti.
Ancak sarı lacivertliler Talisca'nın ayağından penaltıyı değerlendiremedi. Daha sonra sahneye Osimhen çıktı ve devreyi Galatasaray 1-0 önde kapattı.
İkinci yarı ise olaylı geçti. Önce Galatasaray penaltı kazandı ardından hakemle tartışan Ederson kırmızı kart gördü. Penaltıyı Barış Alper gole çevirince Galatasaray rahatladı.
Son gol ise büyük bir hatanın ardından geldi. Fenerbahçe savunmasının hatasını Torreira affetmedi ve maç 3-0 bitti.
İlk yarıda Galatasaray'ın üstünlüğü vardı.
Olaylı ikinci yarıda da Galatasaray golleri buldu ve büyük avantajı kaptı.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
