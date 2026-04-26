Dev Derbide Galatasaray Evinde Fenerbahçe'yi 3-0 Yendi

Dev Derbide Galatasaray Evinde Fenerbahçe'yi 3-0 Yendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.04.2026 - 22:02

Süper Lig'de sezonun maçında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. RAMS Park'ta gergin atmosferde başlayan maçta ilk büyük fırsat Fenerbahçe'nin eline geçti.

Ancak sarı lacivertliler Talisca'nın ayağından penaltıyı değerlendiremedi. Daha sonra sahneye Osimhen çıktı ve devreyi Galatasaray 1-0 önde kapattı. 

İkinci yarı ise olaylı geçti. Önce Galatasaray penaltı kazandı ardından hakemle tartışan Ederson kırmızı kart gördü. Penaltıyı Barış Alper gole çevirince Galatasaray rahatladı. 

Son gol ise büyük bir hatanın ardından geldi. Fenerbahçe savunmasının hatasını Torreira affetmedi ve maç 3-0 bitti.

İlk yarıda Galatasaray'ın üstünlüğü vardı.

İlk yarıda Galatasaray'ın üstünlüğü vardı.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanan derbide Galatasaray, sahasında Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Sane’nin kornerinde 8. dakikada Victor Osimhen kafa vuruşuyla gole yaklaşsa da top auta çıktı. Fenerbahçe, 13. dakikada kazandığı penaltıda Talisca ile fırsatı değerlendiremedi ve vuruş auta gitti.

Osimhen, 37. dakikada bir kez daha kafa vuruşuyla etkili olurken top yandan dışarı çıktı. Galatasaray baskıyı artırarak 40. dakikada öne geçti; Jakobs’un taç atışı sonrası Lemina’nın indirdiği topu Osimhen diziyle tamamladı: 1-0.

45.dakikada Talisca’nın şutunda top direğe çarpıp auta giderken, ilk yarı Galatasaray’ın üstünlüğüyle sona erdi.

Olaylı ikinci yarıda da Galatasaray golleri buldu ve büyük avantajı kaptı.

Olaylı ikinci yarıda da Galatasaray golleri buldu ve büyük avantajı kaptı.

60.dakiada Yunus Akgün yerde kaldı ve Yasin Kol tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Barış Alper topu eline aldı ancak Ederson kalesine geçmeyince hakem Kol ile bir diyalog yaşadı. Uyarıları dinlemeyen Ederson bu hareketi sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 

Topun başına gelen Barış Alper kaleci Mert'i mağlup ederek skoru 2-0'a getirdi.

82.dakikada sahneye Torreira çıktı. Fenerbahçe savunmasının hatasını affetmeyen Uruguaylı oyuncu skoru 3-0 yaptı.

Maç bu skorla bitti ve Galatasaray puanını 74'e çıkardı. Fenerbahçe ise 67 puanda kaldı. 

Trabzonspor yarın Konyaspor'u yenmesi halinde ikinci sıraya yerleşecek.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
