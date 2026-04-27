Galatasaray
, Fenerbahçe
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde Meşaleler Büyük Bir Faciaya Neden Olabilirdi

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde Meşaleler Büyük Bir Faciaya Neden Olabilirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.04.2026 - 18:21

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ettiği derbinin ikinci yarısında tribünlerde gerginlik yaşandı.

Karşılaşmanın 80. dakikasında, Fenerbahçe taraftarlarının bulunduğu bölümden Galatasaray tribünlerine doğru yanan meşaleler fırlatıldığı görüldü. Büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğü görülürken görüntüler sosyal medyada da tepki çekti.

Görüntüleri bir kullanıcı "insanlık dışı" diyerek paylaştı.

Tribünde paniğe yol açtı.

Tribünde paniğe yol açtı.

Fenerbahçe tribünlerinde yakılan meşalelerin Galatasaray taraftarlarının bulunduğu bölüme atılması, tribünde büyük panik ve kargaşaya yol açtı.

Yanan maddelerin doğrudan taraftarların üzerine gelmesi nedeniyle o bölümde bulunanlar hızla geri çekilmek zorunda kaldı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
