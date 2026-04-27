İkizler Burçlarının Çılgın Zihnini Besleyecek 15 Ters Köşe Dolu Dizi

Merve Ersoy
27.04.2026 - 22:38 Son Güncelleme: 27.04.2026 - 22:42

İkizler burcu, Merkür'ün yönetimi altında mental uyaranlara sürekli ihtiyaç duyan, meraklı ve çabuk sıkılan bir hava elementidir. Bu burçtaki kişiler, basit ve tek boyutlu hikayelerde kolayca sıkılırlar; onlara gereken karmaşık plot twistler, çok katmanlı karakterler ve zihin bükücü senaryolardır. İkizler burcunun çok yönlü doğası, farklı türlerde ama aynı derecede zeka gerektiren dizileri takdir etmelerini sağlar. Bu yüzden seçtiğimiz 15 dizi, hepsi farklı türlerde olmasına rağmen ortak noktaları İkizler burcunun aktif zihnini meşgul edecek karmaşıklıkta olmalarıdır.

1. Mr. Robot (2015-2019)

IMDB puanı 8.5 olan bu psikolojik gerilim dizisinde Rami Malek Emmy kazanan performansıyla dikkat çekiyor. Elliot Alderson adlı bir siber güvenlik uzmanının hacktivizm mücadelesini konu alıyor; gerçeklik ile halüsinasyon arasındaki çizgiyi sürekli bulanıklaştırıyor.

The Guardian'dan Lucy Mangan, 'Mr. Robot, izleyiciyi sürekli sorgulamaya iterken aynı zamanda teknoloji çağının paranoyasını mükemmel yansıtıyor' diye yorumluyor.

2. Severance (2022-)

Apple TV+'ın bu bilim kurgu gerilim dizisi, IMDB 8.7 puanıyla Adam Scott ve Britt Lower'ın başrollerinde distopik bir işyeri hikayesi sunuyor. Çalışanların iş ve özel hayat belleklerinin teknolojik olarak birbirinden ayrıldığı bir şirketi konu alıyor.

Variety'den Jen Chaney, 'Severance, çalışma hayatının absürtlüğünü bilim kurguyla harmanlayarak zihinsel bir labirent yaratıyor' şeklinde değerlendiriyor.

3. Dark (2017-2020)

Netflix'in Almanya yapımı bu bilim kurgu dizisi, IMDB 8.7 puanıyla karmaşık bir zaman yolculuğu hikayesi anlatıyor. Küçük bir Alman kasabasında yaşanan gizemli kayıplar, çoklu zaman çizgilerinde birbirine bağlanıyor.

The New York Times'tan Mike Hale, 'Dark, zaman paradokslarını bu denli tutarlı şekilde işleyen nadir yapımlardan biri' diye övgüyle bahsediyor.

4. Westworld (2016-2022)

HBO'nun bu bilim kurgu western dizisi, IMDB 8.5 puanıyla Anthony Hopkins ve Evan Rachel Wood'un başrollerinde yapay zeka ve insan doğası üzerine felsefi bir yapım. Gerçeklik ve simülasyon arasındaki çizgiyi sorguluyor.

Entertainment Weekly'den Kristen Baldwin, 'Westworld, bilim kurguyu felsefeyle harmanlayarak izleyiciyi sürekli düşündürmeyi başarıyor' şeklinde yorumluyor.

5. Sherlock (2010-2017)

BBC'nin modern Sherlock Holmes uyarlaması, IMDB 9.1 puanıyla Benedict Cumberbatch ve Martin Freeman'ın mükemmel ikilisini sunuyor. Klasik dedektif hikayeleri 21. yüzyıla taşınırken Holmes'un deduktif mantığı görsel efektlerle destekleniyor.

The Telegraph'tan Michael Deacon, 'Cumberbatch'in Sherlock'u, klasik karakteri modern dünyanın hızına mükemmel adapte ediyor' diye değerlendiriyor.

6. Money Heist / La Casa de Papel (2017-2021)

Netflix'in İspanya yapımı bu heist dizisi, IMDB 8.2 puanıyla karmaşık bir soygun hikayesi anlatıyor. Profesör lakaplı dahinin İspanya Kraliyet Darphanesi'ni soyma planı, çoklu zaman çizgileriyle anlatılıyor.

The Guardian'dan Adrian Horton, 'Money Heist, heist türünü yeniden tanımlayarak sürekli sürpriz yapan nadir dizilerden' şeklinde övgüde bulunuyor.

7. Fargo (2014-2024)

FX'in Coen Kardeşler filminden esinlenen antoloji dizisi, IMDB 8.9 puanıyla her sezonunda farklı oyuncuları ağırlıyor. Her sezon bağımsız suç hikayeleri anlatırken beklenmedik bağlantıları ortaya çıkarıyor.

Rolling Stone'dan Alan Sepinwall, 'Fargo, dark comedy ile suç türünü harmanlarken her sezonda kendini yeniden icat ediyor' diye yorumluyor.

8. Orphan Black (2013-2017)

BBC America'nın bu bilim kurgu gerilim dizisi, IMDB 8.3 puanıyla Tatiana Maslany'nin çoklu karakter performansını sergiliyor. Klonların yaşadığı kimlik karmaşası ve bilimsel komplo teorileri, sürekli değişen perspektiflerle anlatılıyor.

The Wall Street Journal'dan Nancy DeWolf Smith, 'Maslany'nin performansı, bir oyuncunun ne kadar farklı karakter yaratabildiğinin sınırlarını zorluyor' şeklinde değerlendiriyor.

9. Loki (2021-2023)

Marvel'ın Disney+ dizisi, IMDB 8.2 puanıyla Tom Hiddleston'ın ikonik Loki karakterinin zaman varyantlarını konu alıyor. Çoklu evren teorileri ve alternatif zaman çizgileriyle örülü karmaşık bir anlatım sunuyor.

The Hollywood Reporter'dan Angie Han, 'Loki, Marvel evrenini genişletirken aynı zamanda karakter gelişiminde de derin bir yolculuk sunuyor' diye övgüde bulunuyor.

10. The OA (2016-2019)

Netflix'in bu supernatural mystery dizisi, IMDB 7.8 puanıyla Brit Marling ve Jason Isaacs'ın başrollerinde sıradışı bir anlatım tarzına sahip. Yakın ölüm deneyimleri ve boyutlar arası yolculuk temaları işleniyor.

The New Yorker'dan Emily Nussbaum, 'The OA, televizyonun sınırlarını zorlarken izleyiciyi sürekli şaşırtmayı başarıyor' şeklinde değerlendiriyor.

11. Behind Her Eyes (2021)

Netflix'in bu psikolojik gerilim minidizisi, IMDB 7.2 puanıyla Simona Brown ve Eve Hewson'ın başrollerinde twisted bir üçgen ilişki hikayesi anlatıyor. Lucid rüya temaları ve beklenmedik final twisti türün sınırlarını zorluyor.

The Times'dan Carol Midgley, 'Behind Her Eyes, psikolojik gerilimin en sıradışı örneklerinden biriyle izleyiciyi şoke ediyor' diye yorumluyor.

12. True Detective (2014-2019)

HBO'nun antoloji suç dizisi, IMDB 8.9 puanıyla ilk sezonunda Matthew McConaughey ve Woody Harrelson'ın unutulmaz performanslarını sergiliyor. Felsefi temalar ve karmaşık karakter analizleri ön plana çıkıyor.

The Atlantic'ten Hannah Giorgis, 'True Detective, suç türünü felsefi bir incelemeye dönüştürürken görsel şiir yaratıyor' şeklinde övgüde bulunuyor.

13. Mindhunter (2017-2019)

Netflix'in bu suç dizisi, IMDB 8.6 puanıyla Jonathan Groff ve Holt McCallany'nin başrollerinde FBI'ın seri katil profilciliği üzerine kurulu bir hikaye anlatıyor.

The New York Times'tan James Poniewozik, 'Mindhunter, suç türünü psikolojik bir vaka çalışmasına dönüştürüyor' diye değerlendiriyor.

14. Black Mirror (2011-)

Channel 4 ve Netflix'in bu antoloji dizisi, IMDB 8.8 puanıyla her bölümde farklı oyuncuların yer aldığı teknoloji distopyaları sunuyor.

The Guardian'dan Charles Bramesco, 'Black Mirror, teknoloji paranoyasını sanatsal bir forma dönüştürürken toplumsal eleştiri yapıyor' şeklinde yorumluyor.

15. Legion (2017-2019)

FX'in bu X-Men evreninden esinlenen süper kahraman dizisi, IMDB 8.2 puanıyla Dan Stevens'ın başrolünde zihinsel hastalık ve telepatik güçler arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran sıradışı bir anlatıma sahip.

Entertainment Weekly'den Kristen Baldwin, 'Legion, süper kahraman türünü sanatsal bir deneyime dönüştürürken görsel bir şölen sunuyor' diye övgüde bulunuyor.

İlginizi çekebilir:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
