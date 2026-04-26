Hafta Sonu Ailece İzlemek İçin Birbirinden Güzel 15 Animasyon

Shrek, bataklığında yalnız yaşamayı tercih eden huysuz ama aslında kırılgan bir devdir. Lord Farquaad’ın sürgün ettiği masal karakterleri yüzünden düzeni bozulunca istemeden bir göreve atılır. Yanına geveze ama sadık bir yol arkadaşı olan Eşek takılır ve ikilinin dinamiği filmi taşır. Yolculuk boyunca “çirkinlik” ve “kabul görme” kavramları mizahın altına ustaca gizlenir. Film, klasik masal anlatılarını ters yüz ederek hem çocuklara hem yetişkinlere farklı katmanlar sunar.