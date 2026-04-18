Merakla Beklenen Uykucu Filminin Netflix’e Ekleneceği Tarih Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
18.04.2026 - 23:47

Dünyanın en popüler dijital yayın platformlarından biri olan Netflix, Türkiye’deki kullanıcıları için yeni bir yapımı listesine eklemeye hazırlanıyor. Sinemaseverlerin bir süredir takibinde olan Uykucu filmi, platformun bahar dönemi içerikleri arasında en çok dikkat çekenlerden biri oldu. Filmin kütüphaneye ekleneceği tarih açıklandı. Gelin detaylara geçelim…

Uykucu, 15 Mayıs itibarıyla platformun ana sayfasında yerini alacak.

Filmin başrolünde Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu yer alıyor. 29 Ekim 2025’te vizyona giren film gişede oldukça ilgi görmüştü. Şimdiyse hikayesini dijitalde devam ettirecek.

Poll Films imzalı yapımda başrollerin uyumuna övgü yağmıştı.

Türkiye’nin sevilen ve önde gelen isimlerinden olan Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’nun filmden paylaşılan kareleri kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu. Hem oyunculukları hem de uyumları uzun süre konuşulmuştu.

Uykusuz Filminin Konusu Ne?

Filmin ana karakteri Ferman, bu gizli örgüt adına eski ajanları ortadan kaldırmakla görevlendirilmiş soğukkanlı bir tetikçidir. Sürekli tetikte yaşadığı bu tehlikeli dünyada, yeni hedefi olan Saye ile karşılaştığında her şey değişir. Ferman, görevini yerine getirip Saye’yi öldürmek yerine ona aşık olur ve onu korumak amacıyla örgüte kazandırmayı seçer. Bu karar, ikisinin de hayatında geri dönüşü olmayan, sadakat, ihanet ve içsel hesaplaşmalarla dolu bir yolun başlangıcı olur. Film, aksiyon ve psikolojik gerilimi harmanlayarak bir yandan tehlikeli bir aşkı, bir yandan da hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
