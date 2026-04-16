article/comments
article/share
Haberler
TV
Cem Küçük, Dizi ve Filmlerin Çocukları Olumsuz Etkilediği Görüşüne Karşı Çıktı

Merve Ersoy - TV Editörü
16.04.2026 - 11:18 Son Güncelleme: 16.04.2026 - 11:22

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan ve tüm ülkeyi yasa boğan saldırıların ardından çocuklardaki şiddet eğiliminin nedeni araştırılmaya ve konuşulmaya başladı. Şiddet unsuru içeren dizi ve filmlerin çocuklar üzerinde olumsuz etki yarattığı görüşünün konuşulduğu TGRT'de yer alan programda, Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük görüşe karşı çıktı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Kirli Adam
Film

Kirli Adam

Narcos
Dizi

Narcos

Kurtlar Vadisi
Dizi

Kurtlar Vadisi

Bruce Lee
Oyuncu

Bruce Lee

Chuck Norris
Oyuncu

Chuck Norris

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Türkiye'yi yasa boğan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından çocuklarda şiddet eğiliminin nedenleri üzerine tartışmalar başladı.

Birbirinden farklı görüşler yer alırken hem TV ekranlarında hem sosyal medyada şiddet eğiliminin nedenleri konuşulmaya başladı. TGRT Haber'de yayınlanan programda Çocuk ve Genç Psikiyatristi Prof. Dr. Veysi Çeri'nin de görüşleri alınarak konu üstüne tartışıldı. Dizi ve filmlerin çocukları olumsuz etkilediğine dair düşünceler dile getirilirken, Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük bu düşünceye karşı çıktı.

Cem Küçük şu açıklamalarda bulundu:

'Biz 86 milyonluk bir ülkeyiz. İşte Kurtlar Vadisi çok meşhur, başka diziler de var. Yani kaç tane çocuk o dizileri izleyip suça karıştı? Şimdi Amerika’da platformlarda, Türkiye’de platformların hepsi açık. Orada binlerce dizi var, bak binlerce dizi var. Ben de birçoğunu izledim. Buradaki her değerli konuk, psikiyatr arkadaşımız izlemiştir Veysi Bey. Yani ben orada hatta bir araştırma göndereceğim birazdan, o dizilerin bazılarının tam tersi, bakın uyuşturucu dünyası böyle, Narkos gibi, böyle olursa sonunuz böyle olur gibi, bunu olumlayan Harvard’ın, Princeton’ın araştırmaları da var. Şimdi burada bu olaylara, iki tane olaylara, üç tane olaylara bakarak buradan çok böyle sosyolojik tespitler çıkarmayı ben doğru bulmuyorum. Elbette bakılması lazım. Bana göre, benim kendi görüşüm, diziler, filmler... Ben çok dövüş filmi, karate filmi... Küçükken Bruce Lee’nin, Chuck Norris’in, Van Damme’ın bütün filmlerini izledik. Yok ben mesela bunun ne kadar kötü olduğunu... Van Damme’ın filmlerinde silah olmaz mı? Chuck Norris’te? Adam otomatik bütün suçluları kendi öldürüyor. Kanunları... Dirty Harry, Kirli Harry serisi... Ben bunların hepsini buradaki herkes izlemiştir. Dizilerin, ben eskisi gibi... Dizilerin çocuklar üzerinde, mutlaka bazı çocuklar üzerinde etkisi vardır ama 20 milyon öğrencisi var Türkiye’de. Üç on tanesinde var diye bu genellemeyi doğru bulmuyorum, bu bir. İkincisi, geçen hafta burada Gürkan Hacır ile birkaç ay önce tartışmıştık: Bu mafyaya katılan çocuklar... İşte eğitim şeyi düşük... Yo! Bak sosyolojiye, orta halli ailelerin çocukları ağırlıklı. Hatta iyi aile çocukları da var fark şeyle... Yani çocuk ailesi çok kötü, fakir, giriyor da oraya iş bulup akşam eve para mı getiriyor? Çocuk hava atmak için, biraz bilinç, varlık, ontolojik bir sebep... Fakir de ondan yapıyor, hiç alakası yok. Bak şimdi o özentilik her yerde vardır. Amerika’da vahşi... Bir yeni belgesel girdi, onu izle. Zengin çocuklarının nasıl Avrupa’da belli tarikatlara girip suç makinesine dönüştüğünü de görürsün, fakir çocukların da. Buradan da bir genelleme çıkmaz. Bu da bence burada aileye bakmak lazım. Bu çocuk, yani tertemiz yüzlü bir çocuk gördük yani fotoğraflarını. Baba emniyet müdürü, üniversite mezunu. Anne edebiyat öğretmeni... Edebiyat öğretmeni yani, iyi okul mezunu, belli ve iyi bir okuldan mezun olmuş. Çocuk o aileye bir bakmak lazım ve çocuğu ne motive ediyor?' 

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın