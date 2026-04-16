"Umarım Oylamadan Çıkamaz": Survivor'da Lina'dan Bayhan'a Sert Sözler

"Umarım Oylamadan Çıkamaz": Survivor'da Lina'dan Bayhan'a Sert Sözler

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.04.2026 - 10:31

Survivor 2026'nın yeni bölümünde ortalık yine karıştı. Haftanın ilk eleme adayı olan Bayhan'ın adada diğer yarışmacılara rahatsızlık vermesi geçtiğimiz bölümlerde gündem olmuştu. Bayhan'ın davranışları hakkında konuşan Lina, yarışmacının burayı hak etmediğini belirtip oylamadan çıkmasını istemediğini açıkladı.

Survivor 2026'da soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Bayhan'ın eleme adayı olmasının ardından tavrının değişmesi gündem olmuştu.

Survivor 2026'da soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Bayhan'ın eleme adayı olmasının ardından tavrının değişmesi gündem olmuştu.

Bayhan, haftanın ilk eleme adayı olarak potaya giren isim oldu. Bu gelişmenin ardından adada yarışmacılara rahatsızlık verecek hareketlerde bulunan Bayhan gürültülü bir şekilde tadilat yapmıştı. Bayhan'ın bu hareketlerinin ardından röportaj veren Lina, yarışmacı hakkında sert sözler sarf etti.

Lina, Bayhan hakkında 'Bir pasif agresif tavırlar, oyunun ortasında kimseyi dinlemeden ilk isim olarak öne çıkmalar, kötü olduğu bir oyunda final turuna ben çıkarım iddiaları. Sürekli bir kadın erkek ayrımı, sürekli Can'ı azarlamak. Umarım oylamadan çıkamaz. Bu kadar bencil ve kaba biri burada kalmayı hak etmiyor.' dedi.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
