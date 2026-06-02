Uzak Şehir’deki Vedadan Yeni Karadeniz Dizisinin Gündem Olan Başrolüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
02.06.2026 - 15:48
2 Haziran Salı günü televizyon dünyasında yine hareketli gelişmeler yaşandı. Gün boyunca yeni dizilerle ilgili açıklamalar, oyuncu transferleri ve yapım aşamasındaki projelere dair bilgiler gündemde yer aldı. Yeni sezon hazırlıkları hız kazanırken kanalların ekran yolculuğuna çıkarmaya hazırlandığı yapımlar da merak konusu oldu. Bazı dizilerin kadrolarına katılan yeni isimler dikkat çekerken, setlerden gelen gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Reyting yarışında öne çıkan yapımlar ve ekranların sevilen oyuncularıyla ilgili haberler gün boyunca konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Televizyon sektöründeki hareketlilik sosyal medya platformlarında da geniş yankı buldu. Biz de 2 Haziran Salı günü öne çıkan televizyon ve dizi gündemini sizler için bir araya getirdik.

Uzak Şehir'den ayrılan Alper Çankaya'nın veda paylaşımı yaptı.

'Ne diyeyim? Koca 2 sene geçirdik Midyat’ta… Muazzam bir emek, sayısız mutlu an, kan, ter, gözyaşı. Hepsi vardı. Hayat gibi. Yolumuz kiminle kesiştiyse hepsine selam olsun! Sonsuz desteğini bizden bir an bile esirgemeyen seyircilerimize de minnettarım. Başka hikayelerde görüşmek üzere… Yola devam 🧳 🗺️'

31 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlayan Daha 17, yayın gecesinin dikkat çeken yapımları arasında yer aldı.

Dizinin ilk bölümü televizyon ekranındaki performansının yanı sıra dijital tarafta da önemli bir ilgi gördü. Kanal D dizisinin YouTube’daki izlenme rakamları kısa sürede yükselmeye başladı. Dizinin ilk bölümü yalnızca bir gün içinde 4 milyonun üzerinde görüntülenmeye ulaştı.

Uzak Şehir’in takipçileri, gazeteci Birsen Altuntaş’a sosyal medya üzerinden Çağla Şimşek’in yeni sezonda projede olup olmayacağını sordu.

Altuntaş ise bu konuda henüz kesinleşmiş bir durum bulunmadığını ifade etti. Yapılan açıklamaya göre oyuncunun geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor. Bu nedenle şu an için Çağla Şimşek’in diziden ayrıldığı ya da devam edeceği yönünde kesin bir bilgi bulunmuyor.

Uzak Şehir'in sezon finaline Arka Sokaklar'ın Sadık Müdür'ü konuk oldu.

Uzak Şehir'de Cihan'ın damat tıraşını yapan berberi canlandıran oyuncunun Arka Sokaklar'da rol alan Seracettin Gözüküçük olduğunu fark eden dikkatli seyircilerin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Taşacak Bu Deniz, 31. bölümüyle ilk sezonuna ara vermeye hazırlanıyor.

Finale karşı merakı artıran gelişmelerden biri de dizinin yönetmeni Çağrı Bayrak’ın yaptığı yorum oldu. Bayrak, sezon finali fragmanının ardından yaptığı değerlendirmede “Nefis bir final geliyor” ifadelerini kullandı. Bu kısa yorum bile dizinin takipçileri arasında geniş yankı uyandırdı. Yönetmenin sözleri, final bölümünde izleyicileri sürpriz gelişmelerin beklediği şeklinde yorumlandı.

1 Haziran Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları dizilerinin yeni bölümlerinin yayınlandığı 1 Haziran Pazartesi reyting sonuçları açıklandı. Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, 2. sezon finaliyle ekrana geldi ve fenomen dizi aylar sonra ilk kez 2. sıraya geriledi. Sezon finali bölümüyle reyting kaybı yaşayan Uzak Şehir, TOTAL ve ABC1 kategorilerinde zirveyi korusa da ABC1'de Türkiye - Kuzey Makedonya Hazırlık Maçı'nın gerisinde kalarak 2. sırada yer aldı.

Öte yandan TRT'nin final kararı alınan dizisi Cennetin Çocukları AB kategorisinde ufak bir yükseliş yaşadı.

TRT 1 dizisi Teşkilat, pazar akşamları aldığı reytinglerle yeni sezon onayı almayı başardı.

Teşkilat'tan ayrılacağı iddia edilen Murat Han hakkında açıklama geldi. Birsen Altuntaş, Teşkilat dizisinde Hamdi karakterine hayat veren Murat Han'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı konusuna açıklık getirdi. Bir seyircinin X'te sorduğu 'Murat Han, Teşkilat dizisine devam edecek mi?' sorusuna Altuntaş, 'Devam ediyor' yanıtını verdi. Murat Han, Teşkilat'ın 7. sezonunda rol almaya devam edecek.

Sevdam Karadeniz dizisinde Emre Bey’in partneri olarak Aslıhan Malbora ile anlaşma sağlandığı iddia edildi.

Çağatay Ulusoy’la ilişkileri magazine sık sık konu olan güzel oyuncu Aslıhan Malbora’nın ekranlara hangi diziyle döneceği merak ediliyordu. Sevdam Karadeniz’le anlaştığı iddiası da kısa sürede gündemin üst başlıkları arasında yer aldı. 

Sevdam Karadeniz, yalnızca bir aşk hikayesi anlatmayacak. Dizide Alazlılar ve Yeniceliler ailelerinin yaşamları da ekrana taşınacak. Aile bağları, geçmişten gelen hesaplaşmalar ve güçlü duygusal hikayeler senaryonun önemli parçaları arasında yer alacak. Karadeniz kültürünün de ön planda olacağı yapımın bölge atmosferini güçlü şekilde yansıtması hedefleniyor.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
