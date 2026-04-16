Survivor İspanya'da Yarışmacı, Kardeşiyle Konuşmak Yerine Patates Kızartmasını Seçti
Dünyanın dört bir yanında yayınlanan Survivor'ın İspanya versiyonundaki bir sahne görenleri şoke etti. Survivor İspanya'da yarışmacıya kardeşiyle iletişim ödülü verildi fakat bu iletişim imkanını patates kızartmasıyla değiştirmek isteyip istemeyeceği soruldu. Genç yarışmacı, kardeşinden özür dileyerek patates kızartmasını seçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor İspanya'da bir yarışmacıdan iletişim ve yemek ödülü arasında seçim yapmasını istediler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor'da yarışmacının iletişim yerine patates kızartmasını seçtiği o anları buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın