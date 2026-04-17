Uzak Şehir’in Yıldızı Ozan Akbaba Yeni Proje İçin Hazırlıkta

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
17.04.2026 - 08:53 Son Güncelleme: 17.04.2026 - 08:55

Ozan Akbaba, son dönemde Uzak Şehir dizisindeki performansıyla adından söz ettirirken hayranlarına müjdeli bir haber daha verdi. TRT’nin dijital platformu tabii’de izleyiciyle buluşan ve kısa sürede kendi kitlesini oluşturan Çırak dizisinin devamı için kollar sıvandı. İlk sezonuyla aksiyon meraklılarını ekran başına kilitleyen yapımın yeni bölümleri için planlamalar şimdiden netleşmiş durumda.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Dijital platformların iddialı işleri arasında yer alan Çırak dizisi, ilk sezonuyla kazandığı başarının ardından ikinci sezon onayı alarak izleyicisini sevindirdi.

Ozan Akbaba ve Damla Sönmez’in başrollerini paylaştığı bu SO Medya imzalı yapım, yeni dönemde de aksiyon dozunu düşürmeyecek gibi görünüyor. Projenin en dikkat çeken yanlarından biri, başrol oyuncusu Ozan Akbaba’nın aynı zamanda senaryo mutfağında da yer alması.

Akbaba, dizinin hikayesini Birol Tezcan ile birlikte kaleme alırken, kaleminden çıkan sahnelerin yönetmen koltuğunda yine Ozan Uzunoğlu oturacak.

Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Cihan Albora karakteriyle büyük beğeni toplayan Akbaba, yoğun çalışma temposuna rağmen bu projesinden vazgeçmedi. Yaz aylarında çekilmesi planlanan ikinci sezon için senaryo yazım süreci Birol Tezcan ile ortaklaşa şekilde hızla devam ediyor. Ekibin en büyük önceliği, Uzak Şehir dizisinin üçüncü sezon çekimleri başlamadan önce dijitaldeki bu işi tamamlamak. Takvime göre, 10 bölümden oluşacak olan yeni sezonun çekimlerinin Ağustos ayı sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
