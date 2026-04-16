Haberler
Dizi & Film
20-26 Nisan Haftasında Kaçırılmaması Gereken Filmler!

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.04.2026 - 14:27

20-26 Nisan haftasında sinema salonlarında farklı türlerde yapımlar izleyiciyle buluşuyor. Dram ağırlıklı haftada romantik ve komedi filmleri de listede yer alıyor. Yerli yapımların öne çıktığı vizyon programında dikkat çeken geri dönüş filmleri de bulunuyor. İşte 20-26 Nisan haftasında vizyondaki en dikkat çeken filmler.

Geçmişin Kokusu

  • Tür: Dram

  • Vizyon Tarihi: 24 Nisan 2026

  • Oyuncular: Görkem Sevindik, Gülsim Ali, Emir Benderlioğlu

Geçmişin izlerini taşıyan bir hikayeyi merkezine alan film, karakterlerin hayatındaki kırılma anlarına odaklanıyor. Yaşanan olayların ardından geçmişle yüzleşmek zorunda kalan karakterler, duygusal bir hesaplaşmanın içine sürükleniyor. Dram türündeki yapım, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

La Grazia

  • Tür: Dram, Romantik

  • Süre: 2 saat 13 dakika

  • Vizyon Tarihi: 29 Nisan 2026

  • Oyuncular: Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque

İtalya Cumhurbaşkanı Mariano De Santis’in hayatına odaklanan film, görev ve vicdan arasında sıkışan bir adamın hikayesini anlatıyor. İki önemli af kararıyla yüzleşen De Santis, hem siyasi hem de kişisel hayatını etkileyen zor bir süreçten geçer. Film, ahlaki ikilemler ve sorumluluk duygusu üzerinden ilerleyen derin bir anlatı sunuyor.

Nirvanna the Band the Show the Movie

  • Tür: Komedi

  • Süre: 1 saat 39 dakika

  • Vizyon Tarihi: 24 Nisan 2026

  • Oyuncular: Matt Johnson, Jay McCarroll, Ben Petrie

Hayatları boyunca sahneye çıkma hayali kuran iki arkadaşın hikayesini anlatan film, sıra dışı bir yolculuğu konu alıyor. Planlarının ters gitmesiyle kendilerini geçmişte bulan ikili, hem zamana karşı yarışır hem de hayallerini gerçekleştirmeye çalışır. Absürt mizahıyla öne çıkan yapım, eğlenceli bir deneyim sunuyor.

Açlık Oyunları Ateşi Yakalamak

  • Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Dram

  • Süre: 2 saat 26 dakika

  • Vizyon Tarihi: 24 Nisan 2026 (Yeniden vizyon)

  • Oyuncular: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth

Serinin ikinci filminde Katniss’in mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. Zafer sonrası başlayan yeni süreçte, sistemin baskısı ve yaklaşan isyanın etkileri giderek büyüyor. Hayatta kalma mücadelesi bu kez daha zorlu hale gelirken, karakterler kendilerini çok daha tehlikeli bir oyunun içinde buluyor.

Yolun Sonu Nebi

  • Tür: Dram

  • Vizyon Tarihi: 24 Nisan 2026

  • Oyuncular: Selim Gülgören, Tuğçe Görücü, Vanessa Fery

Hayatın farklı zorluklarıyla mücadele eden karakterlerin hikayesini anlatan film, insan ilişkileri ve duygusal kırılmalar üzerine odaklanıyor. Geçmişin izleriyle şekillenen olaylar, karakterleri beklenmedik bir sona doğru sürüklüyor. Dram türündeki yapım, sade anlatımıyla dikkat çekiyor.

Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
