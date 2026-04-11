13-19 Nisan: Ankara, İzmir, Bursa'da Bu Hafta İzlenebilecek Filmler ve Tiyatrolar

Elma Labrador Çimen
Engin Hepileri ve Nergis Öztürk’ü yeniden sahnede buluşturan Elma Labrador Çimen, Alzheimer hastalığıyla mücadele eden bir çiftin 50 yıllık hikayesini anlatıyor. Anılar, müzik ve aşkın iç içe geçtiği bu dramatik hikâye, duygusal anlatımıyla dikkat çekiyor. Matthew Seager’ın yazdığı oyun, farklı ülkelerde sahnelenmiş ödüllü yapımlar arasında yer alıyor.
Doğu Ekspresinde Cinayet
Agatha Christie’nin kült eseri sahneye taşınıyor. Hercule Poirot’nun çözmeye çalıştığı gizemli cinayet hikâyesi, izleyicilere gerilim dolu bir deneyim sunuyor. İstanbul’dan yola çıkan trende işlenen cinayet sonrası Poirot’nun zamana karşı yarışı başlıyor.
Tarih: 13-14 Nisan
Mekan: Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi / Etimesgut Korkut Ata Kültür Merkezi
Tür: Polisiye
Süre: 120 dakika
Yaş sınırı: 13+
Kadro: Atilla Şendil, Savaş Özdural, Özdemir Çiftçioğlu, Hakan Akın
Veda Yemeği
İlhan Şen, Fırat Çelik ve Pınar Gülkapan’ın sahne aldığı Veda Yemeği, dostluk, sosyal ilişkiler ve hayatın karmaşık düzeni üzerine kara komedi türünde bir hikâye sunuyor. Arkadaşlık ilişkilerinin sorgulandığı oyun düşündürürken güldürüyor.
Tarih: 16 Nisan
Mekan: Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi
Tür: Kara Komedi
Süre: 90 dakika
Yaş sınırı: 12+
Kadro: İlhan Şen, Fırat Çelik, Pınar Gülkapan
İki Kişilik Oyun
Mert Fırat ve Binnur Kaya’nın sahnede buluştuğu İki Kişilik Oyun, evlilik, boşanma ve toplumsal roller üzerine mizahi bir anlatım sunuyor. Bol kahkaha vadeden oyun, güçlü performanslarıyla dikkat çekiyor.
Sabotaj
Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak’ın sahne aldığı Sabotaj, politik mizah ve interaktif anlatımıyla izleyiciyle buluşuyor. Güncel konuların mizahi bir dille ele alındığı gösteri, eğlenceli bir sahne deneyimi sunuyor.
Plastik Aşklar
Oya Başar ve Begüm Birgören’in sahne aldığı Plastik Aşklar, modern ilişkileri mizahi bir dille ele alıyor. İki farklı karakterin karşılaşmasıyla başlayan hikâye, izleyicilere kahkaha dolu bir akşam vadediyor.
Sefiller
Victor Hugo’nun klasik eseri Sefiller, insanlık, adalet ve vicdan temalarını sahneye taşıyor. Jean Valjean’ın dönüşüm hikâyesi dramatik anlatımıyla izleyiciyi etkiliyor.
Tarih: 17 Nisan
Mekan: Etimesgut Korkut Ata Kültür Merkezi
Tür: Dram
Süre: 85 dakika
Yaş sınırı: 11+
Kadro: Merve Köse, Ziver Armağan Açıl, Muharrem Fındıcak, İrem Kurt
Morkomedyen Stand Up
Günlük hayatın tabu konularını mizahi bir dille ele alan Morkomedyen, cesur anlatımıyla dikkat çekiyor. Yetişkinlere yönelik stand-up gösterisi eğlenceli bir akşam sunuyor.
Fosforlu Cevriye
İstanbul sokaklarında geçen dramatik aşk hikâyesi Fosforlu Cevriye, müzikal anlatımıyla sahneye taşınıyor. Güçlü hikâyesiyle dikkat çeken oyun izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.
Swan Lake – Kuğu Gölü Balesi
Çaykovski’nin klasik eseri Kuğu Gölü, dünya çapında ünlü dansçılarla sahneye taşınıyor. Görsel şölen sunan bale performansı sanatseverleri bekliyor.
Tarih: 14-15 Nisan
Mekan: ATO Congresium
Tür: Bale
Süre: 140 dakika
Yaş sınırı: 6+
