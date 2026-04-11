13-19 Nisan: Ankara, İzmir, Bursa'da Bu Hafta İzlenebilecek Filmler ve Tiyatrolar

Elma Labrador Çimen

Engin Hepileri ve Nergis Öztürk’ü yeniden sahnede buluşturan Elma Labrador Çimen, Alzheimer hastalığıyla mücadele eden bir çiftin 50 yıllık hikayesini anlatıyor. Anılar, müzik ve aşkın iç içe geçtiği bu dramatik hikâye, duygusal anlatımıyla dikkat çekiyor. Matthew Seager’ın yazdığı oyun, farklı ülkelerde sahnelenmiş ödüllü yapımlar arasında yer alıyor.

Tarih: 15 Nisan

Mekan: Ankara Sanat Tiyatrosu Bilkent Sahne

Tür: Dram

Süre: 75 dakika

Yaş sınırı: -

Kadro: Engin Hepileri, Nergis Öztürk

Doğu Ekspresinde Cinayet

Agatha Christie’nin kült eseri sahneye taşınıyor. Hercule Poirot’nun çözmeye çalıştığı gizemli cinayet hikâyesi, izleyicilere gerilim dolu bir deneyim sunuyor. İstanbul’dan yola çıkan trende işlenen cinayet sonrası Poirot’nun zamana karşı yarışı başlıyor.

Tarih: 13-14 Nisan

Mekan: Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi / Etimesgut Korkut Ata Kültür Merkezi

Tür: Polisiye

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 13+

Kadro: Atilla Şendil, Savaş Özdural, Özdemir Çiftçioğlu, Hakan Akın

Veda Yemeği

İlhan Şen, Fırat Çelik ve Pınar Gülkapan’ın sahne aldığı Veda Yemeği, dostluk, sosyal ilişkiler ve hayatın karmaşık düzeni üzerine kara komedi türünde bir hikâye sunuyor. Arkadaşlık ilişkilerinin sorgulandığı oyun düşündürürken güldürüyor.

Tarih: 16 Nisan

Mekan: Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi

Tür: Kara Komedi

Süre: 90 dakika

Yaş sınırı: 12+

Kadro: İlhan Şen, Fırat Çelik, Pınar Gülkapan

İki Kişilik Oyun

Mert Fırat ve Binnur Kaya’nın sahnede buluştuğu İki Kişilik Oyun, evlilik, boşanma ve toplumsal roller üzerine mizahi bir anlatım sunuyor. Bol kahkaha vadeden oyun, güçlü performanslarıyla dikkat çekiyor.

Tarih: 16 Nisan

Mekan: MEB Şura Salonu

Tür: Komedi

Süre: Tek perde

Yaş sınırı: 13+

Kadro: Binnur Kaya, Mert Fırat

Sabotaj

Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak’ın sahne aldığı Sabotaj, politik mizah ve interaktif anlatımıyla izleyiciyle buluşuyor. Güncel konuların mizahi bir dille ele alındığı gösteri, eğlenceli bir sahne deneyimi sunuyor.

Tarih: 19 Nisan

Mekan: Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi

Tür: İnteraktif Gösteri

Süre: 85 dakika

Yaş sınırı: 15+

Kadro: Barış Atay, Bülent Emrah Parlak

Plastik Aşklar

Oya Başar ve Begüm Birgören’in sahne aldığı Plastik Aşklar, modern ilişkileri mizahi bir dille ele alıyor. İki farklı karakterin karşılaşmasıyla başlayan hikâye, izleyicilere kahkaha dolu bir akşam vadediyor.

Tarih: 19 Nisan

Mekan: Yenimahalle Dört Mevsim Tiyatro Sahnesi

Tür: Komedi

Süre: 90 dakika

Yaş sınırı: 7+

Kadro: Oya Başar, Begüm Birgören

Sefiller

Victor Hugo’nun klasik eseri Sefiller, insanlık, adalet ve vicdan temalarını sahneye taşıyor. Jean Valjean’ın dönüşüm hikâyesi dramatik anlatımıyla izleyiciyi etkiliyor.

Tarih: 17 Nisan

Mekan: Etimesgut Korkut Ata Kültür Merkezi

Tür: Dram

Süre: 85 dakika

Yaş sınırı: 11+

Kadro: Merve Köse, Ziver Armağan Açıl, Muharrem Fındıcak, İrem Kurt

Morkomedyen Stand Up

Günlük hayatın tabu konularını mizahi bir dille ele alan Morkomedyen, cesur anlatımıyla dikkat çekiyor. Yetişkinlere yönelik stand-up gösterisi eğlenceli bir akşam sunuyor.

Tarih: 19 Nisan

Mekan: Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tür: Stand-up

Süre: 210 dakika

Yaş sınırı: 16+

Kadro: Murat Genç

Fosforlu Cevriye

İstanbul sokaklarında geçen dramatik aşk hikâyesi Fosforlu Cevriye, müzikal anlatımıyla sahneye taşınıyor. Güçlü hikâyesiyle dikkat çeken oyun izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

Tarih: 16 Nisan

Mekan: CerModern

Tür: Müzikal, Dram

Süre: 150 dakika

Yaş sınırı: 12+

Kadro: Cantuğ Turay, Çiğdem Çavuş, Ayhan Önem, Volkan Özdemir

Swan Lake – Kuğu Gölü Balesi

Çaykovski’nin klasik eseri Kuğu Gölü, dünya çapında ünlü dansçılarla sahneye taşınıyor. Görsel şölen sunan bale performansı sanatseverleri bekliyor.