13-19 Nisan: Ankara, İzmir, Bursa'da Bu Hafta İzlenebilecek Filmler ve Tiyatrolar

13-19 Nisan: Ankara, İzmir, Bursa'da Bu Hafta İzlenebilecek Filmler ve Tiyatrolar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.04.2026 - 10:50 Son Güncelleme: 11.04.2026 - 10:58

13-19 Nisan haftasında sanat takvimi oldukça yoğun. Türkiye'nin dört büyük şehrinde tiyatro sahneleri ve sinema salonları dopdolu programlarla izleyici karşısına çıkıyor. Ünlü oyuncuların sahne aldığı oyunlar dikkat çekiyor. Komediden drama, stand-up’tan baleye kadar birçok seçenek bulunuyor. İşte bu hafta Ankara, İzmir, Bursa'da izlenebilecek tiyatro oyunları ve filmler.

13-19 Nisan: Ankara, İzmir ve Bursa'da Vizyona Girecek Filmler

13-19 Nisan: Ankara, İzmir ve Bursa'da Vizyona Girecek Filmler

571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed

Küçük Lina’nın Medine yolculuğu sırasında yaşadığı manevi keşifleri konu alan film, İslam’ın ilk yıllarını ve sabır temalarını anlatıyor. Duygusal anlatımıyla ailece izlenebilecek yapımlar arasında yer alıyor.

  • Tür: Animasyon

  • Vizyon Tarihi: 17 Nisan 2026

  • Oyuncular: İrfan Kılınç, Buğra Koçtepe, Tolga Tecer

Başıbozuklar

Farklı karakterlerin yollarının kesişmesiyle gelişen eğlenceli olayları konu alan film, güçlü oyuncu kadrosu ve mizahi anlatımıyla dikkat çekiyor.

  • Tür: Komedi

  • Vizyon Tarihi: 17 Nisan 2026

  • Oyuncular: Gonca Vuslateri, Gözde Kansu, Buse Sinem İren, Mustafa Üstündağ, İpek Filiz Yazıcı

Lee Cronin'den Mumya

Çölde kaybolan bir genç kızın yıllar sonra geri dönmesiyle başlayan hikaye, karanlık bir kabusa dönüşüyor. Gerilim dolu sahneleriyle korku severlere hitap ediyor.

  • Tür: Gerilim, Korku

  • Süre: 2 saat 14 dakika

  • Vizyon Tarihi: 17 Nisan 2026

  • Oyuncular: Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy

Marakuda Taş Devri Efsanesi

Bir kabile şefinin oğlunun sihirli bir kuşla karşılaşmasıyla başlayan macera, dostluk ve cesaret temalarını işliyor.

  • Tür: Animasyon

  • Süre: 1 saat 29 dakika

  • Vizyon Tarihi: 23 Nisan 2026

  • Oyuncular: Diomid Vinogradov, Pyotr Ivashchenko, Prokhor Chekhovskoy

Mother Mary

Ünlü bir pop yıldızı ile moda tasarımcısının yıllar sonra karşılaşmasını anlatan film, duygusal yüzleşmeleri konu alıyor.

  • Tür: Dram, Müzik

  • Süre: 1 saat 50 dakika

  • Vizyon Tarihi: 17 Nisan 2026

  • Oyuncular: Anne Hathaway, Michaela Coel, Hunter Schafer

1881 Atatürk Bir Liderin Doğuşu

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluk yıllarını konu alan animasyon film, liderlik yolculuğunun ilk adımlarını anlatıyor.

  • Tür: Animasyon

  • Vizyon Tarihi: 23 Nisan 2026

Güz Sonatı

Anne kız ilişkisini derin bir şekilde ele alan film, yıllar sonra karşılaşan iki karakterin duygusal hesaplaşmasını anlatıyor.

  • Tür: Dram, Müzik

  • Süre: 1 saat 34 dakika

  • Vizyon Tarihi: 17 Nisan 2026

  • Oyuncular: Ingrid Bergman, Liv Ullmann, Lena Nyman

Cinnet-i Sırra

Issız bir villada tatil yapan arkadaş grubunun yaşadığı korku dolu olayları konu alan film, gerilim severler için dikkat çekiyor.

  • Tür: Korku

  • Süre: 1 saat 15 dakika

  • Vizyon Tarihi: 17 Nisan 2026

  • Oyuncular: Cengiz Kaplan, Ada Mural, Dilay Dilara Konuk

Cesur Hayvanat Bahçesi Sakinleri

Meteor sonrası zombiye dönüşen hayvanların macerasını anlatan film, eğlenceli bir animasyon yapımı olarak öne çıkıyor.

  • Tür: Animasyon, Macera, Komedi

  • Süre: 1 saat 31 dakika

  • Vizyon Tarihi: 23 Nisan 2026

  • Oyuncular: David Harbour, Gabbi Kosmidis, Bryn McAuley

Largo Winch Dünyanın Durduğu An

Oğlunun kaçırılmasıyla başlayan hikaye, uluslararası bir aksiyon macerasına dönüşüyor. Aksiyon severler için haftanın dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor.

  • Tür: Aksiyon

  • Süre: 1 saat 40 dakika

  • Vizyon Tarihi: 17 Nisan 2026

  • Oyuncular: Tomer Sisley, James Franco, Clotilde Hesme

13-19 Nisan: Ankara’da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

13-19 Nisan: Ankara’da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Elma Labrador Çimen

Engin Hepileri ve Nergis Öztürk’ü yeniden sahnede buluşturan Elma Labrador Çimen, Alzheimer hastalığıyla mücadele eden bir çiftin 50 yıllık hikayesini anlatıyor. Anılar, müzik ve aşkın iç içe geçtiği bu dramatik hikâye, duygusal anlatımıyla dikkat çekiyor. Matthew Seager’ın yazdığı oyun, farklı ülkelerde sahnelenmiş ödüllü yapımlar arasında yer alıyor.

  • Tarih: 15 Nisan

  • Mekan: Ankara Sanat Tiyatrosu Bilkent Sahne

  • Tür: Dram

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş sınırı: -

  • Kadro: Engin Hepileri, Nergis Öztürk

Doğu Ekspresinde Cinayet

Agatha Christie’nin kült eseri sahneye taşınıyor. Hercule Poirot’nun çözmeye çalıştığı gizemli cinayet hikâyesi, izleyicilere gerilim dolu bir deneyim sunuyor. İstanbul’dan yola çıkan trende işlenen cinayet sonrası Poirot’nun zamana karşı yarışı başlıyor.

  • Tarih: 13-14 Nisan

  • Mekan: Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi / Etimesgut Korkut Ata Kültür Merkezi

  • Tür: Polisiye

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

  • Kadro: Atilla Şendil, Savaş Özdural, Özdemir Çiftçioğlu, Hakan Akın

Veda Yemeği

İlhan Şen, Fırat Çelik ve Pınar Gülkapan’ın sahne aldığı Veda Yemeği, dostluk, sosyal ilişkiler ve hayatın karmaşık düzeni üzerine kara komedi türünde bir hikâye sunuyor. Arkadaşlık ilişkilerinin sorgulandığı oyun düşündürürken güldürüyor.

  • Tarih: 16 Nisan

  • Mekan: Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi

  • Tür: Kara Komedi

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

  • Kadro: İlhan Şen, Fırat Çelik, Pınar Gülkapan

İki Kişilik Oyun

Mert Fırat ve Binnur Kaya’nın sahnede buluştuğu İki Kişilik Oyun, evlilik, boşanma ve toplumsal roller üzerine mizahi bir anlatım sunuyor. Bol kahkaha vadeden oyun, güçlü performanslarıyla dikkat çekiyor.

  • Tarih: 16 Nisan

  • Mekan: MEB Şura Salonu

  • Tür: Komedi

  • Süre: Tek perde

  • Yaş sınırı: 13+

  • Kadro: Binnur Kaya, Mert Fırat

Sabotaj

Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak’ın sahne aldığı Sabotaj, politik mizah ve interaktif anlatımıyla izleyiciyle buluşuyor. Güncel konuların mizahi bir dille ele alındığı gösteri, eğlenceli bir sahne deneyimi sunuyor.

  • Tarih: 19 Nisan

  • Mekan: Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi

  • Tür: İnteraktif Gösteri

  • Süre: 85 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

  • Kadro: Barış Atay, Bülent Emrah Parlak

Plastik Aşklar

Oya Başar ve Begüm Birgören’in sahne aldığı Plastik Aşklar, modern ilişkileri mizahi bir dille ele alıyor. İki farklı karakterin karşılaşmasıyla başlayan hikâye, izleyicilere kahkaha dolu bir akşam vadediyor.

  • Tarih: 19 Nisan

  • Mekan: Yenimahalle Dört Mevsim Tiyatro Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 7+

  • Kadro: Oya Başar, Begüm Birgören

Sefiller

Victor Hugo’nun klasik eseri Sefiller, insanlık, adalet ve vicdan temalarını sahneye taşıyor. Jean Valjean’ın dönüşüm hikâyesi dramatik anlatımıyla izleyiciyi etkiliyor.

  • Tarih: 17 Nisan

  • Mekan: Etimesgut Korkut Ata Kültür Merkezi

  • Tür: Dram

  • Süre: 85 dakika

  • Yaş sınırı: 11+

  • Kadro: Merve Köse, Ziver Armağan Açıl, Muharrem Fındıcak, İrem Kurt

Morkomedyen Stand Up

Günlük hayatın tabu konularını mizahi bir dille ele alan Morkomedyen, cesur anlatımıyla dikkat çekiyor. Yetişkinlere yönelik stand-up gösterisi eğlenceli bir akşam sunuyor.

  • Tarih: 19 Nisan

  • Mekan: Nazım Hikmet Kültür Merkezi

  • Tür: Stand-up

  • Süre: 210 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

  • Kadro: Murat Genç

Fosforlu Cevriye

İstanbul sokaklarında geçen dramatik aşk hikâyesi Fosforlu Cevriye, müzikal anlatımıyla sahneye taşınıyor. Güçlü hikâyesiyle dikkat çeken oyun izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Tarih: 16 Nisan

  • Mekan: CerModern

  • Tür: Müzikal, Dram

  • Süre: 150 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

  • Kadro: Cantuğ Turay, Çiğdem Çavuş, Ayhan Önem, Volkan Özdemir

Swan Lake – Kuğu Gölü Balesi

Çaykovski’nin klasik eseri Kuğu Gölü, dünya çapında ünlü dansçılarla sahneye taşınıyor. Görsel şölen sunan bale performansı sanatseverleri bekliyor.

  • Tarih: 14-15 Nisan

  • Mekan: ATO Congresium

  • Tür: Bale

  • Süre: 140 dakika

  • Yaş sınırı: 6+

13-19 Nisan: İzmir’de Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

13-19 Nisan: İzmir’de Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Kutsal

Annelik kavramını sorgulayan 'Kutsal', kadın olmanın görünmeyen katmanlarını sahneye taşıyor. Duygusal ve mizahi anlatımı bir araya getiren oyun, güçlü oyunculuk performanslarıyla dikkat çekiyor.

  • Tarih: 17 Nisan

  • Mekan: Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi

  • Tür: Dram

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

  • Kadro: Seda Türkmen, Neriman Uğur, Ümmü Putgül

Şirreti Evcilleştirmek

Shakespeare’in ünlü komedisinden uyarlanan Şirreti Evcilleştirmek, mizah ve sürprizlerle dolu hikayesiyle sahneye taşınıyor. Klasik metnin modern yorumuyla izleyicilere eğlenceli bir deneyim sunuyor.

  • Tarih: 18 Nisan

  • Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu

  • Tür: Komedi

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

  • Kadro: Melis Birkan, Timur Acar, Uluç Esen

Ölü'n Bizi Ayırana Dek

Boşanma kararı alan bir çiftin hayatı, beklenmedik bir olay sonrası tamamen değişir. Komedi ve gizemin bir araya geldiği oyun eğlenceli bir hikaye sunuyor.

  • Tarih: 18 Nisan

  • Mekan: Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Salonu

  • Tür: Komedi

  • Süre: 160 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

  • Kadro: Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu, Volkan Aktan

Samanyolu'nu Bilir misiniz?

İki farklı karakterin yollarının kesişmesiyle başlayan hikaye, özgürlük ve hayat üzerine düşündürücü bir anlatım sunuyor. Zamansız bir hikaye sahneye taşınıyor.

  • Tarih: 16 Nisan

  • Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu

  • Tür: Komedi

  • Süre: -

  • Yaş sınırı: 7+

  • Kadro: Hakan Gerçek, Cem Davran

Miray Akovalıgil 'Ya Bende Bir Şey Yoksa?'

Miray Akovalıgil, stand-up gösterisinde başarı kavramını mizahi bir dille ele alıyor. Eğlenceli ve düşündürücü anlatımıyla dikkat çekiyor.

  • Tarih: 17 Nisan

  • Mekan: İzmir AKM Yunus Emre Salonu

  • Tür: Stand-up

  • Süre: 130 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

  • Kadro: Miray Akovalıgil

Pembe Pırlantalar

İki kuyumcu ortağın karmaşık ve komik hikayesini anlatan Pembe Pırlantalar, bol kahkaha vadeden bir komedi oyunu olarak sahneye geliyor.

  • Tarih: 19 Nisan

  • Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu

  • Tür: Komedi

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

  • Kadro: Ceyhun Fersoy, Sinan Çalışkanoğlu, Lemi Filozof

Etekler ve Pantolonlar

Üç kadının hayatlarını sorguladıkları hikaye, evlilik, ilişkiler ve hayat seçimleri üzerine komik ve düşündürücü bir anlatım sunuyor.

  • Tarih: 16 Nisan

  • Mekan: Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi

  • Tür: Komedi

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

  • Kadro: Nergis Kumbasar, Nurseli İdiz, Kimya Gökçe Aytaç

Yalancının Resmi

Bir parkta tanışan iki kişinin sohbeti üzerinden ilerleyen hikaye, gerçek ve yalan arasındaki çizgiyi sorguluyor.

  • Tarih: 14-18 Nisan

  • Mekan: Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi

  • Tür: Dram

  • Süre: 85 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

  • Kadro: Fatih Özyiğit, Güldeniz Türküstün

No Man's Land

Dostoyevski’nin fikirlerinden esinlenen oyun, insanın iç dünyasını ve özgürlük kavramını sorgulayan kara komedi türünde sahneleniyor.

  • Tarih: 14 Nisan

  • Mekan: Türkan Saylan Kültür Merkezi

  • Tür: Kara Komedi

  • Süre: 55 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

  • Kadro: Anıl Alkan, Bora Kokulucicek, Kaan Temel, Kaan Uğur

13-19 Nisan: Bursa'da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

13-19 Nisan: Bursa'da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Şakşakçılar

Çağlar Çorumlu’nun başrolünde yer aldığı Şakşakçılar, 1895 Paris tiyatrolarında geçen eğlenceli bir hikâyeyi sahneye taşıyor. Seyirciyi de içine alan müzik ve mizah dolu oyun, alkış düzenini kurtarmaya çalışan bir ekibin komik macerasını anlatıyor.

  • Tarih: 17 Nisan

  • Mekan: Merinos AKKM Osmangazi Salonu

  • Tür: Komedi

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 10+

  • Kadro: Çağlar Çorumlu, Erkan Baylav, Albina Özden

Burda Olan, Burda Kalır

Zafer Algöz ve Can Yılmaz’ın sahne aldığı iki kişilik komedi gösterisi, gündelik hayatın eğlenceli hikayelerini mizahi bir dille ele alıyor. Stand-up formatındaki gösteri izleyicilere kahkaha dolu bir akşam vadediyor.

  • Tarih: 19 Nisan

  • Mekan: Merinos AKKM Osmangazi Salonu

  • Tür: Komedi

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

  • Kadro: Zafer Algöz, Can Yılmaz

Ballı Süt

İki kız kardeşin geçmişle yüzleşmesini konu alan Ballı Süt, duygusal anlatımıyla dikkat çekiyor. Zamanın içinden sızan hikâye, aile bağları ve geçmişin izlerini sahneye taşıyor.

  • Tarih: 19 Nisan

  • Mekan: Merinos AKKM Orhangazi Salonu

  • Tür: Dram

  • Süre: -

  • Yaş sınırı: -

  • Kadro: Tülin Özen, Nilperi Şahinkaya

Miray Akovalıgil 'Ya Bende Bir Şey Yoksa?'

Miray Akovalıgil’in stand-up gösterisi, hayatın farklı alanlarında başarı kavramını mizahi bir şekilde ele alıyor. Eğlenceli anlatımıyla dikkat çeken gösteri yetişkin izleyicilere hitap ediyor.

  • Tarih: 16 Nisan

  • Mekan: BAOB Sahne

  • Tür: Stand-up

  • Süre: 130 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

  • Kadro: Miray Akovalıgil

Erkek Aklı Oksimoron

Emre Karayel’in sahne aldığı Erkek Aklı Oksimoron, kadın ve erkek ilişkilerini mizahi bir dille ele alıyor. Farklı karakterlere bürünen oyunculuk performansı oyunu eğlenceli hale getiriyor.

  • Tarih: 19 Nisan

  • Mekan: BAOB Sahne

  • Tür: Komedi

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş sınırı: 14+

  • Kadro: Emre Karayel

Etekler ve Pantolonlar

Üç kadının hayatlarını ve ilişkilerini sorguladığı hikâye, komedi ve dram unsurlarını bir araya getiriyor. Eğlenceli ve düşündürücü anlatımıyla dikkat çekiyor.

  • Tarih: 19 Nisan

  • Mekan: BAOB Sahne

  • Tür: Komedi

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

  • Kadro: Nergis Kumbasar, Nurseli İdiz, Kimya Gökçe Aytaç

Nokta

Tek kişilik performans olan Nokta, hafıza, geçmiş ve yüzleşme temalarını sahneye taşıyor. Alternatif tiyatro severler için dikkat çeken bir yapım olarak öne çıkıyor.

  • Tarih: 14 Nisan

  • Mekan: BAOB Sahne

  • Tür: Tek Kişilik Oyun

  • Süre: -

  • Yaş sınırı: -

Romeo & Juliet

Shakespeare’in klasik eseri Romeo & Juliet, imkânsız bir aşk hikâyesini sahneye taşıyor. Trajik anlatımıyla dikkat çeken oyun izleyicilere duygusal bir deneyim sunuyor.

  • Tarih: 15 Nisan

  • Mekan: Bursa Aspera Sahne

  • Tür: Dram

  • Süre: 60 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

  • Kadro: Murat Ceyhan, Yağmur Özaykan

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
