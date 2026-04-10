13 - 19 Nisan Haftasında Sahnelenecek En Güzel Tiyatro Oyunları

Shirley Valentine

Günlük hayatın monotonluğu içinde sıkışmış bir kadının kendini yeniden keşfetme hikayesini anlatan Shirley Valentine, Sumru Yavrucuk’un güçlü performansıyla sahneleniyor. Hayatının büyük bölümünü mutfakta geçiren Shirley, yıllar sonra kendi hayallerini sorgulamaya başlar. Eğlenceli anlatımı ve samimi diliyle izleyiciyi hem güldüren hem düşündüren bir hikaye sunuyor. Tek kişilik müzikli komedi, izleyiciyi içsel bir yolculuğa çıkarıyor.

Tarih: 13 - 16 Nisan

Mekan: Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi (13 Nisan), Kozzy Kozyatağı Kültür Merkezi (16 Nisan)

Tür: Komedi

Oyuncular: Sumru Yavrucuk

Süre: 105 dakika

Yaş sınırı: 12+

Devlerin Savaşı

Sanat dünyasının iki önemli orkestra şefi Herbert von Karajan ve Leonard Bernstein’ın rekabetini sahneye taşıyan Devlerin Savaşı, müzik dünyasının arka planını etkileyici bir şekilde anlatıyor. Rekabet, kıskançlık ve hayranlık temalarının işlendiği oyun, sanat dünyasının bilinmeyen yönlerine ışık tutuyor.

Tarih: 13 - 14 Nisan

Mekan: Paribu Art Sahne

Tür: Tarihi Dram

Oyuncular: Okan Bayülgen, Celal Kadri Kınoğlu, Nihal Usanmaz

Süre: 85 dakika

Yaş sınırı: 13+

Herkes Kocama Benziyor

Bir pavyonda tuvaletçilik yapan Ayten’in hayat hikayesini anlatan oyun, güçlü bir kadın karakterin iç dünyasını sahneye taşıyor. Öfke, hayal kırıklıkları ve geçmiş hesaplaşmalar üzerinden ilerleyen hikaye, izleyiciyi etkileyici bir yolculuğa çıkarıyor.

Tarih: 15 Nisan

Mekan: Ses Tiyatrosu

Tür: Komedi, Trajedi, Dram

Oyuncular: Pınar Güntürkün

Süre: 80 dakika

Yaş sınırı: 15+

Fareler ve İnsanlar

John Steinbeck’in klasik eserinden uyarlanan oyun, Büyük Buhran döneminde geçen dostluk hikayesini anlatıyor. George ve Lennie’nin kendi topraklarına sahip olma hayaliyle çıktıkları yolculuk, dramatik bir sona doğru ilerliyor.

Tarih: 15 Nisan

Mekan: DasDas Sahne

Tür: Klasik

Oyuncular: Erdem Irmak, Volkan Dinç, Erkan Taşdöğen, Aydın Sigalı, Onursal Yıldırım

Süre: 130 dakika

Yaş sınırı: 14+

Gayb

Hayatın anlamını arayan Remzi’nin hikayesini anlatan oyun, içsel bir dönüşüm yolculuğunu sahneye taşıyor. Duygusal anlatımıyla dikkat çeken oyun, müzik ve dramatik anlatımı bir arada sunuyor.

Tarih: 17 Nisan

Mekan: No2 Atölye

Tür: Dram

Oyuncular: Ahmet Saim

Süre: 70 dakika

Yaş sınırı: 15+

Amadeus

Mozart ile Salieri arasındaki rekabeti konu alan Amadeus, müzik tarihinin en dramatik hikayelerinden birini sahneye taşıyor. Büyük prodüksiyonu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Tarih: 15 Nisan

Mekan: Türk Telekom Opera Salonu

Tür: Trajedi

Oyuncular: Selçuk Yöntem, Tansu Biçer, Dilan Çiçek Deniz, Özlem Öçalmaz, Coşkun Ülgen

Süre: 150 dakika

Yaş sınırı: 12+

Maviydi Bisikletim

1950’li yılların İzmir’ine uzanan duygusal bir yolculuğu konu alan oyun, geçmiş anılar ve ilk aşkın izini sürüyor. Tek kişilik performansıyla sahneleniyor.

Tarih: 15 - 18 Nisan

Mekan: Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi

Tür: Yetişkin Oyunu

Oyuncular: Çağrı Büyüksayar

Süre: 80 dakika

Yaş sınırı: 13+

İnsanlar Mekanlar Nesneler

Bağımlılık ve yeniden hayata tutunma hikayesini anlatan oyun, güçlü anlatımıyla dikkat çekiyor. Karakterin içsel dönüşümü sahnede etkileyici bir performansla sunuluyor.

Tarih: 16 Nisan

Mekan: Zorlu PSM

Tür: Trajedi, Dram

Oyuncular: Merve Dizdar, Nihal Koldaş, Selçuk Borak, Kerem Arslanoğlu

Süre: 110 dakika

Yaş sınırı: 18+

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Tanpınar’ın klasik eserinden uyarlanan oyun, zaman kavramı üzerinden modernleşme ve gelenek çatışmasını ele alıyor. Serkan Keskin’in tek kişilik performansı dikkat çekiyor.

Tarih: 19 Nisan

Mekan: AKM Türk Telekom Opera Salonu

Tür: Dram, Tek Kişilik Oyun

Oyuncular: Serkan Keskin

Süre: 115 dakika

Yaş sınırı: 13+

12 Numaralı Adam

Bir kalecinin hayatını ve kariyerini sorguladığı tek kişilik oyun, futbol üzerinden hayatın anlamını anlatıyor. Duygusal ve etkileyici bir performans sunuluyor.