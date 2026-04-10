13 - 19 Nisan Haftasında Sahnelenecek En Güzel Tiyatro Oyunları

Shirley Valentine
Günlük hayatın monotonluğu içinde sıkışmış bir kadının kendini yeniden keşfetme hikayesini anlatan Shirley Valentine, Sumru Yavrucuk’un güçlü performansıyla sahneleniyor. Hayatının büyük bölümünü mutfakta geçiren Shirley, yıllar sonra kendi hayallerini sorgulamaya başlar. Eğlenceli anlatımı ve samimi diliyle izleyiciyi hem güldüren hem düşündüren bir hikaye sunuyor. Tek kişilik müzikli komedi, izleyiciyi içsel bir yolculuğa çıkarıyor.
Tarih: 13 - 16 Nisan
Mekan: Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi (13 Nisan), Kozzy Kozyatağı Kültür Merkezi (16 Nisan)
Tür: Komedi
Oyuncular: Sumru Yavrucuk
Süre: 105 dakika
Yaş sınırı: 12+
Devlerin Savaşı
Sanat dünyasının iki önemli orkestra şefi Herbert von Karajan ve Leonard Bernstein’ın rekabetini sahneye taşıyan Devlerin Savaşı, müzik dünyasının arka planını etkileyici bir şekilde anlatıyor. Rekabet, kıskançlık ve hayranlık temalarının işlendiği oyun, sanat dünyasının bilinmeyen yönlerine ışık tutuyor.
Herkes Kocama Benziyor
Bir pavyonda tuvaletçilik yapan Ayten’in hayat hikayesini anlatan oyun, güçlü bir kadın karakterin iç dünyasını sahneye taşıyor. Öfke, hayal kırıklıkları ve geçmiş hesaplaşmalar üzerinden ilerleyen hikaye, izleyiciyi etkileyici bir yolculuğa çıkarıyor.
Tarih: 15 Nisan
Mekan: Ses Tiyatrosu
Tür: Komedi, Trajedi, Dram
Oyuncular: Pınar Güntürkün
Süre: 80 dakika
Yaş sınırı: 15+
Fareler ve İnsanlar
John Steinbeck’in klasik eserinden uyarlanan oyun, Büyük Buhran döneminde geçen dostluk hikayesini anlatıyor. George ve Lennie’nin kendi topraklarına sahip olma hayaliyle çıktıkları yolculuk, dramatik bir sona doğru ilerliyor.
Tarih: 15 Nisan
Mekan: DasDas Sahne
Tür: Klasik
Oyuncular: Erdem Irmak, Volkan Dinç, Erkan Taşdöğen, Aydın Sigalı, Onursal Yıldırım
Süre: 130 dakika
Yaş sınırı: 14+
Gayb
Hayatın anlamını arayan Remzi’nin hikayesini anlatan oyun, içsel bir dönüşüm yolculuğunu sahneye taşıyor. Duygusal anlatımıyla dikkat çeken oyun, müzik ve dramatik anlatımı bir arada sunuyor.
Tarih: 17 Nisan
Mekan: No2 Atölye
Tür: Dram
Oyuncular: Ahmet Saim
Süre: 70 dakika
Yaş sınırı: 15+
Amadeus
Mozart ile Salieri arasındaki rekabeti konu alan Amadeus, müzik tarihinin en dramatik hikayelerinden birini sahneye taşıyor. Büyük prodüksiyonu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.
Tarih: 15 Nisan
Mekan: Türk Telekom Opera Salonu
Tür: Trajedi
Oyuncular: Selçuk Yöntem, Tansu Biçer, Dilan Çiçek Deniz, Özlem Öçalmaz, Coşkun Ülgen
Süre: 150 dakika
Yaş sınırı: 12+
Maviydi Bisikletim
1950’li yılların İzmir’ine uzanan duygusal bir yolculuğu konu alan oyun, geçmiş anılar ve ilk aşkın izini sürüyor. Tek kişilik performansıyla sahneleniyor.
İnsanlar Mekanlar Nesneler
Bağımlılık ve yeniden hayata tutunma hikayesini anlatan oyun, güçlü anlatımıyla dikkat çekiyor. Karakterin içsel dönüşümü sahnede etkileyici bir performansla sunuluyor.
Saatleri Ayarlama Enstitüsü
Tanpınar’ın klasik eserinden uyarlanan oyun, zaman kavramı üzerinden modernleşme ve gelenek çatışmasını ele alıyor. Serkan Keskin’in tek kişilik performansı dikkat çekiyor.
12 Numaralı Adam
Bir kalecinin hayatını ve kariyerini sorguladığı tek kişilik oyun, futbol üzerinden hayatın anlamını anlatıyor. Duygusal ve etkileyici bir performans sunuluyor.
