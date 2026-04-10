13 - 19 Nisan Haftasında Sahnelenecek En Güzel Tiyatro Oyunları

13 - 19 Nisan Haftasında Sahnelenecek En Güzel Tiyatro Oyunları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.04.2026 - 14:30

13 - 19 Nisan haftasında tiyatro sahneleri yine dolu dolu. Birbirinden farklı türlerde oyunlar izleyiciyle buluşuyor. Tek kişilik performanslardan büyük prodüksiyonlara kadar geniş bir liste öne çıkıyor. Ünlü oyuncuların sahne aldığı yapımlar dikkat çekiyor. İşte 13 - 19 Nisan haftasında sahnelenecek en güzel tiyatro oyunları.

13 - 19 Nisan: Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

13 - 19 Nisan: Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

  • Komedi: Shirley Valentine, Herkes Kocama Benziyor

  • Tarihi Dram: Devlerin Savaşı

  • Klasik: Fareler ve İnsanlar

  • Dram: Gayb, Maviydi Bisikletim

  • Trajedi: Amadeus

  • Trajedi / Dram: İnsanlar Mekanlar Nesneler, 12 Numaralı Adam

  • Tek Kişilik Oyun: Shirley Valentine, Saatleri Ayarlama Enstitüsü

  • Yetişkin Oyunu: Maviydi Bisikletim

13-19 Nisan: İstanbul Tiyatro Oyunları

13-19 Nisan: İstanbul Tiyatro Oyunları

Shirley Valentine

Günlük hayatın monotonluğu içinde sıkışmış bir kadının kendini yeniden keşfetme hikayesini anlatan Shirley Valentine, Sumru Yavrucuk’un güçlü performansıyla sahneleniyor. Hayatının büyük bölümünü mutfakta geçiren Shirley, yıllar sonra kendi hayallerini sorgulamaya başlar. Eğlenceli anlatımı ve samimi diliyle izleyiciyi hem güldüren hem düşündüren bir hikaye sunuyor. Tek kişilik müzikli komedi, izleyiciyi içsel bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Tarih: 13 - 16 Nisan

  • Mekan: Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi (13 Nisan), Kozzy Kozyatağı Kültür Merkezi (16 Nisan)

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Sumru Yavrucuk

  • Süre: 105 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Devlerin Savaşı

Sanat dünyasının iki önemli orkestra şefi Herbert von Karajan ve Leonard Bernstein’ın rekabetini sahneye taşıyan Devlerin Savaşı, müzik dünyasının arka planını etkileyici bir şekilde anlatıyor. Rekabet, kıskançlık ve hayranlık temalarının işlendiği oyun, sanat dünyasının bilinmeyen yönlerine ışık tutuyor.

  • Tarih: 13 - 14 Nisan

  • Mekan: Paribu Art Sahne

  • Tür: Tarihi Dram

  • Oyuncular: Okan Bayülgen, Celal Kadri Kınoğlu, Nihal Usanmaz

  • Süre: 85 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Herkes Kocama Benziyor

Bir pavyonda tuvaletçilik yapan Ayten’in hayat hikayesini anlatan oyun, güçlü bir kadın karakterin iç dünyasını sahneye taşıyor. Öfke, hayal kırıklıkları ve geçmiş hesaplaşmalar üzerinden ilerleyen hikaye, izleyiciyi etkileyici bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Tarih: 15 Nisan

  • Mekan: Ses Tiyatrosu

  • Tür: Komedi, Trajedi, Dram

  • Oyuncular: Pınar Güntürkün

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

Fareler ve İnsanlar

John Steinbeck’in klasik eserinden uyarlanan oyun, Büyük Buhran döneminde geçen dostluk hikayesini anlatıyor. George ve Lennie’nin kendi topraklarına sahip olma hayaliyle çıktıkları yolculuk, dramatik bir sona doğru ilerliyor.

  • Tarih: 15 Nisan

  • Mekan: DasDas Sahne

  • Tür: Klasik

  • Oyuncular: Erdem Irmak, Volkan Dinç, Erkan Taşdöğen, Aydın Sigalı, Onursal Yıldırım

  • Süre: 130 dakika

  • Yaş sınırı: 14+

Gayb

Hayatın anlamını arayan Remzi’nin hikayesini anlatan oyun, içsel bir dönüşüm yolculuğunu sahneye taşıyor. Duygusal anlatımıyla dikkat çeken oyun, müzik ve dramatik anlatımı bir arada sunuyor.

  • Tarih: 17 Nisan

  • Mekan: No2 Atölye

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Ahmet Saim

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

Amadeus

Mozart ile Salieri arasındaki rekabeti konu alan Amadeus, müzik tarihinin en dramatik hikayelerinden birini sahneye taşıyor. Büyük prodüksiyonu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

  • Tarih: 15 Nisan

  • Mekan: Türk Telekom Opera Salonu

  • Tür: Trajedi

  • Oyuncular: Selçuk Yöntem, Tansu Biçer, Dilan Çiçek Deniz, Özlem Öçalmaz, Coşkun Ülgen

  • Süre: 150 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Maviydi Bisikletim

1950’li yılların İzmir’ine uzanan duygusal bir yolculuğu konu alan oyun, geçmiş anılar ve ilk aşkın izini sürüyor. Tek kişilik performansıyla sahneleniyor.

  • Tarih: 15 - 18 Nisan

  • Mekan: Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi

  • Tür: Yetişkin Oyunu

  • Oyuncular: Çağrı Büyüksayar

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

İnsanlar Mekanlar Nesneler

Bağımlılık ve yeniden hayata tutunma hikayesini anlatan oyun, güçlü anlatımıyla dikkat çekiyor. Karakterin içsel dönüşümü sahnede etkileyici bir performansla sunuluyor.

  • Tarih: 16 Nisan

  • Mekan: Zorlu PSM

  • Tür: Trajedi, Dram

  • Oyuncular: Merve Dizdar, Nihal Koldaş, Selçuk Borak, Kerem Arslanoğlu

  • Süre: 110 dakika

  • Yaş sınırı: 18+

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Tanpınar’ın klasik eserinden uyarlanan oyun, zaman kavramı üzerinden modernleşme ve gelenek çatışmasını ele alıyor. Serkan Keskin’in tek kişilik performansı dikkat çekiyor.

  • Tarih: 19 Nisan

  • Mekan: AKM Türk Telekom Opera Salonu

  • Tür: Dram, Tek Kişilik Oyun

  • Oyuncular: Serkan Keskin

  • Süre: 115 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

12 Numaralı Adam

Bir kalecinin hayatını ve kariyerini sorguladığı tek kişilik oyun, futbol üzerinden hayatın anlamını anlatıyor. Duygusal ve etkileyici bir performans sunuluyor.

  • Tarih: 17 Nisan

  • Mekan: Kozzy Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi

  • Tür: Trajedi, Dram

  • Oyuncular: Erkan Kolçak Köstendil

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
