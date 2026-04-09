İstanbul'da Bu Haftanın En Güzel Konserleri: İşte 13 – 19 Nisan İstanbul Konser Takvimi

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.04.2026 - 16:39

İstanbul’un bitmek bilmeyen enerjisi, 13 – 19 Nisan 2026 haftasında şehrin dört bir yanına yayılan konserlerle renkleniyor. Avrupa Yakası’nın tarihi dokusuna sahip mekanlarından Anadolu Yakası’nın popüler performans sahnelerine kadar, İstanbul bu hafta her müzik zevkine hitap eden dev bir sahneye dönüşüyor.

Kültür sanatın kalbi olan Beyoğlu (Beşiktaş, Galata), modern ritimlerin merkezi Kadıköy, Ataşehir ve deniz havasıyla müziği birleştiren Florya ile Kartal hattında; poptan rocka, halk müziğinden elektronik ritimlere kadar geniş bir yelpaze sizi bekliyor.

Peki, bu hafta İstanbul'da hangi sanatçı sahne alacak? Bu hafta hangi konsere gidilir? Bu akşam İstanbul'da nerede canlı müzik var? 13 – 19 Nisan tarihleri arasında; Zorlu, Jolly Joker, Babylon, If Performance, Bostancı Gösteri Merkezi, Blind, Dorock'ta hangi sanatçıların konseri var?

Uyarı: Etkinliklerin güncel bilgileri, kapı açılış saatleri, bilet ücretleri ve rezervasyon detayları için resmi bilet satış platformları ve mekanların sosyal medya hesaplarını takip etmeyi ihmal etmeyin. 

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Gökhan Türkmen: 15 Nisan Çarşamba saat 20.45’te Bostancı Gösteri Merkezi’nde, romantik hitleri ve etkileyici orkestrasıyla dinleyicilerini duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Halil Sezai: 15 Nisan Çarşamba saat 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da, kendine has buğulu sesiyle derin şarkılarını İstanbul’un kalbinde seslendiriyor.

  • Mert Nadir: 14 Nisan Salı saat 22.15’te The Wall Kadıköy'de, modern pop tınılarını enerjik sahne performansıyla birleştirerek geceye renk katıyor.

  • Tuğkan: 16 Nisan Perşembe saat 22.00’de IF Performance Hall Beşiktaş'ta, akustik popun en sevilen örnekleriyle romantizm dolu bir akşam vaat ediyor.

  • Beren Demirkaya: 16 Nisan Perşembe saat 22.00’de Fil Sahne’de, popun taze ve enerjik seslerinden biri olarak geniş repertuvarıyla sahne alıyor.

  • PAU: 17 Nisan Cuma saat 22.30’da Masal Ataşehir’de, yüksek enerjili Roman havaları ve pop şarkılarıyla dinleyicilerini yerinde duramayacakları neşeli bir eğlenceye davet ediyor.

  • Serdar Ortaç: 17 Nisan Cuma saat 21.00’de JJ Arena’da, 90’lardan bugüne pop dünyasına damga vuran şarkılarıyla eğlenceyi zirveye taşıyor.

  • Derya Bedavacı: 17 Nisan Cuma saat 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da, kendine has buğulu sesi ve 'Deme', 'Seni Seven Kimdi' gibi sevilen efkarlı şarkılarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir arabesk gecesi yaşatıyor. 

  • Ebru Gündeş: 17, 18 ve 19 Nisan tarihlerinde saat 21.00’de Volkswagen Arena’da, 'Beraber Söylüyoruz' konseri kapsamında güçlü yorumu ve büyüleyici sahnesiyle dinleyicilerini yıllarca unutulmayacak dev bir müzik şölenine davet ediyor.

  • Göksel: 17 Nisan Cuma saat 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde, 'Depresyon Güzelim'den bugüne uzanan geniş repertuvarı ve kendine has retro tarzıyla dinleyicilerini romantik ve nostaljik bir pop yolculuğuna çıkarıyor.

  • Güven Yüreyi: 17 Nisan Cuma saat 23.00’te Sahne İstanbul'da, pop müziğin sevilen hitlerini kendine has enerjisi ve güçlü vokaliyle seslendirerek eğlenceyi sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürüyor.

  • Murat Boz: 18 Nisan Cumartesi saat 20.00’de Günay Restaurant İstanbul’da, dev koro eşliğinde söyleyeceği şarkıları ve yüksek enerjili danslarıyla unutulmaz bir şov sunuyor.

  • Ersay Üner: 18 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde, hem kendi söylediği hem de yazdığı ikonik pop şarkılarıyla modern bir sahne şovu sunuyor.

  • Tuğçe Tayfur: 18 Nisan Cumartesi saat 20.00’de Masal Ataşehir'de, kendine has tarzı ve popüler şarkılarıyla dinleyicilerini enerjik ve keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyor.

  • Cengiz Kurtoğlu: 18 Nisan Cumartesi saat 20.00’de Nossa Costa’da, 'yaşayan efsane' unvanıyla klasikleşmiş aşk şarkılarını seslendirerek dinleyicilerine nostalji ve duygu dolu bir gece yaşatıyor.

  • Yaşar: 18 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Jolly Arena’da, Akdeniz esintili hitleriyle hayranlarını dansa ve neşeye davet ediyor.

  • Simge: 18 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da, görkemli sahne prodüksiyonu ve dillerden düşmeyen hitleriyle müzikseverleri büyülemeye hazırlanıyor.

  • Soner Sarıkabadayı: 18 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Dorock XL Kadıköy’de, kendine özgü tarzı ve liste başı şarkılarıyla haftayı enerjik bir şekilde kapatıyor.

  • Levent Yüksel: 17 Nisan Cuma saat 21.00’de Jolly Joker Atakent Tema'da, 90’lardan günümüze Türk pop müziğine yön veren kült şarkılarıyla dinleyicilerini hatıralarla dolu ve eşsiz bir müzik şölenine davet ediyor.

  • Tuna Kiremitçi: 18 Nisan Cumartesi saat 21.30’da Muaf Kadıköy’de, 'Birden Geldin Aklıma'dan 'Affet'e uzanan en özel şarkıları ve samimi hikayeleriyle dinleyicilerini şiirsel bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Kamuran Akkor ile Gazino Gecesi: 18 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Dada Salon Kabarett’te, arabesk ve nostalji rüzgarını kendine has tarzıyla estiriyor.

  • Suat Suna: 19 Nisan Pazar 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon'nda, usta müzisyen kimliği ve zamansız aşk şarkılarıyla dinleyicileriyle buluşuyor.

  • Hande Yener: 19 Nisan Pazar saat 21.00’de İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda, yenilikçi tarzı ve iddialı sahne performansıyla popun sınırlarını zorluyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap Performansa Gidilir?

  • Anıl Piyancı: 14 Nisan Salı saat 20.00’de Blind İstanbul'da, Türkçe rap sahnesinin en üretken isimlerinden biri olarak ritmi ve tempoyu bir an bile düşürmüyor.

  • Kavak: 16 Nisan Perşembe saat 22.00’de Dorock XL Kadıköy'de, özgün tarzıyla sahnede yerini alıyor.

  • Kastel Hip Hop Series: 16 Nisan Perşembe saat 22.00’de Kastel Flow’da, yerli sahnenin yükselen rap yıldızlarını aynı sahnede buluşturarak hip-hop tutkunlarını bir araya getiriyor.

  • Ceza (Anıl Şallıel x Ceza): 18 Nisan Cumartesi saat 21.30’da AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda, caz ve rap’in kusursuz uyumunu sahneye taşıyarak dinleyicilerine ezber bozan bir deneyim yaşatıyor.

  • Ahiyan: 19 Nisan Pazar saat 21.30’da Dorock XL Kadıköy'de, derinlikli sözleri ve melodik rap tarzıyla etkileyici bir performansa imza atıyor.

  • Allame: 19 Nisan Pazar saat 21.30’da Ayı Pub & Disko (Rıhtım)’da, teknik becerisi ve güçlü flowlarıyla rap dünyasının en iddialı sahnelerinden birini sunuyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi DJ Performansa Gidilir?

  • Lukas & Frank: 15 Nisan Çarşamba saat 21.00’de Babylon’da, modern techno tınılarıyla gece boyu kesintisiz bir eğlence vadediyor.

  • Clubiator Türkçe Pop Parti: 15 Nisan Çarşamba saat 22.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya'da, 90’lar ve 2000’lerin en sevilen kulüp marşlarıyla nostalji rüzgarı estiriyor.

  • Koray Kantarcıoğlu & Age Reform: 16 Nisan Perşembe saat 20.00’de Öktem Aykut'ta, deneysel elektronik tınılarla dinleyicilerini derin bir ses yolculuğuna davet ediyor.

  • DJ Tarkan: 15 Nisan Çarşamba saat 22.00’de Kastel’de, dünyaca ünlü progressive house setleriyle geceyi dans pistine taşıyor. DJ TARKAN, KAAN DENİZ ERTÜRK, SUNSES ve NOTT PRESENTS sahnede bir araya geliyor. 

  • Grup Ses & Gökalp Kanatsız: 17 Nisan Cuma saat 20.00’de Öktem Aykut’ta, kasetlerden yükselen nostaljik tınıları canlı elektronik müzik performansıyla harmanlayarak dinleyicilerini görsel ve işitsel bir keşif yolculuğuna davet ediyor.

  • Radyo Eksen Bahar Partisi: 17 Nisan Cuma saat 21.00’de Babylon’da, Radyo Eksen programcıları Gülşah Güray, Gülşah Turgut, Güven Yıldız ve Nikki Wild’ın seçkileriyle kışın ağırlığını geride bırakıp baharı dans ve müzikle karşılıyor.

  • Andy Bros & Whitesquare: 17 Nisan Cuma saat 22.00’de Kastel’de, global elektronik müzik sahnesinin önemli isimlerini bir araya getirerek müzik ziyafeti sunuyor.

  • People Like Us: 18 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Klein Phönix’te, gün batımına özel hazırlanan melodik house setiyle hafta sonunu taçlandırıyor.

  • Kemal Doğulu: 18 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Vesta Live Performance Hall'de, 80’ler ve 90’ların unutulmaz Türkçe pop hitlerinden oluşan dinamik setiyle dinleyicilerini sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek nostalji dolu bir partiye davet ediyor.

  • Lecomte de Brégeot: 17 Nisan Cuma saat 22.00’de Blind İstanbul’da, Fransız elektronik müziğinin zarif ritimlerini İstanbullu dans severlerle buluşturuyor.

  • Luv x 90s & 2000s Hip-Hop Party: 18 Nisan Cumartesi saat 23.59’da Blind İstanbul'da, eski okul hip-hop ve R&B hitleriyle dans pistini nostalji dolu bir eğlenceye hazırlıyor.

  • Spring Party: 19 Nisan Pazar saat 18.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya’da, baharın gelişini dinamik setler ve özel bir atmosfer eşliğinde kutluyor.

İstanbul'da Bu Hafta Rock Konserine Gidilir?

  • Bulutsuzluk Özlemi & The Ringo Jets: 14 Nisan Salı saat 21.00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta, rock müziğin duayen ismini yeni nesil rock’ın enerjisiyle aynı sahnede buluşturuyor.

  • Ayna: 14 Nisan Salı saat 20.30’da Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde, yıllara meydan okuyan rock şarkılarıyla dinleyicilerini 90’lardan bugüne uzanan bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Demir Demirkan: 15 Nisan Çarşamba saat 21.00’de Dorock XL Kadıköy’de, gitarındaki ustalığı ve güçlü rock vokaliyle sahnenin tozunu attırmaya hazırlanıyor.

  • Pinhani: 15 Nisan Çarşamba saat 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta, içten ve samimi melodileriyle modern rock müziğin en güzel örneklerini sunuyor.

  • Pentagram: 17 Nisan Cuma saat 21.00’de Blind İstanbul’da, efsanevi kadrosuyla Türkiye’nin metal ve rock tarihine damga vuran şarkılarını gürültülü bir şölenle seslendiriyor.

  • Yüksek Sadakat: 17 Nisan Cuma saat 21.30’da Dorock XL Kadıköy’de, dillerden düşmeyen rock marşlarını hayranlarıyla birlikte tek bir ağızdan seslendiriyor.

  • Dedubluman: 17 Nisan Cuma saat 22.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya’da, klarnetin buğulu sesini modern rock tınılarıyla harmanladığı 'Belki' ve 'Gamzedeyim Deva Bulmam' gibi sevilen yorumlarıyla dinleyicilerini hüzünlü ve bir o kadar da enerjik bir geceye davet ediyor.

  • Feridun Düzağaç: 17 Nisan Cuma saat 22.00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta, '%100 Akustik' serisi kapsamında 'Alev Alev' ve 'Beni Bırakma' gibi ruhumuza dokunan şarkılarını samimi bir atmosferde seslendiriyor.

  • Sattas: 17 Nisan Cuma saat 22.30’da Muaf Kadıköy'de, Türkiye’nin en sevilen reggae grubu olarak köklü ritimleri ve enerjik sahne performansıyla dinleyicilerini özgür ve neşeli bir atmosfere davet ediyor.

  • Yüzyüzeyken Konuşuruz: 18 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Jolly Joker Kıyı İstanbul'da, kendine has 'şehir müziği' tarzı ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla dinleyicilerini yüksek enerjili bir akşamda buluşturuyor.

  • Dolu Kadehi Ters Tut: 19 Nisan Pazar saat 19.00’da JJ Arena’da, alternatif rock dünyasının en sevilen şarkıları ve yüksek enerjili performansıyla haftayı kapatıyor.

  • Deadletter: 19 Nisan Pazar saat 20.30’da Blind İstanbul’da, '%100 Müzik' sunumuyla post-punk rüzgarları estirerek dinleyicilerini yüksek tempolu ve sarsıcı bir rock gecesine davet ediyor.

  • Yedinci Ev: 19 Nisan Pazar saat 21.00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta hüzünlü melodileri ve alternatif rock tınılarıyla Pazar gecesine duygusal bir dokunuş katıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Alternatif Rock / Indie Konserleri

  • Yeni Türkü: 15 Nisan Çarşamba saat 21.00’de Trump Sahne’de, yarım asırlık hikayelerini özgün müzikleriyle yeniden anlatıyor.

  • Can Kazaz: 16 Nisan Perşembe saat 21.00’de Blind İstanbul’da, dingin vokali ve içten besteleriyle alternatif müziğin en zarif örneklerini sergiliyor.

  • Jem: 18 Nisan Cumartesi saat 20.00’de Surp Vortvots Vorodman Kilisesi’nde, karakteristik vokali ve trip-hop’tan popa uzanan geniş repertuvarıyla dinleyicilerini büyüleyici bir müzikal atmosfere davet ediyor.

  • Palmiyeler: 18 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Blind İstanbul’da, sörf rock ve indie tınılarıyla dinleyicilerine güneşli bir Pazar akşamı yaşatıyor.

  • Madrigal: 18 Nisan Cumartesi saat 22.00’de IF Performance Hall Beşiktaş'ta, indie-pop dünyasının en büyük hitlerini 'Sana Ait Bir Tür' turnesi kapsamında seslendiriyor.

  • Manuş Baba: 18 Nisan Cumartesi saat 22.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya’da, kendine has tarzı ve nostaljik şarkılarıyla dinleyicilerini içten bir müzik yolculuğuna çıkarıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Caz ve Blues Müzik Konserleri

  • Candlelight Confessions (Güvenç Dağüstün & Nocturne Quartet): 17 Nisan Cuma saat 20.30’da Trump Sahne’de tarihi atmosferinde, mum ışığı eşliğinde caz standartlarını yeniden yorumluyor.

  • Tokyo Tea Room: 18 Nisan Cumartesi saat 20.30’da Babylon’da, rüya gibi melodileri ve yumuşak vokal tarzıyla (Dream-Pop/Jazz) dinleyicileri bambaşka diyarlara götürüyor.

İstanbul'da Bu Hafta Halk Müziği Konseri Var mı?

  • Seyyah: 15 Nisan Çarşamba saat 21.00’de Blind İstanbul'da, geleneksel türküleri modern enstrümanlarla yorumlayarak halk müziğine taze bir soluk getiriyor.

  • Rubato: 17 Nisan Cuma saat 20.00’de Nossa Costa’da, Türk müziğinin en sevilen eserlerini kendilerine has 'rubato' tekniği ve duygusal yorumlarıyla seslendirerek dinleyicilerini efkar ve neşe dolu bir geceye davet ediyor.

  • Bilgehan Fener: 17 Nisan Cuma saat 20.30’da Deniz Müzesi’nde, 'Bir Nefes Anadolu' başlığı altında halk müziğimizin en saf örneklerini seslendiriyor.

  • İlkay Akkaya: 17 Nisan Cuma saat 21.30’da KadıköySahne'de, yıllardır eskimeyen kült şarkıları ve içten yorumuyla dinleyicilerini anlamlı bir yolculuğa davet ediyor.

  • Mikail Aslan: 19 Nisan Pazar saat 20.30’da Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde, Anadolu’nun kadim ezgilerini modern yorumlarla buluşturarak dinleyicilerini zamansız bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Nuri Kara: 19 Nisan Pazar saat 21.30’da Muaf Kadıköy’de, samimi yorumu ve geleneksel ezgileriyle dinleyicilerini sıcak bir türkü akşamında buluşturuyor.

İstanbul'da Bu Hafta Klasik Müzik Konseri Var mı?

  • Candle Experience: 13 Nisan Pazartesi saat 20.00’de Pera Palace Hotel’de, tarihin kokusunu taşıyan salonda mum ışığı altında barok ve klasik dönemin en zarif eserlerini sunuyor.

  • Ozan Karagöz: 14 Nisan Salı saat 20.00’de Öktem Aykut’ta, 'Tristan’dan Aşık Veysel’e' başlıklı resitaliyle doğu ve batı klasikleri arasında sanatsal bir köprü kuruyor.

  • Hüsnü Arkan: 17 Nisan Cuma saat 22.30’da Mask Beach’te, Ezginin Günlüğü’nden bugüne uzanan derinlikli şarkıları ve 'Kırık Hava' tadındaki eşsiz yorumuyla dinleyicilerini huzurlu bir müzik akşamına davet ediyor.

  • Canola Koro | HAYAL: 19 Nisan Pazar saat 18.00’de İstanbul Deniz Müzesi’nde, çok sesli koro müziğinin ihtişamını tarihi bir atmosferde yankılatıyor.

Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
