İstanbul'da Bu Haftanın En Güzel Konserleri: İşte 13 – 19 Nisan İstanbul Konser Takvimi

Gökhan Türkmen: 15 Nisan Çarşamba saat 20.45’te Bostancı Gösteri Merkezi’nde, romantik hitleri ve etkileyici orkestrasıyla dinleyicilerini duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.
Halil Sezai: 15 Nisan Çarşamba saat 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da, kendine has buğulu sesiyle derin şarkılarını İstanbul’un kalbinde seslendiriyor.
Mert Nadir: 14 Nisan Salı saat 22.15’te The Wall Kadıköy'de, modern pop tınılarını enerjik sahne performansıyla birleştirerek geceye renk katıyor.
Tuğkan: 16 Nisan Perşembe saat 22.00’de IF Performance Hall Beşiktaş'ta, akustik popun en sevilen örnekleriyle romantizm dolu bir akşam vaat ediyor.
Beren Demirkaya: 16 Nisan Perşembe saat 22.00’de Fil Sahne’de, popun taze ve enerjik seslerinden biri olarak geniş repertuvarıyla sahne alıyor.
PAU: 17 Nisan Cuma saat 22.30’da Masal Ataşehir’de, yüksek enerjili Roman havaları ve pop şarkılarıyla dinleyicilerini yerinde duramayacakları neşeli bir eğlenceye davet ediyor.
Serdar Ortaç: 17 Nisan Cuma saat 21.00’de JJ Arena’da, 90’lardan bugüne pop dünyasına damga vuran şarkılarıyla eğlenceyi zirveye taşıyor.
Derya Bedavacı: 17 Nisan Cuma saat 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da, kendine has buğulu sesi ve 'Deme', 'Seni Seven Kimdi' gibi sevilen efkarlı şarkılarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir arabesk gecesi yaşatıyor.
Ebru Gündeş: 17, 18 ve 19 Nisan tarihlerinde saat 21.00’de Volkswagen Arena’da, 'Beraber Söylüyoruz' konseri kapsamında güçlü yorumu ve büyüleyici sahnesiyle dinleyicilerini yıllarca unutulmayacak dev bir müzik şölenine davet ediyor.
Göksel: 17 Nisan Cuma saat 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde, 'Depresyon Güzelim'den bugüne uzanan geniş repertuvarı ve kendine has retro tarzıyla dinleyicilerini romantik ve nostaljik bir pop yolculuğuna çıkarıyor.
Güven Yüreyi: 17 Nisan Cuma saat 23.00’te Sahne İstanbul'da, pop müziğin sevilen hitlerini kendine has enerjisi ve güçlü vokaliyle seslendirerek eğlenceyi sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürüyor.
Murat Boz: 18 Nisan Cumartesi saat 20.00’de Günay Restaurant İstanbul’da, dev koro eşliğinde söyleyeceği şarkıları ve yüksek enerjili danslarıyla unutulmaz bir şov sunuyor.
Ersay Üner: 18 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde, hem kendi söylediği hem de yazdığı ikonik pop şarkılarıyla modern bir sahne şovu sunuyor.
Tuğçe Tayfur: 18 Nisan Cumartesi saat 20.00’de Masal Ataşehir'de, kendine has tarzı ve popüler şarkılarıyla dinleyicilerini enerjik ve keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyor.
Cengiz Kurtoğlu: 18 Nisan Cumartesi saat 20.00’de Nossa Costa’da, 'yaşayan efsane' unvanıyla klasikleşmiş aşk şarkılarını seslendirerek dinleyicilerine nostalji ve duygu dolu bir gece yaşatıyor.
Yaşar: 18 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Jolly Arena’da, Akdeniz esintili hitleriyle hayranlarını dansa ve neşeye davet ediyor.
Simge: 18 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da, görkemli sahne prodüksiyonu ve dillerden düşmeyen hitleriyle müzikseverleri büyülemeye hazırlanıyor.
Soner Sarıkabadayı: 18 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Dorock XL Kadıköy’de, kendine özgü tarzı ve liste başı şarkılarıyla haftayı enerjik bir şekilde kapatıyor.
Levent Yüksel: 17 Nisan Cuma saat 21.00’de Jolly Joker Atakent Tema'da, 90’lardan günümüze Türk pop müziğine yön veren kült şarkılarıyla dinleyicilerini hatıralarla dolu ve eşsiz bir müzik şölenine davet ediyor.
Tuna Kiremitçi: 18 Nisan Cumartesi saat 21.30’da Muaf Kadıköy’de, 'Birden Geldin Aklıma'dan 'Affet'e uzanan en özel şarkıları ve samimi hikayeleriyle dinleyicilerini şiirsel bir yolculuğa çıkarıyor.
Kamuran Akkor ile Gazino Gecesi: 18 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Dada Salon Kabarett’te, arabesk ve nostalji rüzgarını kendine has tarzıyla estiriyor.
Suat Suna: 19 Nisan Pazar 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon'nda, usta müzisyen kimliği ve zamansız aşk şarkılarıyla dinleyicileriyle buluşuyor.
Hande Yener: 19 Nisan Pazar saat 21.00’de İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda, yenilikçi tarzı ve iddialı sahne performansıyla popun sınırlarını zorluyor.
