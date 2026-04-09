Sinemaseverler Buraya! 13-19 Nisan Haftası Vizyondaki En Dikkat Çeken Filmler

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.04.2026 - 11:25

13 - 19 Nisan haftasında sinema salonlarında dikkat çeken yapımlar yer alıyor. Animasyon filmlerden korku türüne kadar geniş bir liste izleyicileri bekliyor. Yerli ve yabancı yapımlar aynı hafta vizyona giriyor. Bazı filmler güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. İşte bu hafta vizyona giren en dikkat çeken filmler.

13-19 Nisan: Bu Hafta Vizyonda Hangi Filmler Var?

  • Animasyon: 571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed, 1881 Atatürk Bir Liderin Doğuşu, Marakuda Taş Devri Efsanesi

  • Komedi: Başıbozuklar

  • Gerilim / Korku: Lee Cronin'den Mumya

  • Dram / Müzik: Mother Mary, Güz Sonatı

  • Korku: Cinnet-i Sırra

  • Animasyon / Macera / Komedi: Cesur Hayvanat Bahçesi Sakinleri

  • Aksiyon: Largo Winch Dünyanın Durduğu An

571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed

  • Tür: Animasyon

  • Vizyon Tarihi: 17 Nisan 2026

  • Oyuncular: İrfan Kılınç, Buğra Koçtepe, Tolga Tecer

Dedesiyle birlikte Medine yolculuğuna çıkan küçük Lina, bu yolculuk sırasında Peygamber Efendimiz’in iki önemli sahabesiyle tanışır. Bu karşılaşma Lina için unutulmaz bir manevi yolculuğun başlangıcı olur. İslam’ın ilk yıllarında yaşanan olayların anlatıldığı film, iman mücadelesi ve sabır temalarını izleyiciye aktarıyor.

Başıbozuklar

  • Tür: Komedi

  • Vizyon Tarihi: 17 Nisan 2026

  • Oyuncular: Gonca Vuslateri, Gözde Kansu, Buse Sinem İren, Mustafa Üstündağ, İpek Filiz Yazıcı

Hakan Algül’ün yönetmenliğini üstlendiği film, eğlenceli ve sürükleyici bir komedi hikayesi sunuyor. Farklı karakterlerin yollarının kesişmesiyle gelişen olaylar, komik ve beklenmedik durumlara yol açıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve tempolu anlatımıyla dikkat çekiyor.

Lee Cronin'den Mumya

  • Tür: Gerilim, Korku

  • Süre: 2 saat 14 dakika

  • Vizyon Tarihi: 17 Nisan 2026

  • Oyuncular: Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy

Çölde kaybolan bir genç kızın yıllar sonra geri dönmesiyle başlayan hikaye, karanlık bir kabusa dönüşüyor. Sekiz yıl sonra ortaya çıkan genç kızın dönüşü, ailesini korkunç bir gerçekle yüzleştirir. Gizemli ve gerilim dolu sahneleriyle dikkat çeken film, korku severler için öne çıkıyor.

Marakuda Taş Devri Efsanesi

  • Tür: Animasyon

  • Süre: 1 saat 29 dakika

  • Vizyon Tarihi: 23 Nisan 2026

  • Oyuncular: Diomid Vinogradov, Pyotr Ivashchenko, Prokhor Chekhovskoy

Bir kabile şefinin oğlu, babasının izinden gitmek isterken sihirli güçler kazandıran bir kuşla karşılaşır. Ancak gelenekler ve dostluk arasında zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Macera ve dostluk temalarının işlendiği animasyon film, ailece izlenebilecek yapımlar arasında yer alıyor.

Mother Mary

  • Tür: Dram, Müzik

  • Süre: 1 saat 50 dakika

  • Vizyon Tarihi: 17 Nisan 2026

  • Oyuncular: Anne Hathaway, Michaela Coel, Hunter Schafer

Ünlü bir pop yıldızı ile moda tasarımcısının yıllar sonra yeniden karşılaşmasını konu alan film, geçmiş hesaplaşmaları ve duygusal yüzleşmeleri anlatıyor. Eski dostlukların ve bastırılmış duyguların gün yüzüne çıkmasıyla hikaye derinleşiyor.

1881 Atatürk Bir Liderin Doğuşu

  • Tür: Animasyon

  • Vizyon Tarihi: 23 Nisan 2026

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluk yıllarını konu alan animasyon film, liderlik yolculuğunun ilk adımlarını anlatıyor.

Güz Sonatı

  • Tür: Dram, Müzik

  • Süre: 1 saat 34 dakika

  • Vizyon Tarihi: 17 Nisan 2026

  • Oyuncular: Ingrid Bergman, Liv Ullmann, Lena Nyman

Yıllar sonra annesiyle karşılaşan bir kadının duygusal hikayesini anlatan film, anne kız ilişkisini derin bir şekilde ele alıyor. Geçmişin hesaplaşmaları ve bastırılmış duygular film boyunca öne çıkıyor.

Cinnet-i Sırra

  • Tür: Korku

  • Süre: 1 saat 15 dakika

  • Vizyon Tarihi: 17 Nisan 2026

  • Oyuncular: Cengiz Kaplan, Ada Mural, Dilay Dilara Konuk

Issız bir villada tatil yapmak isteyen dört arkadaşın başına gelen korkunç olayları anlatıyor. Gizemli bir aynayla başlayan olaylar, karanlık bir lanetin ortaya çıkmasına neden olur. Gerilim giderek artarken arkadaşlar hayatta kalmaya çalışır.

Cesur Hayvanat Bahçesi Sakinleri

  • Tür: Animasyon, Macera, Komedi

  • Süre: 1 saat 31 dakika

  • Vizyon Tarihi: 23 Nisan 2026

  • Oyuncular: David Harbour, Gabbi Kosmidis, Bryn McAuley

Hayvanat bahçesine düşen meteor sonrası hayvanların zombiye dönüşmesiyle başlayan macera, eğlenceli ve aksiyon dolu bir hikaye sunuyor. Bir grup hayvan, arkadaşlarını kurtarmak için zorlu bir maceraya atılır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Largo Winch Dünyanın Durduğu An

  • Tür: Aksiyon

  • Süre: 1 saat 40 dakika

  • Vizyon Tarihi: 17 Nisan 2026

  • Oyuncular: Tomer Sisley, James Franco, Clotilde Hesme

Oğlunun kaçırılmasıyla yıkılan Largo Winch, yaşanan olayların arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışır. Uluslararası bir maceraya dönüşen hikaye, aksiyon severler için dikkat çekiyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
