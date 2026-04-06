Nisan Ayı Sinema Listesi: Bu Ay Hangi Filmler Geliyor?

İstanbul seyircisi için Nisan 2026, animasyon ve aile filmleri açısından da dopdolu bir program sunuyor. Hem çocuklar hem de yetişkinler için özenle seçilmiş yapımlar, eğlenceyi ve pedagojik mesajları bir araya getiriyor.

Süper Mario Galaksi Filmi (The Super Mario Galaxy Movie)

Konu: Mario ve arkadaşları, galaksiler arası yeni bir boyuta geçerek evreni karanlık bir tehditten kurtarmaya çalışır.

Yönetmen: Michael Jelenic, Aaron Horvath | Vizyon: 1 Nisan 2026

Oyuncular (Seslendirme): Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Sebastian Maniscalco

Illumination ve Nintendo işbirliğinin devam filmi, 1 saat 35 dakikalık süresiyle kısa dikkat süresine sahip çocuk izleyiciler için ideal. Jack Black’in Bowser performansı, yetişkinleri de nostalji ve oyun kültürü ile salonlara çekiyor.

Hayvanlar Alemi (Animal Adventures: Save the Forest)

Konu: Ormanda yaşayan Softie ve hayvan dostları, otomatik fabrika çöp istilasına karşı evlerini ve doğayı korumak için mücadele eder.

Yönetmen: Daniel H. Torrado | Vizyon: 17 Nisan 2026

Oyuncular: Belirtilmemiş (Animasyon Karakterler)

İspanyol-Amerikan ortak yapımı 3D animasyon, ekolojik bilinci ve dostluk temalarını 6 yaş altı çocuklar için umut verici bir dille anlatıyor.

571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (sas)

Konu: Küçük bir kızın perspektifinden, dedesiyle birlikte Medine’ye yolculuğu ve İslam peygamberinin hayatı çocukların anlayabileceği şekilde aktarılır.

Yönetmen: Yunus Emre Çakır | Vizyon: 10 Nisan 2026

Oyuncular: Belirtilmemiş

Yerli animasyon, dini hassasiyetleri yüksek ailelerin sinema ihtiyacına yanıt veriyor. İstanbul’da Fatih, Ümraniye ve Başakşehir gibi muhafazakar bölgelerde okulların toplu gösterimleriyle gişede güçlü bir etki bekleniyor.

Kutup Kahramanları (Arctic Heroes)

Konu: Kutup bölgesinde geçen, küresel ısınma temalı bir kurtarma macerası.

Yönetmen: Aleksey Zamyslov, Olga Mayborodina | Vizyon: 10 Nisan 2026

Oyuncular: Belirtilmemiş

Rus yapımı animasyon, alternatif bir görsel çizgiyle çocuk izleyiciye çevre bilinci kazandırmayı hedefliyor.

Stranger Things: Sene 1985