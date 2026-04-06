Nisan Ayı Sinema Listesi: Bu Ay Hangi Filmler Geliyor?

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.04.2026 - 00:00

Nisan ayı sinemaseverler için dopdolu geliyor. Bu ay vizyona girecek filmler arasında aksiyondan komediye, animasyondan drama türüne kadar pek çok seçenek bulunuyor. Hangi filmler izleyicilerle buluşacak, işte detaylar…

Korku ve Psikolojik Gerilim

Kıble: Bitlisli Belkıs

  • Konu: Bebeklerin hastalıklı doğmasına neden olan bir laneti kırmak için köylülerin yörenin korkutucu büyücüsü Bitlisli Belkıs'a başvurmaları ve çaresizce ondan yardım istemeleri etrafında gelişen ürkütücü olaylar.

  • Yönetmen: Mert Uzunmehmet | Vizyon: 3 Nisan 2026

  • Oyuncular: Elif Sayraç, İlayda Çiloğlu, Murat Seviş, Oğuzhan Mengübeti, Ecem Doğru

  • Mert Uzunmehmet'in yönetmenliğinde, film yerel korku sinemasının alışılagelmiş 'cin musallatı' formüllerinden kısmen sıyrılarak odağını Anadolu'nun derinliklerindeki büyücülük kültüne ve paganik ritüellere kaydırmaktadır. Bebek ölümleri ve hastalıklı doğumlar üzerinden şekillenen ana anlatı, anne-bebek travmaları ve soyun devamlılığına dair arkaik korkuları tetiklemektedir. İstanbul'un özellikle çeper ilçelerindeki (Esenyurt, Pendik, Gaziosmanpaşa) çok salonlu sinemalarda yoğun gösterim şansı bulmaktadır.

Büyü 3: Son Ayin

  • Konu: Karanlık güçlerle yapılan anlaşmaların ve geçmişten gelen intikam dolu ruhların bir araya gelerek yarattığı dehşet verici son bir ayin süreci.

  • Yönetmen: Burak Çelik | Vizyon: 3 Nisan 2026

  • Oyuncular: Melih Özkaya, John Philbin, Merve Sevin, Yaşar Üzer, Kristine Kay Larsen

  • Franchise mantığının Türk korku sinemasındaki yansımalarından biri olan yapım, uluslararası bir oyuncu kadrosunu yerel isimlerle birleştirerek hibrit bir doku oluşturmayı hedeflemektedir. Burak Çelik'in yönettiği 1 saat 29 dakikalık film, serinin sadık hayran kitlesini İstanbul’daki ana akım AVM sinemalarına çekmeyi amaçlamaktadır.

Karabasan

  • Konu: İnsanların en savunmasız anları olan uyku evresinde ortaya çıkan, psikolojik ve doğaüstü baskılarla karakterleri gerçeklik algısından koparan dehşet verici olaylar zinciri.

  • Yönetmen: Mesut Çetin | Vizyon: 10 Nisan 2026

  • Oyuncular: Arif Selçuk, Mehmet Ali Tuncer, Ali Buga, Yusuf Çil

  • Uyku felci fenomeninin Türk halk inancındaki karşılığı olan 'karabasan' mitini merkeze alan bu film, bilinçaltı korkuları ve klostrofobik mekan kullanımıyla psikolojik gerilim sınırlarında gezmektedir. İstanbul'un daha geleneksel izleyici kitlesinin bulunduğu bölgelerde talep görmesi beklenmektedir.

Cinnet-i Sırra

  • Konu: Yoğun şehir hayatından uzaklaşmak isteyen dört eski dostun, miras kalan tenha bir sahil villasına gitmeleri ve evdeki gizemli bir aynaya dokunarak yıllar önce ailenin ölümüne yol açan karanlık laneti yeniden uyandırmaları.

  • Yönetmen: Cengiz Kaplan | Vizyon: 17 Nisan 2026

  • Oyuncular: Cengiz Kaplan, Ada Mural, Dilay Dilara Konuk, Kutay Koç

  • Skypic Films tarafından dağıtılan yapım, 'ormandaki kulübe' alt türünün yerel bir modifikasyonu olarak izole mekan gerilimini başarıyla kullanmaktadır. Arkadaş grubunun içinden birinin karanlık güçle anlaşma yapmış olması, hikayeyi doğaüstü bir korkudan çok, ihanet ve paranoya eksenli bir hayatta kalma mücadelesine dönüştürmektedir.

Iron Lung

  • Konu: Evrendeki tüm yaşanabilir gezegenleri ortadan kaldıran 'Sessiz Kıyamet' sonrası, kaynakları tükenen insanlığın hayatta kalmak için uzak bir aya düzenlediği klostrofobik sefer.

  • Yönetmen: Mark Fischbach | Vizyon: 10 Nisan 2026

  • Oyuncular: Mark Fischbach, Caroline Kaplan, Troy Baker, Seán McLoughlin

  • YouTube fenomeni Mark Fischbach'ın kendi kitlesini beyazperdeye taşıdığı kozmik korku/bilimkurgu eseri, izole denizaltı/uzay gemisi ortamında geçerek saf bir klostrofobi ve varoluşsal çaresizlik sunmaktadır. Kan denizleri metaforu, günümüz eko-anksiyete ve kaynak tükenmişliği korkularının post-apokaliptik yansımasıdır.

Lee Cronin'den Mumya

  • Konu: Çölde kaybolan küçük bir kızın sekiz yıl sonra 3000 yıllık Mısır lahdinde mumyalanmış şekilde ailesine geri dönmesi ve beklenen sevinçli kavuşmanın karanlık, ritüelistik bir kabusa dönüşmesi.

  • Yönetmen: Lee Cronin | Vizyon: 17 Nisan 2026

  • Oyuncular: Jack Reynor, Laia Costa

  • Universal stüdyolarının bağımsız yeniden yapım stratejisiyle Türkiye’de TME Films dağıtımıyla vizyona girecek film, mumya mitini ailevi travmalar ve antik pagan tanrılarının yozlaşmış doğası üzerinden sert bir beden korkusuna dönüştürmektedir.

Mother Mary

  • Konu: Kurgusal bir pop yıldızı ile ünlü moda tasarımcısı arasındaki karmaşık ve toksik ilişkinin 'pop gerilim' tarzında anlatımı.

  • Yönetmen: David Lowery | Vizyon: 17 Nisan 2026

  • Oyuncular: Anne Hathaway, Michaela Coel, Hunter Schafer

  • A24 stüdyosunun İstanbul bağımsız sinema salonlarına getirdiği yapım, şöhretin ve müzik endüstrisinin karanlık yüzünü stilize bir kabus olarak resmetmektedir.

Nasıl Katil Olunur (How to Make a Killing)

  • Konu: Milyarder bir servetin varisi, hakkı olduğunu düşündüğü mirası ele geçirmek için ölümcül ve komik entrikalar ağına girer.

  • Yönetmen: John Patton Ford | Vizyon: 10 Nisan 2026

  • Oyuncular: Glen Powell, Margaret Qualley, Jessica Henwick, Ed Harris

  • Gerilim ile kara mizahı harmanlayan film, kapitalist açgözlülüğün ve aristokratik yozlaşmanın hicvedildiği, özellikle elit semtlerde ironik bir seyir zevki sunmaktadır.

KUL dilemma

  • Konu: Tesadüfi bir karşılaşmanın ardından kendisini açıklanamaz ve gerilim dolu bir gecenin ortasında bulan bir adamın varoluşsal çırpınışları.

  • Yönetmen: Mehmet Emin Yıldırım | Vizyon: 10 Nisan 2026

  • Oyuncular: Yiğit Çelebi, Gürgen Öz, Özlem Çınar

  • Karakter psikolojisi üzerinden ilerleyen minimalist yerel gerilim, kent yaşamının getirdiği anonimliğin aniden bir hayatta kalma mücadelesine dönüşmesini gösteriyor.

Yazı Mı Tura Mı?

  • Konu: İş seyahati için şehir dışına çıktığını zanneden Erkan, eşinin ihanetine tanık olur ve ölümcül bir psikolojik oyuna sürüklenir.

  • Yönetmen: Ahmet Hakan Çiftçidurmaz | Vizyon: 10 Nisan 2026

  • Oyuncular: Ergül Çolakoğlu, Şenay Karakuş, Sevgi Altan

  • Kısa soluklu gerilim, aldatılma travmasının maskülen yıkıcılığa ve şiddete dönüşmesini ele alıyor ve toplumsal bir karşılık buluyor.

Komedi ve Absürd

Mitoloji Mafyası

  • Konu: Geleneksel mafya arketiplerinin ve yer altı dünyası klişelerinin, beklenmedik mitolojik unsurlarla iç içe geçtiği absürt ve hafif eğlence odaklı macera.

  • Yönetmen: Orçun Benli | Vizyon: 3 Nisan 2026

  • Oyuncular: Burak Serdar Şanal, Anıl Çelik, Aslı Bekiroğlu, Coşkun Göğen, Yeşim Salkım

  • Türk sinemasında sıkça tüketilen mafya komedisi formülüne taze bir soluk getiren film, Yeşilçam'ın efsanevi kötü adamı Coşkun Göğen’i kadrosunda bulundurmakta ve nostaljik bir bağ kurmaktadır. İstanbul genelindeki tüm AVM sinemalarında geniş bir kitleye hitap edecektir.

Kopya Kağıdı (Bershama)

  • Konu: Lise sınavı sırasında gözetmenin aniden ölmesiyle paniğe kapılan bir grup öğrencinin cesedi saklamaya çalışması ve soruların cevaplarını bilmediklerini fark etmeleriyle başlayan kaotik durum komedisi.

  • Yönetmen: Khaled Diab | Vizyon: 10 Nisan 2026

  • Oyuncular: Hesham Maged, Riham Abdulghafour, Fadwa Abed

  • Arap dünyasının ve özellikle Mısır sinemasının yükselen kara mizahını yansıtan yapım, İstanbul'un festival izleyicisi ve uluslararası sinema meraklıları için gizli bir hazine niteliğindedir. Absürt sınıf demografisi, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın sosyo-politik mikrokosmosunu temsil etmektedir.

Big Mistakes

  • Konu: Banliyö hayatının sakin görünümünün altında yatan sırların, mahalle Facebook grubundaki dedikodular, cinayet şüpheleri ve geçmişten gelen suç bağlantılarıyla komik bir şekilde gün yüzüne çıkması.

  • Yönetmen: Dean Holland | Vizyon: 9 Nisan 2026

  • Oyuncular: Dan Levy, Laurie Metcalf, Taylor Ortega

  • Amerikan bağımsız komedi tarzını suç unsurlarıyla birleştiren yapım, dijital çağdaki komşuluk ilişkilerinin toksisitesini eleştiriyor. İstanbul’da İngilizce orijinal dilinde komedi tüketmeyi seven expat ve beyaz yakalı izleyici segmenti tarafından tercih edilecektir.

Başıbozuklar

  • Konu: Afiş ve tanıtımlar, yerel bir durum komedisine işaret etmektedir.

  • Yönetmen: Belirtilmemiş | Vizyon: 17 Nisan 2026

  • Oyuncular: Belirtilmemiş

  • CJ ENM Türkiye ofisi tarafından dağıtılan yapım, şirketin Türk komedi pazarına yaptığı stratejik yatırımların devamı niteliğindedir. İstanbul'un tüm bölgelerinde vizyona girmesi beklenmektedir.

The Drama

  • Konu: Beklenmedik olaylar ve yanlış anlamalar silsilesi içinde ilişkilerini sorgulamak zorunda kalan modern bir çiftin etrafında gelişen romantik ve absürt durumlar.

  • Yönetmen: Kristoffer Borgli | Vizyon: 3 Nisan 2026

  • Oyuncular: Zendaya Coleman, Robert Pattinson, Alana Haim, Mamoudou Athie

  • Kristoffer Borgli’nin A24 çatısı altındaki yeni projesi, romantik komedi formüllerini tersyüz ederek modern ilişkilerdeki narsisizm, iletişim kopuklukları ve dijital çağın performans anksiyetesini kara mizahla inceliyor. Üniversite öğrencileri ve sinefiller arasında vizyonun en çok konuşulan yapımlarından biri olacaktır.

Kevin

  • Konu: Yetişkinlere yönelik sivri dilli bir animasyon komedisi.

  • Yönetmen: Belirtilmemiş | Vizyon: 20 Nisan 2026

  • Oyuncular (Seslendirme): Aubrey Plaza, Jason Schwartzman, Whoopi Goldberg

  • Aubrey Plaza’nın deadpan mizahı ve Jason Schwartzman’ın nevrotik seslendirme performansıyla şekillenen yapım, geleneksel aile dostu animasyonlardan ayrılarak tamamen yetişkin mizahına odaklanmaktadır. Kara mizah ve pop-kültür referanslarıyla dolu film, alternatif sinema izleyicisini hedeflemektedir.

Aksiyon ve Macera

Timur: Bir Fatih'in Yükselişi (Tamerlane: Rise of the Last Conqueror)

  • Konu: Moğol İmparatorluğu’nun çöküş sürecinde, savaş meydanlarından aldığı yaralarla yükselen Timur Barlas, İpek Yolu’nun kaderini belirlemek ve kendi kaderiyle yüzleşmek için tüm bağlarından vazgeçer.

  • Yönetmen: Jacob Schwarz | Vizyon: 10 Nisan 2026

  • Oyuncular: Christian Mortensen, Mahesh Jadu, Yulduz Rajabova, Joshua Jo

  • Özbekistan-ABD ortak yapımı tarihi epik, devasa savaş sahneleri ve Orta Asya jeopolitiğinin tarihsel köklerini beyazperdeye taşıyor. Anadolu ve Avrupa yakasındaki ana akım AVM’lerde, tarih ve epik seven demografinin yoğun ilgisi bekleniyor.

APEX

  • Konu: Huzur arayışı için Avustralya’nın ıssız Wandarra Ulusal Parkı’na giden bir kadın, ekipmanları çalınınca ormanın derinliklerinde acımasız ve kusursuz bir avcıyla ölüm-kalım mücadelesine girişir.

  • Yönetmen: Baltasar Kormákur | Vizyon: 24 Nisan 2026

  • Oyuncular: Charlize Theron, Taron Egerton, Eric Bana

  • Netflix ile eşzamanlı veya sınırlı vizyona girmesi planlanan film, doğayı bizzat bir karakter olarak kullanıyor. Theron ve Egerton arasındaki fiziksel ve psikolojik mücadele, aksiyon tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.

Largo Winch: Dünyanın Durduğu An (The Price of Money: A Largo Winch Adventure)

  • Konu: Milyarder serüvenci Largo Winch, küresel şirket entrikaları ve karanlık suç örgütleriyle mücadele eder.

  • Yönetmen: Olivier Masset-Depasse | Vizyon: 17 Nisan 2026

  • Oyuncular: Tomer Sisley, James Franco, Clotilde Hesme, Denis O’Hare

  • Belçika/Fransa aksiyon sinemasının en güçlü franchise’larından biri olan Largo Winch, uluslararası lokasyon çekimleri ve James Franco’nun antagonist rolüyle İstanbul’daki beyaz yakalı izleyiciyi hedefliyor.

Soğuk Soygun (AP6)

  • Konu: Karmaşık bir banka/kasa soygunu, beklenmedik ihanetler ve kusursuz planlanmış aksiyon sahneleriyle kontrolden çıkar.

  • Yönetmen: Daniel Calparsoro | Vizyon: 3 Nisan 2026

  • Oyuncular: Antonio Resines, Natalia Azahara, Roger Casamajor

  • İspanyol soygun estetiğini yüksek tempolu bir şekilde beyazperdeye taşıyan film, saf adrenalin arayan seyirciler için öne çıkıyor.

Man on Fire

  • Konu: Geçmişi sırlarla dolu bir güvenlik uzmanı, korumakla görevli olduğu kişinin kaçırılması üzerine yeraltı dünyasına savaş açar.

  • Yönetmen: Paula Huidobro | Vizyon: 30 Nisan 2026

  • Oyuncular: Yahya Abdul-Mateen II, Alice Braga

  • Meksika/ABD ortak yapımı retribution thriller türündeki film, ay sonu vizyonuyla aksiyon izleyicisinin ilgisini taze tutmayı hedefliyor.

Not: Gary Ross’un Açlık Oyunları (2012) ve Francis Lawrence’ın Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak (2013) filmleri, nostaljik bir stratejiyle 10 ve 24 Nisan’da İstanbul salonlarında sınırlı gösterimlerle tekrar vizyona girecek.

Animasyon ve Aile

İstanbul seyircisi için Nisan 2026, animasyon ve aile filmleri açısından da dopdolu bir program sunuyor. Hem çocuklar hem de yetişkinler için özenle seçilmiş yapımlar, eğlenceyi ve pedagojik mesajları bir araya getiriyor.

Süper Mario Galaksi Filmi (The Super Mario Galaxy Movie)

  • Konu: Mario ve arkadaşları, galaksiler arası yeni bir boyuta geçerek evreni karanlık bir tehditten kurtarmaya çalışır.

  • Yönetmen: Michael Jelenic, Aaron Horvath | Vizyon: 1 Nisan 2026

  • Oyuncular (Seslendirme): Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Sebastian Maniscalco

  • Illumination ve Nintendo işbirliğinin devam filmi, 1 saat 35 dakikalık süresiyle kısa dikkat süresine sahip çocuk izleyiciler için ideal. Jack Black’in Bowser performansı, yetişkinleri de nostalji ve oyun kültürü ile salonlara çekiyor.

Hayvanlar Alemi (Animal Adventures: Save the Forest)

  • Konu: Ormanda yaşayan Softie ve hayvan dostları, otomatik fabrika çöp istilasına karşı evlerini ve doğayı korumak için mücadele eder.

  • Yönetmen: Daniel H. Torrado | Vizyon: 17 Nisan 2026

  • Oyuncular: Belirtilmemiş (Animasyon Karakterler)

  • İspanyol-Amerikan ortak yapımı 3D animasyon, ekolojik bilinci ve dostluk temalarını 6 yaş altı çocuklar için umut verici bir dille anlatıyor.

571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (sas)

  • Konu: Küçük bir kızın perspektifinden, dedesiyle birlikte Medine’ye yolculuğu ve İslam peygamberinin hayatı çocukların anlayabileceği şekilde aktarılır.

  • Yönetmen: Yunus Emre Çakır | Vizyon: 10 Nisan 2026

  • Oyuncular: Belirtilmemiş

  • Yerli animasyon, dini hassasiyetleri yüksek ailelerin sinema ihtiyacına yanıt veriyor. İstanbul’da Fatih, Ümraniye ve Başakşehir gibi muhafazakar bölgelerde okulların toplu gösterimleriyle gişede güçlü bir etki bekleniyor.

Kutup Kahramanları (Arctic Heroes)

  • Konu: Kutup bölgesinde geçen, küresel ısınma temalı bir kurtarma macerası.

  • Yönetmen: Aleksey Zamyslov, Olga Mayborodina | Vizyon: 10 Nisan 2026

  • Oyuncular: Belirtilmemiş

  • Rus yapımı animasyon, alternatif bir görsel çizgiyle çocuk izleyiciye çevre bilinci kazandırmayı hedefliyor.

Stranger Things: Sene 1985

  • Konu: Ünlü bilimkurgu dizisinin evreninde 1985 yılında geçen, animasyon formatında paralel bir gizem öyküsü.

  • Yönetmen: Phil Allora | Vizyon: 23 Nisan 2026

  • Oyuncular: Belirtilmemiş

  • Avustralya/ABD ortak yapımı, dizinin popülaritesini genç yetişkinler için retro ve karanlık animasyonla genişletiyor.

