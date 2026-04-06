İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Yapılacak En Eğlenceli Etkinlikler: İşte 6 – 12 Nisan Etkinlik Takvimi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.04.2026 - 02:06

Tarihi ve kültürel zenginliğiyle çocuklara benzersiz bir deneyim sunan İstanbul'un hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'nda, çocukların eğlenirken öğrenebileceği birçok etkinlik bulunuyor. 6 – 12 Nisan tarihlerinde, İstanbul'un sahneleri tiyatro, müzikal, opera, karnaval ve sirk gösterileri ile dolup taşacak ve minik İstanbullular bu gösterileri sabırsızlıkla bekliyor. Ayrıca, bilim, sanat, genel kültür ve el becerileri gibi farklı konular üzerine düzenlenen etkinlikler, atölyeler ve müzeler de bu hafta çocuklarınızla birlikte ziyaret edebileceğiniz yerler arasında yer alıyor.

Peki, İstanbul'da bu hafta çocuklarla ne yapılır? Bu hafta hangi çocuk filmi vizyona giriyor? Bu hafta hangi çocuk tiyatro oyunları sahneleniyor? 6 – 12 Nisan haftası hangi müzeye, atölyeye, etkinliğe ya da sergiye gidilir? Bu hafta İstanbul'da nereye gidilir? İşte bu soruların yanıtlarını bulabileceğiniz bir rehber

Uyarı: Etkinliklerin güncel olduğunu teyit etmek ve sınırlı kontenjanlar dolmadan bilet alabilmek için bilet satış platformlarını ziyaret etmeniz önerilir. Bu metin ise bir reklam metni olmayıp eğitici ve eğlenceli etkinlikler için bir öneri listesi niteliğindedir.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Megakentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda tiyatro sahneleri bu hafta da öğretici ve eğlenceli çocuk oyunlarına ev sahipliği yapıyor. Birbirinden renkli, özel ve hemen her yaş grubundan çocuğa hitap eden oyunlar tam da çocuklu aileler için farklı bir deneyim yaşama fırsatı sunuyor. 

İşte bu hafta, 6 – 12 Nisan tarihleri arasında Anadolu Yakası'nda sahnelenecek olan çocuk tiyatroları: 

6 – 12 Nisan Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:  

  • 11 Nisan Cumartesi 13.00 – 80 Günde Dünya Turu Çocuk Oyunu (4–17 Yaş) – KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi

  • 11 Nisan Cumartesi 13.00 – Süper Patates Ve Kaçak Bezelye - Süpermarkette Paskalya (2 Yaş+) – Akasya Kültür Sanat Sahnesi- Akasya AVM

  • 11 Nisan Cumartesi 13.00 – Çocuk Kulübü Show (6 Yaş+) – Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi

  • 11 Nisan Cumartesi 13.00 – Ters Yüz Kayıp Arkadaş (3–12 Yaş) – Kartal Sanat Tiyatro Salonu

  • 11 Nisan Cumartesi 14.30 – Tom ve Jerry Çocuk Oyunu (2–10 Yaş) – Sahne Hane Üsküdar

  • 12 Nisan Pazar 11.00 – Çiftlik Macerası Tiyatro Oyunu –  Maskotlu, Müzikli Çocuk gösterisi (Pedagog Onaylı) – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 12 Nisan Pazar 13.00 – Karagöz Kibarlık Öğreniyor (4–17 Yaş) – Samimi Tiyatro

  • 12 Nisan Pazar 14.00 – Don Kişot Dostluk Adasında (3–10 Yaş) – Kozzy Kozyatağı Kültür Merkezi

  • 12 Nisan Pazar 15.00 – Alis Harikalar Diyarında (3 Yaş+) – Caddebostan Kültür Merkezi B Salonu

  • 12 Nisan Pazar 16.00 – Kuromi & Dostları (3–6 Yaş) – Kartal Sanat Tiyatrosu

Sırada, Avrupa Yakası'ndaki eğlenceli ve öğretici çocuk oyunları var. Takviminize kaydetmeyi unutmayın:  

6 – 12 Nisan Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:   

  • 11 Nisan Cumartesi 13.00 – Çirkin Yavru (4–10 Yaş) – Mecidiyeköy Stüdyo Sahne (80)

  • 11 Nisan Cumartesi 13.00 – Küçük Prens Çocuk Oyunu – Trump Sahne

  • 11 Nisan Cumartesi 13.00 – Karlar Ülkesi Meçhule Doğru (3–6 Yaş) – Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi (Fulya Sanat)

  • 11 Nisan Cumartesi 15.00 – Büyülü Orman ve Altın Havuç (4–17 Yaş) – Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM)

  • 12 Nisan Pazar 12.00 – Sevdalı Bulut (5–17 Yaş+) – Müze Gazhane Prof Dr Sevda Şener Sahnesi

  • 12 Nisan Pazar 12.00 – İtfaiyecinin Sırrı – Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

  • 12 Nisan Pazar 13.00 – Alican'ın Oyun Bahçesi (3 Yaş+) – Akatlar Kültür Merkezi

  • 12 Nisan Pazar 13.00 – Birazcık Su Lütfen (5 Yaş+) – Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Sanat Merkezi

  • 12 Nisan Pazar 15.00 – Pezzettino Tiyatro Oyunu (3 Yaş+) – Maximum Uniq Box

  • 12 Nisan Pazar 15.30 – Asıl Kahramanlar (3 Yaş+) – Mavi Uçurtma Tiyatrosu

6 – 12 Nisan Avrupa Yakası İngilizce Çocuk Tiyatro Oyunları:   

  • 11 Nisan Cumartesi 13.00 – Joey's Adventures-İngilizce Çocuk Tiyatrosu (6–9 Yaş) – DasDas İstinyePark

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Bu hafta İstanbul’da sinema salonları, çocukları kutuplardan galaksilere, futbol sahalarından büyülü ormanlara birbirinden harika maceralarla dolu. 6 – 12 Nisan haftasında miniklerin hayal gücünü besleyecek, vizyona girecek ve gösterimi devam eden filmler şöyle:

Haftanın Yeni Vizyonu (10 Nisan Cuma)

  • Kutup Kahramanları (The Polar Heroes) – Kuzey Kutbu’nun dondurucu ama bir o kadar da eğlenceli dünyasında geçen bu macerada, sevimli kahramanlarımız yaşam alanlarını korumak için güçlerini birleştiriyor. Çevre bilinci ve ekip çalışmasının önemini vurgulayan, görsel olarak zengin bir animasyon.

Tür: Animasyon, Macera

Yaş Grubu: Genel İzleyici

Hala Vizyonda Olanlar (Kaçıranlar İçin)

  • 1. Süper Mario Galaksi FilmiMario ve Luigi, bu kez mantar krallığının ötesine, galaksiler arası bir yolculuğa çıkıyorlar. Bowser'ın evrensel planlarını bozmaya çalışan kardeşlerin bu yeni macerası, yüksek temposu ve renkli dünyasıyla hem çocukları hem de nostalji seven ebeveynleri bekliyor.

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Yaş Grubu: 6+ Yaş

  • 2. Şampiyon Keçi: Tüm Zamanların En İyisi (GOAT) – Küçük bir keçinin en büyük hayali olan 'dünyanın en iyi sporcusu olma' yolundaki komik ve azim dolu hikayesi. Çocuklara vazgeçmemeyi ve kendine inanmanın gücünü anlatan, kahkahası bol bir yapım.

Tür: Animasyon, Spor, Komedi

Yaş Grubu: 4+ Yaş

  • 3. Kurtuluş Projesi (Project Hail Mary) – Biraz daha büyük çocuklar (ortaokul ve üstü) için harika bir bilim kurgu seçeneği. Tek başına uzayda uyanan bir bilim insanının dünyayı kurtarmak için zekasını ve bilimi kullanma süreci, meraklı zihinleri ekran başına kilitleyecek.

Tür: Bilim Kurgu, Macera

Yaş Grubu: 10+ Yaş

Not: Sinema seansları ve bilet durumu için bölgenizdeki sinema salonlarının web sitelerini kontrol etmeyi unutmayın. 23 Nisan haftası yaklaşırken salonların oldukça hareketli olacağını da hatırlatmak isteriz!

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Konser ve Müzikal Var mı?

6 – 12 Nisan 2026 tarihleri arasında İstanbul'da, çocuklar için düzenlenen birbirinden harika müzikal, bale, konser ve opera etkinlikleri bulunuyor. Klasik sanatlar ile çocuklarını tanıştmak isteyenler için haftanın etkinlik takvimi bir harika: 

6 – 12 Nisan Çocuk Müzikalleri

  • 11 Nisan Cumartesi 11.00 – Kırmızı Balık Denizaltı Müzikali (0–7 Yaş) – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 11 Nisan Cumartesi 12.00 – Balerin Prensesler (3 Yaş+) – Fişekhane İkinci Sahne

  • 11 Nisan Cumartesi 16.00 – Afacan Kardeşler Müzikali (3–10 Yaş) – Palladium Avm

  • 11 Nisan Cumartesi 13.00 – La La La Fontaine Müzikali (4–10 Yaş) – Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi

  • 11 Nisan Cumartesi 13.00 & 15.00 – Maşa ile Koca Ayı: Sürpriz Gösteri Müzikali – House of Performance - HoP

  • 12 Nisan Pazar 13.00 – Çizmeli Kedi Müzikali (3 Yaş+) – Watergarden Performans Merkezi Duru Ataşehir

  • 12 Nisan Pazar 13.00 & 15.00 – Deniz Kızı Ariel (3–9 Yaş) – Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi

6 – 12 Nisan Çocuk Konserleri ve Operaları

  • 7 Nisan Salı 20.00 – The Turn Of The Screw - İstanbul DOB (7 Yaş+) – Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi

  • 9 Nisan Perşembe 20.00 – Opera Studio 'İki Yüzyıla Yayılan Opera İkonları, G.Verdi & G. Puccini' - İstanbul DOB (7 Yaş+) – Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi

  • 11 Nisan Cumartesi 15.00 – Edusa - İstanbul DOB (7 Yaş+) – Türk Telekom Opera Salonu

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Hangi Gösteriler Var?

Sanat ve eğlencenin merkezi İstanbul, bu hafta da tiyatro, bale, opera ve müzikallerin dışında; çocuklara özel sihir, illüzyon, dans gösterileri ve interaktif çocuk oyunları ile dolu. İşte 6 – 12 Nisan'da İstanbul'da çocuklar için düzenlenen birbirinden eğlenceli gösteriler: 

6 – 12 Nisan Avrupa Yakası Sihir ve İllüzyon Gösterileri

  • 12 Nisan Pazar 13.00 – Odadaki Sihirbaz (3–6 Yaş) – Imagineer Studio

6 – 12 Nisan Avrupa Yakası Dans Gösterisi

  • 11 Nisan Cumartesi 16.00 – Atların Destanı - Atlı Dans Gösteri (5 Yaş+) – Bozdağ Film Platoları

  • 12 Nisan Pazar 14.00 – Atların Destanı - Atlı Dans Gösteri (5 Yaş+) – Bozdağ Film Platoları

6 – 12 Nisan İnteraktif Çocuk Oyunları ve Gösterileri

  • 11 Nisan Cumartesi 13.00 – Huhu ile Bilim Şov (3 Yaş+) – Kadıköy Eğitim Sahnesi 

  • 11 Nisan Cumartesi 13.00 – Düzenli Dünyanın Sırrı (2–11 Yaş+) – Ortaköy Kültür Merkezi - Afife Jale Sahnesi

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

Bu hafta İstanbul'da, çocuklarınızın hem eğlenceli zaman geçirebileceği hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak çeşitli atölye ve deneyim alanları düzenleniyor. Etkinlikler, çocuklarınızın el becerilerini geliştirecek, onlara doğa sevgisi aşılayacak ve hayal güçlerini canlandıracak. İşte 6 – 12 Nisan haftasında çocuklarınızın katılabileceği bazı etkinlikler:

Avrupa Yakası'nda Çocuklarla Gidilecek Etkinlikler

  • İpli Kukla Yapımı Atölyesi – Çocuklar, kendi hayal dünyalarındaki karakterleri ipli kuklalara dönüştürerek hem el becerilerini geliştiriyor hem de sahneleme sanatının temelini öğreniyorlar.

Etkinlik Türü: Atölye

Yaş Sınırı: 4–6 Yaş

Tarih/Yer: 12 Nisan Pazar 14.00 - AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Lego ve Resimle Hikaye ve Masal Anlatıcılığı – 'Güzel Düşün, Güzellikler Yayılsın' temalı bu atölyede çocuklar, Lego parçaları ve resimler aracılığıyla kendi masallarını kurguluyor. Hikaye anlatıcılığı becerilerini oyunla birleştirerek ifade yeteneklerini güçlendiriyorlar.

Etkinlik Türü: Atölye

Yaş Sınırı: 4–7 Yaş

Tarih/Yer: 11 Nisan Cumartesi 13.00 - AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Istanbul Dolphinarium – Deniz memelilerinin büyüleyici dünyasını keşfetmek isteyen çocuklar için yunus, mors ve beyaz balina gösterileriyle dolu eğlenceli bir deneyim sunuluyor.

Etkinlik Türü: Gösteri / Deneyim

Yer: Eyüpsultan

  • The Smurf Experience (Şirinler Köyü) – Çocuklar, efsanevi Şirinler Köyü'nü gerçek boyutlarında deneyimleme şansı buluyor. İnteraktif alanlar ve dekorlar arasında Şirinlerin dünyasına adım atarak sosyal bir macera yaşıyorlar.

Etkinlik Türü: Deneyim Alanı

Yer: Vadiİstanbul

Anadolu Yakası'nda Çocuklarla Gidilecek Etkinlikler

  • Emaar Akvaryum & Sualtı Hayvanat Bahçesi – Binlerce deniz canlısını yakından görme fırsatı sunan bu merkezde, çocuklar su altı ekosistemini tanıyarak doğa bilinci kazanıyorlar.

Etkinlik Türü: Gezi / Deneyim

Yer: Üsküdar

  • Emaar Skyview & Skywalk – Şehre gökyüzünden bakmaya ne dersiniz? Cam tabanlı teras üzerinde yürüyüş deneyimi sunan Skywalk, çocukların yükseklik algısını geliştirirken heyecan dolu anlar yaşatıyor.

Etkinlik Türü: Adrenalin / Deneyim

Yer: Üsküdar

  • Park of Istanbul (Hayvanat Bahçesi & Kahvaltı) – Doğa ile iç içe bir gün geçirmek isteyen aileler için hayvanat bahçesi turu ve serpme kahvaltı seçeneği bir arada. Çocuklar farklı hayvan türlerini tanırken açık havada vakit geçirmenin tadını çıkarıyorlar.

Etkinlik Türü: Doğa / Gezi

Yer: Çekmeköy

Not: Etkinlik saatleri ve kontenjan durumları için ilgili platformlardan rezervasyon yapmayı unutmayınız.

Bu Hafta İstanbul'da Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Müzeye Gitmeli?

6 – 12 Nisan 2026 tarihleri arasında İstanbul, çocuklara geleneksel müze anlayışının ötesinde, tamamen yeni ve interaktif bir keşif deneyimi sunuyor. İşte minik gezginlerin bu hafta keşfedebileceği güncel yerler:

Yeni Nesil Sergiler ve Deneyim Alanları

  • Artİstanbul Feshane – Eyüpsultan: Haliç kıyısındaki bu devasa sanat merkezi, çocuklara geniş açık ve kapalı alanlarda modern sanatı deneyimleme fırsatı sunuyor. Bu hafta düzenlenen 'Çocuklar İçin Bienal' tadındaki interaktif enstalasyonlar sayesinde minikler, sanat eserlerine dokunabiliyor ve devasa renkli labirentlerin içinde kaybolabiliyorlar. (4 Yaş+)

  • Museum of Illusions (İllüzyon Müzesi) – İstiklal Caddesi: Fizik kurallarına meydan okuyan bu mekanda çocuklar 'Tepetaklak Oda'da yerçekimine karşı koyacak, 'Vortex Tüneli'nde dengelerini sorgulayacaklar. Algıların nasıl yanıldığını eğlenerek öğrenmek isteyen meraklı zihinler için ideal bir durak.

  • Tershane İstanbul 'Digital Pavilion' – Haliç: Yeni açılan bu kültür bölgesindeki dijital pavyon, çocukları su altı dünyasının derinliklerine götürüyor. Dev projeksiyonlar ve haptik (dokunmatik) geri bildirimli zeminler sayesinde çocuklar mercan resifleri arasında sanal bir dalış deneyimi yaşıyorlar.

Kültür, Sanat ve Teknoloji Durakları

  • Arter – Dolapdere: Sanatı sadece izlemekle kalmayan çocuklar için Arter’in 'Öğrenme Programı' kapsamında bu hafta 'Sesin Formu' atölyesi var. Çocuklar sergileri gezdikten sonra çeşitli nesnelerle kendi ses heykellerini tasarlayıp dijital ortama aktarıyorlar.

  • Rahmi M. Koç Müzesi 'Fenerbahçe Vapuru' – Hasköy: Müze içindeki devasa vapurda çocuklar nostaljik bir yolculuğa çıkarken, müzenin içindeki 'Renkli Matematik Dünyası' bölümünde sayıların ve formüllerin aslında ne kadar eğlenceli oyunlara dönüşebildiğini keşfediyorlar.

  • İş Bankası Resim Heykel Müzesi – Beyoğlu: Beyoğlu’nun kalbindeki bu tarihi binada çocuklar, Türk sanat tarihinin en önemli eserlerini interaktif tabletler eşliğinde geziyor. 'Eseri Bul' oyunlarıyla sanat tarihini bir dedektif gibi keşfetmek onlar için unutulmaz olacak.

Eğitici ve Tematik Keşif Noktaları

  • Atatürk Arboretumu – Sarıyer: Baharın tam ortasında, Nisan ayında çiçek açan nadir ağaç türlerini görmek için muazzam bir canlı ağaç müzesi. Çocuklar 'Doğa Günlüğü' tutarak göl kenarındaki kaplumbağaları izleyebilir ve dünyanın dört bir yanından gelen bitki türlerini keşfedebilirler.

  • Yedikule Hisarı Müzesi – Fatih: Restorasyonu tamamlanan bu tarihi kalede çocuklar, surların tepesinden şehri izlerken dijital rehberler yardımıyla İstanbul’un kuşatma tarihini bir strateji oyunu gibi dinliyorlar. Açık hava tiyatrosunda bu haftaya özel masal anlatımları da mevcut.

  • Aşiyan Müzesi – Beşiktaş: Tevfik Fikret'in evi olan bu müze, çocuklara hem edebiyatı hem de mimariyi tanıtıyor. Bahçesindeki dev asırlık ağaçlar arasında bir keşif yapmak ve boğazı tepeden izlemek, çocukların mekan algısını geliştiren sakin bir durak.

Eğitici ve Öğretici Sosyal Deneyim

  • Haliç Bilim Merkezi – Haliç: Sanayi tarihinin ortasında yükselen bu yeni bilim durağı, çocuklara 'Sürdürülebilir Şehirler' atölyesi sunuyor. Güneş panelleriyle çalışan mini araçlar tasarlayan çocuklar, mühendisliğin temellerini atarken temiz enerji bilinci kazanıyorlar.

Uyarı: 6-12 Nisan haftası bahar etkinliklerinin yoğunlaştığı bir dönem olduğu için, özellikle kontenjanlı yerler için web siteleri üzerinden ön rezervasyon yapmanızı tavsiye ederiz. Müze ve etkinlik alanlarındaki haftalık ve günlük programlar hakkında da bilgi almayı unutmayın.

İlginizi Çekebilir

Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
