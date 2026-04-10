Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de Bu Haftanın En Güzel Konserleri: 13 – 19 Nisan Konser Takvimi

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.04.2026 - 09:26

Ankara, Eskişehir, Bursa ve İzmir gibi Türkiye’nin kültür başkentlerinde 13 – 19 Nisan 2026 haftası da müzik dolu geçecek. Şehrindeki en güncel etkinliklerden haberdar olmak isteyen müzikseverler için hazırladığımız listede; rocktan caza, rap müziğinden Anadolu tınılarına kadar her zevke hitap eden konserleri bir araya getirdik.

Nisan ayında müziğin ritmini kapılıp sevdiğiniz sanatçıları ve gurupları canlı dinlemek isterseniz, hemen planınızı yapın. Peki, İzmir'de bu hafta hangi konserler var? 13 – 19 Nisan'da Ankara'da hangi etkinlikler düzenleniyor? Bursa'da bu hafta eğlenmek için nereye gidilir? Eskişehir'de nerede canlı müzik dinlenir? Canlı müzik dinlemek için nereye gidilir? Bu akşam nerede konser var? 

Uyarı: Konserlerin güncel durumunu, bilet fiyatları ve rezervasyonlar için bilet satış platformlarına başvurmanızı öneririz. 

Ankara'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

  • Bu Ses Biter mi? (Kurban Tribute): 13 Nisan Pazartesi saat 21.00’de IF Performance Hall Tepe Prime’da, efsanevi rock grubu Kurban’ın şarkılarını sadık bir yorumla yeniden canlandırıyor.

  • The Shining Band - Noir: 13 Nisan Pazartesi saat 21.00’de IF Performance Hall Ankara(Tunus)’da, caz ve popun karanlık ama şık tınılarını sahneye taşıyarak haftayı başlatıyor.

  • HypeFest: 14 Nisan Salı saat 20.00’de IF Performance Hall Tepe Prime’da, birden fazla sanatçının katılımıyla yüksek tempolu ve eğlence dolu bir gün vadediyor.

  • Dedubluman: 14 Nisan Salı saat 21.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara’da, klarnet ve rock tınılarını harmanlayan hüzünlü şarkılarıyla dinleyicileri mest ediyor.

  • Narkoz & Lithium: 14 Nisan Salı saat 21.00’de IF Performance Hall Ankara(Tunus)’da, Türkçe rap ve rock sahnelerinden tanıdık ezgileri bir araya getiriyor.

  • Deha Bilimlier: 15 Nisan Çarşamba saat 21.00’de Jolly Joker Ankara’da, popüler repertuvarı ve eğlenceli sahne tarzıyla Ankara gecelerine renk katıyor.

  • Tolga Ayaz: 15 Nisan Çarşamba saat 21.00’de IF Performance Hall Ankara(Tunus)’da, alternatif pop ve rock tınılarıyla samimi bir sahne performansına imza atıyor.

  • Umut Aksoy (Solace Albüm Lansman): 15 Nisan Çarşamba saat 21.30’da Kulüp Müjgan’da, yeni albümünün taze tınılarını ilk kez canlı performansla müzikseverlere sunuyor.

  • Stabil: 15 Nisan Çarşamba saat 22.00’de IF Performance Hall Tepe Prime’da, sokak kültürünün ve rap müziğin sert gerçekliğini enerjik bir performansla yansıtıyor.

  • Şam: 15 Nisan Çarşamba saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara’da, Türkçe Rap’in en özgün seslerinden biri olarak sert ve çarpıcı ritimlerini sunuyor.

  • Kahraman Deniz: 15 Nisan Çarşamba saat 22.00’de 6:45 KK Ankara’da, derinlikli şarkı sözleri ve kendine has vokaliyle melankolik bir yolculuk vadediyor.

  • Ege Çubukçu: 16 Nisan Perşembe saat 21.00’de IF Performance Hall Ankara(Tunus)’da, hip-hop dünyasının ikonikleşmiş şarkılarıyla geceyi hareketlendiriyor.

  • Leyanner Chibas Duporte: 16 Nisan Perşembe saat 21.00’de IF Performance Hall Tepe Prime’da, Küba müziğinin sıcak ve enerjik ritimlerini Başkentli dinleyicilerle buluşturuyor.

  • Dilan Balkay: 16 Nisan Perşembe saat 22.00’de 6:45 KK Ankara’da, trompet melodileri ve hüzünlü sesiyle alternatif müziğin en güzel örneklerini seslendiriyor.

  • Duende Flamenco: 16 Nisan Perşembe saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara’da, tutkunun ve ritmin birleştiği flamenko esintilerini sahneye taşıyor.

  • Canbey: 16 Nisan Perşembe saat 21.00’de Kulüp Müjgan’da, gitar hakimiyeti ve güçlü yorumuyla rock ve blues tınılarını sahneye getiriyor.

  • Candles and Echoes: 17 Nisan Cuma saat 19.00’da Ankara HiltonSA’da, mum ışığının loş atmosferinde yankılanan mistik melodilerle eşsiz bir akşam sunuyor.

  • Can Bayoğlu: 17 Nisan Cuma saat 20.00’de Sheraton Ankara, The Clubhouse Jazz Bar’da, yükselen rap kariyerinin en sevilen parçalarıyla hayranlarıyla buluşuyor.

  • Birsen Tezer: 17 Nisan Cuma saat 20.30’da Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi’nde, büyülü sesiyle caz ve Türk müziğini harmanlayan unutulmaz şarkılarını seslendiriyor.

  • Redd: 17 Nisan Cuma saat 21.00’de Jolly Joker Ankara’da, muhalif ruhlu ve sofistike rock şarkılarıyla dinleyicileri etkilemeye hazırlanıyor.

  • Kalben: 17 Nisan Cuma saat 21.00’de MEB Şura Salonu’nda, hikaye anlatan samimi şarkıları ve özgün gitar performansı eşliğinde sahnede devleşiyor.

  • Onur Özdemir: 17 Nisan Cuma saat 21.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara’da, yeni solo projeleri ve sevilen besteleriyle hayranlarına sürpriz dolu bir gece sunuyor.

  • Seyyah: 17 Nisan Cuma saat 21.00’de Kulüp Müjgan’da, farklı kültürlerin müziklerini özgün bir anlatımla dinleyicilere sunuyor.

  • V1BE Season Episode 04: 17 Nisan Cuma saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara’da, elektronik müziğin en iyi örnekleriyle şehre modern bir ritim katıyor.

  • Kurd Maverick: 18 Nisan Cumartesi saat 20.00’de JW Marriott Ankara’da, house müziğin dünyaca ünlü ritimleriyle sabahın ilk ışıklarına kadar tempoyu koruyor.

  • Soft Analog (Albüm Lansmanı): 18 Nisan Cumartesi saat 20.00’de 6:45 KK Ankara’da, synth-pop ve yerli saykodeli dünyasından izler taşıyan yeni albümünü kutluyor.

  • Cenk Eren & Ayten Rasul: 18 Nisan Cumartesi saat 20.00’de Günay Restaurant Ankara’da, iki güçlü ismin düetleri ve popüler şarkılarıyla haftayı görkemli bir finalle kapatıyor.

  • Erdal Erzincan: 18 Nisan Cumartesi saat 20.30’da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi-Genco Erkal Sahnesi’nde, bağlamanın ustası olarak Anadolu’nun derin türkülerini dinleyicilerle paylaşıyor.

  • Eda Baba (Her Şey Seninle Güzel): 18 Nisan Cumartesi saat 20.30’da MEB Şura Salonu’nda, nostaljik şarkıları naif yorumuyla yeniden hayat vererek Ankara’ya özel bir gece yaşatıyor.

  • Haktan: 18 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Jolly Joker Ankara’da, eşsiz sesiyle arabesk ve fantezi müziğin duygusal şarkılarını seslendiriyor.

  • Ozbi: 18 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara’da, müzik ve şiiri harmanlayan kendine has tarzıyla toplumsal ve bireysel hikayeler anlatıyor.

  • Nikola Cvetkovic Plays Opeth: 19 Nisan Pazar saat 20.00’de CSO Ada Ankara - Mavi Salon’da, Opeth’in progresif başyapıtlarını piyanonun büyüleyici tınılarıyla yeniden yorumluyor.

  • Sıla: 19 Nisan Pazar saat 21.00’de Congresium Ankara’da, güçlü vokal performansı ve hit parçalarıyla dev bir prodüksiyon eşliğinde hayranlarıyla buluşuyor.

  • Kerem Görsev Trio: 19 Nisan Pazar saat 21.00’de Ankara HiltonSA’da, cazın zarif notalarını usta müzisyenlerin performansı eşliğinde müzikseverlerle paylaşıyor.

  • Güler Tuncer: 19 Nisan Pazar saat 21.00’de Kulüp Müjgan’da, melankolik pop tınıları ve etkileyici vokalleriyle Ankara turnesini noktalıyor.

  • Perdenin Ardındakiler: 19 Nisan Pazar saat 21.30’da Holly Stone Performance Hall Ankara’da, melankolik pop tınıları ve etkileyici vokalleriyle Ankara turnesini noktalıyor.

  • Arctic Monkeys Tribute: 19 Nisan Pazar saat 21.30’da IF Performance Hall Ankara (Tunus)’da, indie rock efsanesi Arctic Monkeys’in hitlerini yüksek enerjiyle yeniden yorumluyor.

  • Sansar Salvo: 19 Nisan Pazar saat 22.00’de 6:45 KK Ankara’da, Türkçe Rap’in 'Psikopat Yazar'ı olarak kültleşmiş ve yeni şarkılarıyla sahne alıyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

  • The Radicant (Anathema Songs with Lee Douglas): 13 Nisan Pazartesi saat 20.00’de SoldOut Performance Hall’de, efsanevi Anathema şarkılarını Lee Douglas’ın büyüleyici sesiyle metal tutkunlarına sunuyor.

  • Ferhat Göçer - Aldırma Gönül: 13 Nisan Pazartesi saat 21.00’de E.Ü. AKM Yunus Emre Salonu’nda, Sabahattin Ali’nin ölümsüz eserlerini müzikli bir anlatıyla sahneye taşıyor.

  • Tolga Bilgin Quartet: 14 Nisan Salı saat 20.30’da BonVivant Pasaport Teras’ta, caz müziğin sofistike tınılarını usta doğaçlamalarla dinleyiciye sunuyor.

  • Dernekten Birileri: 14 Nisan Salı saat 21.00’de Monk Community'de, alternatif rock dünyasının yükselen enerjisini İzmir sahnesine getiriyor.

  • Saf Akustik: 15 Nisan Çarşamba saat 20.00’de Gili Ege Perla’da, sevilen şarkıların en yalın ve samimi hallerini akustik bir performansla seslendiriyor.

  • Veysel’in İzinde (Sazbend & Musa Kurt): 15 Nisan Çarşamba saat 20.00’de Bademler Sanat Köyü’nde, Aşık Veysel’in mirasını 'Sazbend' yorumuyla yeniden canlandırıyor.

  • Yansı: 15 Nisan Çarşamba saat 20.30’da DEÜ Sabancı Kültür Sarayı - Hasan Tahsin Salonu’nda, etnik ve modern tınıları harmanlayarak dinleyicileri derin bir huzur yolculuğuna çıkarıyor.

  • Deniz Tekin: 15 Nisan Çarşamba saat 21.00’de SoldOut Performance Hall’de, özgün vokal tarzı ve hikaye anlatan şarkılarıyla hayranlarıyla buluşuyor.

  • Daniska: 16 Nisan Perşembe saat 21.30’da 6:45 KK Bornova’da, eski İstanbul şarkılarını andıran naif besteleriyle nostaljik ve keyifli bir akşam vadediyor.

  • Palmiyeler: 16 Nisan Perşembe saat 21.30’da SoldOut Performance Hall’de, saykodelik pop ve indie ritimleriyle İzmirli müzikseverleri dansa davet ediyor.

  • 3 Dünya Virtüözü 1 Sahnede: 17 Nisan Cuma saat 20.30’da İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde, enstrümanlarının efendisi üç dev ismi aynı sahne üzerinde buluşturuyor.

  • Alya: 17 Nisan Cuma saat 20.30’da Yeni Cabaret İzmir’de, dinamik sahne şovu ve geniş pop repertuvarıyla eğlencenin dozunu artırıyor.

  • Can Bonomo: 17 Nisan Cuma saat 21.00’de SoldOut Performance Hall’de, kendine has 'İstanbul Müziği' tarzı ve yüksek enerjili sahne performansıyla İzmir’i sallamaya hazırlanıyor.

  • Lastcall RnB Night: 17 Nisan Cuma saat 21.00’de Köşk Alsancak’ta, RnB ve Hip-Hop dünyasının en hit parçalarıyla sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek bir parti deneyimi yaşatıyor.

  • Emre Fel: 17 Nisan Cuma saat 21.30’da Ooze Venue’de, Anadolu rock ruhunu modern dokunuşlarla birleştiren şarkılarını seslendiriyor.

  • Öykü Dörter: 17 Nisan Cuma saat 22.00’de Skaff PSM Alsancak’ta, pop müziğin sevilen melodilerini güçlü sahne duruşuyla yorumluyor.

  • Tibet Ağırtan: 17 Nisan Cuma saat 22.00’de 6:45 KK Bornova’da, rock müziğin efsane isimlerinden biri olarak kültleşmiş şarkılarıyla sahnede devleşiyor.

  • Yıldız Tilbe (Yemekli Gala): 18 Nisan Cumartesi saat 20.00’de Kaya İzmir Thermal & Convention’da, eşsiz sesi ve unutulmaz aşk şarkılarıyla yemekli gala konseptinde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatıyor.

  • Sıradışı Çocuklar: 18 Nisan Cumartesi saat 20.30’da İstinyeArt %100 Performans Arena’da, müziğin sınırlarını zorlayan yaratıcı ve enerjik performanslarını sergiliyor.

  • Can Ozan: 18 Nisan Cumartesi saat 21.30’da İzmir Arena’da, yeni nesil akustik pop ve indie müziğin en sevilen örneklerini İzmirli dinleyicilerle paylaşıyor.

  • Fresh Sounds (Selected Artists Sessions): 18 Nisan Cumartesi saat 20.30’da Rene Lokal’de, yeni yeteneklerin keşfedildiği ve taze tınıların yükseldiği özel bir müzik oturumu sunuyor.

  • Nina Bender (Kalt İzmir): 18 Nisan Cumartesi saat 22.00’de Kalt’ta, elektronik müziğin hipnotik ritimlerini İzmir gecesine taşıyarak techno severleri buluşturuyor.

  • Zuhal Olcay & Fatih Erkoç: 18 Nisan Cumartesi saat 22.00’de Yeni Cabaret İzmir’de, Türkiye’nin iki dev ismiyle cazdan popa uzanan kaliteli bir müzik şöleni vadediyor.

  • Emre Aydın: 18 Nisan Cumartesi saat 23.00’te Ooze Venue’de, melankolinin kralı olarak tanınan sanatçıyla en sevilen hitlerini hep bir ağızdan söyleme şansı sunuyor.

  • Şam: 19 Nisan Pazar saat 22.00’de Ooze Venue’de, Türkçe Rap’in özgün seslerinden biri olarak sert ve çarpıcı sözlerini sahneye taşıyor.

  • Tuana: 19 Nisan Pazar saat 22.00’de SoldOut Performance Hall’de, yükselen pop kariyerinin hit parçalarını ve enerjik sahne performansını İzmirliler için sergiliyor.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

  • Öykü Dörter: 15 Nisan Çarşamba saat 21.30’da Holly Stone Performance Hall Bursa’da, güçlü vokal performansı ve sevilen pop şarkılarıyla müzikseverlere enerji dolu bir gece sunuyor.

  • Mikail Aslan: 15 Nisan Çarşamba saat 20.30’da BAOB Sahne’de, Anadolu’nun kadim ezgilerini modern yorumlarla buluşturarak dinleyicilerini zamansız bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Pera: 15 Nisan Çarşamba saat 21.30’da Holly Stone Performance Hall Bursa’da, rock müziğin duygusal ve sert tonlarını birleştiren hit parçalarıyla sahne alıyor.

  • Emre Nalbantoğlu: 16 Nisan Perşembe saat 22.00’de Hayal Kahvesi Bursa’da, blues ve rock tınılarını kendine has vokal tarzıyla harmanlayarak dinleyicileriyle buluşuyor.

  • Cem Adrian: 17 Nisan Cuma saat 21.00’de Jolly Joker Bursa’da, sınır tanımayan ses aralığı ve etkileyici sahne performansıyla derin duygulara hitap eden bir gece vadediyor.

  • Emre Aydın: 17 Nisan Cuma saat 21.00’de Holly Stone Performance Hall Bursa’da, hafızalara kazınan melankolik rock parçalarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söylüyor.

  • Ozbi: 17 Nisan Cuma saat 22.00’de Hayal Kahvesi Bursa’da, 'Live Tour 2026' kapsamında rap ve şiiri müzikal bir şölen eşliğinde sahneye taşıyor.

  • Berkay: 18 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Jolly Joker Bursa’da, eğlenceli ve hareketli pop repertuvarıyla Bursa’da tempoyu zirveye çıkarıyor.

  • Kaan Tangöze: 18 Nisan Cumartesi saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Bursa’da, akustik solo performansıyla kendine özgü tarzını ve kültleşmiş şarkılarını sahneliyor.

  • Eray067 & Mansur: 19 Nisan Pazar saat 19.00’da Hayal Kahvesi Bursa’da, dinamik bir sahne şovuyla rap müziğin güncel ritimlerini dinleyicilerle buluşturuyor.

  • Ezginin Günlüğü: 19 Nisan Pazar saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Bursa’da, yarım asırlık birikimiyle hazırladıkları unutulmaz eserlerini Bursalı müzikseverler için seslendiriyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

  • Ferhat Göçer - Aldırma Gönül: 14 Nisan Salı saat 20.30’da Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde, Sabahattin Ali’nin ölümsüz eserlerini ve hayatından kesitleri müzikli bir anlatıyla sahneliyor.

  • Stabil: 14 Nisan Salı saat 22.00’de SPR Pub’da, kendine has tarzı ve güçlü lirikleriyle rap dünyasının sert rüzgarlarını Eskişehir’e taşıyor.

  • Can Temiz: 14 Nisan Salı saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall’de, solo projesinin sevilen şarkılarıyla hayranlarına enerjik bir gece yaşatıyor.

  • Yahya Babuz: 15 Nisan Çarşamba saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall’de, dinamik sahne performansıyla dinleyicilerine eğlence dolu bir akşam vadediyor.

  • Batuhan Kordel: 16 Nisan Perşembe saat 21.00’de İzole’de, romantik ve melankolik şarkılarıyla akustik tınıları Eskişehirli müzikseverlerle buluşturuyor.

  • Keskin: 16 Nisan Perşembe saat 21.30’da SPR Pub’da, rock müziğin güçlü sesini ve enerjisini sahneye yansıtıyor.

  • Mustafa Özarslan & Grup Çığ: 17 Nisan Cuma saat 19.00’da Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde, halk müziğinin eşsiz tınılarını modern bir yorumla dinleyicilere sunuyor.

  • Gökhan Türkmen: 17 Nisan Cuma saat 20.30’da Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nde, en sevilen hit şarkılarını dev bir prodüksiyonla sahneye taşıyor.

  • Euphoria Party: 17 Nisan Cuma saat 21.00’de The Main’de, simlerin ve özgürlüğün ön planda olduğu ikonik atmosferiyle katılımcıları görsel ve işitsel bir şölene davet ediyor.

  • Soup Opera: 17 Nisan Cuma saat 21.00’de 6:45 KK Trip Eskişehir’de, türler arası geçişler yapan özgün müzikleriyle alternatif bir sahne deneyimi sunuyor.

  • Seksendört: 17 Nisan Cuma saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall’de, yıllara meydan okuyan rock marşlarını hep bir ağızdan söylemek için sahne alıyor.

  • Tuğkan: 17 Nisan Cuma saat 22.00’de SPR Pub’da, duygusal parçaları ve samimi sahne diyaloğuyla dinleyicileriyle buluşuyor.

  • Ege Çubukçu: 17 Nisan Cuma saat 22.00’de İzole’de, hip-hop dünyasının klasikleşmiş ve yeni parçalarıyla tempoyu bir an bile düşürmüyor.

  • Kerem Görsev Trio: 18 Nisan Cumartesi saat 20.00’de Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde, cazın zarif notalarını usta müzisyenlerin performansı eşliğinde müzikseverlerle paylaşıyor.

  • Mister and Missus (Her Telden 90'lar): 18 Nisan Cumartesi saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall’de, 90'lı yılların unutulmaz pop hitleriyle nostalji dolu bir dans gecesi sunuyor.

  • Akustik Kahvaltı Konseri: 19 Nisan Pazar saat 10.45’te Gibi Cafe Sahne & Mutfak’ta, canlı müzik eşliğinde huzurlu ve lezzetli bir Pazar sabahı yaşatıyor.

  • Yeni Türkü: 19 Nisan Pazar saat 19.30’da Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde, yarım asra yaklaşan efsane şarkılarıyla kuşakları aynı duyguda birleştiriyor.

  • Emre Nalbantoğlu: 19 Nisan Pazar saat 22.00’de Eskişehir F Stop Salon’da, blues ve rock tınılarını kendine has vokal tarzıyla harmanlayarak haftayı kapatıyor.

Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
