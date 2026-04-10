Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de Bu Haftanın En Güzel Konserleri: 13 – 19 Nisan Konser Takvimi

Bu Ses Biter mi? (Kurban Tribute): 13 Nisan Pazartesi saat 21.00’de IF Performance Hall Tepe Prime’da, efsanevi rock grubu Kurban’ın şarkılarını sadık bir yorumla yeniden canlandırıyor.
The Shining Band - Noir: 13 Nisan Pazartesi saat 21.00’de IF Performance Hall Ankara(Tunus)’da, caz ve popun karanlık ama şık tınılarını sahneye taşıyarak haftayı başlatıyor.
HypeFest: 14 Nisan Salı saat 20.00’de IF Performance Hall Tepe Prime’da, birden fazla sanatçının katılımıyla yüksek tempolu ve eğlence dolu bir gün vadediyor.
Dedubluman: 14 Nisan Salı saat 21.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara’da, klarnet ve rock tınılarını harmanlayan hüzünlü şarkılarıyla dinleyicileri mest ediyor.
Narkoz & Lithium: 14 Nisan Salı saat 21.00’de IF Performance Hall Ankara(Tunus)’da, Türkçe rap ve rock sahnelerinden tanıdık ezgileri bir araya getiriyor.
Deha Bilimlier: 15 Nisan Çarşamba saat 21.00’de Jolly Joker Ankara’da, popüler repertuvarı ve eğlenceli sahne tarzıyla Ankara gecelerine renk katıyor.
Tolga Ayaz: 15 Nisan Çarşamba saat 21.00’de IF Performance Hall Ankara(Tunus)’da, alternatif pop ve rock tınılarıyla samimi bir sahne performansına imza atıyor.
Umut Aksoy (Solace Albüm Lansman): 15 Nisan Çarşamba saat 21.30’da Kulüp Müjgan’da, yeni albümünün taze tınılarını ilk kez canlı performansla müzikseverlere sunuyor.
Stabil: 15 Nisan Çarşamba saat 22.00’de IF Performance Hall Tepe Prime’da, sokak kültürünün ve rap müziğin sert gerçekliğini enerjik bir performansla yansıtıyor.
Şam: 15 Nisan Çarşamba saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara’da, Türkçe Rap’in en özgün seslerinden biri olarak sert ve çarpıcı ritimlerini sunuyor.
Kahraman Deniz: 15 Nisan Çarşamba saat 22.00’de 6:45 KK Ankara’da, derinlikli şarkı sözleri ve kendine has vokaliyle melankolik bir yolculuk vadediyor.
Ege Çubukçu: 16 Nisan Perşembe saat 21.00’de IF Performance Hall Ankara(Tunus)’da, hip-hop dünyasının ikonikleşmiş şarkılarıyla geceyi hareketlendiriyor.
Leyanner Chibas Duporte: 16 Nisan Perşembe saat 21.00’de IF Performance Hall Tepe Prime’da, Küba müziğinin sıcak ve enerjik ritimlerini Başkentli dinleyicilerle buluşturuyor.
Dilan Balkay: 16 Nisan Perşembe saat 22.00’de 6:45 KK Ankara’da, trompet melodileri ve hüzünlü sesiyle alternatif müziğin en güzel örneklerini seslendiriyor.
Duende Flamenco: 16 Nisan Perşembe saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara’da, tutkunun ve ritmin birleştiği flamenko esintilerini sahneye taşıyor.
Canbey: 16 Nisan Perşembe saat 21.00’de Kulüp Müjgan’da, gitar hakimiyeti ve güçlü yorumuyla rock ve blues tınılarını sahneye getiriyor.
Candles and Echoes: 17 Nisan Cuma saat 19.00’da Ankara HiltonSA’da, mum ışığının loş atmosferinde yankılanan mistik melodilerle eşsiz bir akşam sunuyor.
Can Bayoğlu: 17 Nisan Cuma saat 20.00’de Sheraton Ankara, The Clubhouse Jazz Bar’da, yükselen rap kariyerinin en sevilen parçalarıyla hayranlarıyla buluşuyor.
Birsen Tezer: 17 Nisan Cuma saat 20.30’da Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi’nde, büyülü sesiyle caz ve Türk müziğini harmanlayan unutulmaz şarkılarını seslendiriyor.
Redd: 17 Nisan Cuma saat 21.00’de Jolly Joker Ankara’da, muhalif ruhlu ve sofistike rock şarkılarıyla dinleyicileri etkilemeye hazırlanıyor.
Kalben: 17 Nisan Cuma saat 21.00’de MEB Şura Salonu’nda, hikaye anlatan samimi şarkıları ve özgün gitar performansı eşliğinde sahnede devleşiyor.
Onur Özdemir: 17 Nisan Cuma saat 21.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara’da, yeni solo projeleri ve sevilen besteleriyle hayranlarına sürpriz dolu bir gece sunuyor.
Seyyah: 17 Nisan Cuma saat 21.00’de Kulüp Müjgan’da, farklı kültürlerin müziklerini özgün bir anlatımla dinleyicilere sunuyor.
V1BE Season Episode 04: 17 Nisan Cuma saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara’da, elektronik müziğin en iyi örnekleriyle şehre modern bir ritim katıyor.
Kurd Maverick: 18 Nisan Cumartesi saat 20.00’de JW Marriott Ankara’da, house müziğin dünyaca ünlü ritimleriyle sabahın ilk ışıklarına kadar tempoyu koruyor.
Soft Analog (Albüm Lansmanı): 18 Nisan Cumartesi saat 20.00’de 6:45 KK Ankara’da, synth-pop ve yerli saykodeli dünyasından izler taşıyan yeni albümünü kutluyor.
Cenk Eren & Ayten Rasul: 18 Nisan Cumartesi saat 20.00’de Günay Restaurant Ankara’da, iki güçlü ismin düetleri ve popüler şarkılarıyla haftayı görkemli bir finalle kapatıyor.
Erdal Erzincan: 18 Nisan Cumartesi saat 20.30’da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi-Genco Erkal Sahnesi’nde, bağlamanın ustası olarak Anadolu’nun derin türkülerini dinleyicilerle paylaşıyor.
Eda Baba (Her Şey Seninle Güzel): 18 Nisan Cumartesi saat 20.30’da MEB Şura Salonu’nda, nostaljik şarkıları naif yorumuyla yeniden hayat vererek Ankara’ya özel bir gece yaşatıyor.
Haktan: 18 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Jolly Joker Ankara’da, eşsiz sesiyle arabesk ve fantezi müziğin duygusal şarkılarını seslendiriyor.
Ozbi: 18 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara’da, müzik ve şiiri harmanlayan kendine has tarzıyla toplumsal ve bireysel hikayeler anlatıyor.
Nikola Cvetkovic Plays Opeth: 19 Nisan Pazar saat 20.00’de CSO Ada Ankara - Mavi Salon’da, Opeth’in progresif başyapıtlarını piyanonun büyüleyici tınılarıyla yeniden yorumluyor.
Sıla: 19 Nisan Pazar saat 21.00’de Congresium Ankara’da, güçlü vokal performansı ve hit parçalarıyla dev bir prodüksiyon eşliğinde hayranlarıyla buluşuyor.
Kerem Görsev Trio: 19 Nisan Pazar saat 21.00’de Ankara HiltonSA’da, cazın zarif notalarını usta müzisyenlerin performansı eşliğinde müzikseverlerle paylaşıyor.
Güler Tuncer: 19 Nisan Pazar saat 21.00’de Kulüp Müjgan’da, melankolik pop tınıları ve etkileyici vokalleriyle Ankara turnesini noktalıyor.
Perdenin Ardındakiler: 19 Nisan Pazar saat 21.30’da Holly Stone Performance Hall Ankara’da, melankolik pop tınıları ve etkileyici vokalleriyle Ankara turnesini noktalıyor.
Arctic Monkeys Tribute: 19 Nisan Pazar saat 21.30’da IF Performance Hall Ankara (Tunus)’da, indie rock efsanesi Arctic Monkeys’in hitlerini yüksek enerjiyle yeniden yorumluyor.
Sansar Salvo: 19 Nisan Pazar saat 22.00’de 6:45 KK Ankara’da, Türkçe Rap’in 'Psikopat Yazar'ı olarak kültleşmiş ve yeni şarkılarıyla sahne alıyor.
