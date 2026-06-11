A.B.İ. Dizisinden Apar Topar Ayrılmıştı: Ünlü Oyuncu Tarık Papuççuoğlu’nun Ayrılık Nedeni Belli Oldu

Başta dizinin Çağla'sı Afra Saraçoğlu'nun ayrılığı olmak üzere dizide adeta yaprak dökümü yaşandı. Tarık Papuççuoğlu, Nihal Koldaş ve dizinin senaristi Eylem Canpolat da diziye veda ederken, tüm bu vedalar hem sosyal medyada gündem oldu, hem de dizinin sezon finali bölümünün reytinglerinin bir miktar düşmesine neden oldu.