A.B.İ. Dizisinden Apar Topar Ayrılmıştı: Ünlü Oyuncu Tarık Papuççuoğlu’nun Ayrılık Nedeni Belli Oldu
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Atv ekranlarında yayınlanan ve salı günlerinin zirvesinde yer alan A.B.İ.'de ayrılık rüzgarları esiyor. Dizinin başrolü Afra Saraçoğlu'nun diziden ayrılmasının ardından Tarık Papuççuoğlu, Nihal Koldaş ve dizinin senaristi Eylem Canpolat da diziye veda etmişti. Tarık Papuççuoğlu'nun diziden ayrılma nedeni belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Atv'nin gündemden düşmeyen dizisi A.B.İ. sezon finalinde ayrılıklarla gündeme geldi.
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A.B.İ.'de Tahir Hancıoğlu karakterine hayat veren Tarık Papuççuoğlu'nun ayrılık nedeni belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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