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A.B.İ. Dizisinden Apar Topar Ayrılmıştı: Ünlü Oyuncu Tarık Papuççuoğlu’nun Ayrılık Nedeni Belli Oldu

A.B.İ. Dizisinden Apar Topar Ayrılmıştı: Ünlü Oyuncu Tarık Papuççuoğlu’nun Ayrılık Nedeni Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.06.2026 - 08:46
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Atv ekranlarında yayınlanan ve salı günlerinin zirvesinde yer alan A.B.İ.'de ayrılık rüzgarları esiyor. Dizinin başrolü Afra Saraçoğlu'nun diziden ayrılmasının ardından Tarık Papuççuoğlu, Nihal Koldaş ve dizinin senaristi Eylem Canpolat da diziye veda etmişti. Tarık Papuççuoğlu'nun diziden ayrılma nedeni belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Atv'nin gündemden düşmeyen dizisi A.B.İ. sezon finalinde ayrılıklarla gündeme geldi.

Atv'nin gündemden düşmeyen dizisi A.B.İ. sezon finalinde ayrılıklarla gündeme geldi.

Başta dizinin Çağla'sı Afra Saraçoğlu'nun ayrılığı olmak üzere dizide adeta yaprak dökümü yaşandı. Tarık Papuççuoğlu, Nihal Koldaş ve dizinin senaristi Eylem Canpolat da diziye veda ederken, tüm bu vedalar hem sosyal medyada gündem oldu, hem de dizinin sezon finali bölümünün reytinglerinin bir miktar düşmesine neden oldu.

A.B.İ.'de Tahir Hancıoğlu karakterine hayat veren Tarık Papuççuoğlu'nun ayrılık nedeni belli oldu.

A.B.İ.'de Tahir Hancıoğlu karakterine hayat veren Tarık Papuççuoğlu'nun ayrılık nedeni belli oldu.

Diziden ayrılışıyla sevenlerini üzen Tarık Papuççuoğlu'nun sağlık sebeplerinden dolayı diziden ayrıldığı öğrenildi. Ünlü oyuncu bypass ameliyatı geçirdi. Bodrum’da yaşayan Tarık Papuççuoğlu'nun 4 damarı değiştiği öğrenildi. Nisan ayında yapılan kontrollerde kalp damarlarında tıkanıklık olduğu tespit edilen ünlü oyuncu, diziden ayrılmasının ardından bypass ameliyatını öne çekti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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