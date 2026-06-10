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Sevdam Karadeniz Dizisinin Kadrosuna Katılan Yeni İsim Belli Oldu

Sevdam Karadeniz Dizisinin Kadrosuna Katılan Yeni İsim Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
10.06.2026 - 17:27
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Yeni sezon hazırlıkları devam ederken kanalların ekrana getireceği dizilerle ilgili gelişmeler de netleşmeye başladı. Son dönemde adı sık sık geçen yapımlardan biri de NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak Sevdam Karadeniz oldu. Karadeniz’de geçecek hikâyesiyle dikkat çeken dizinin oyuncu kadrosu da şekillenmeye devam ediyor. Yapımla ilgili yeni oyuncu haberleri sosyal medyada ve televizyon kulislerinde konuşuluyor. Dizinin hazırlık sürecinde yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Son olarak kadroya katılan isimlerden biri belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Sevdam Karadeniz, yeni sezonun merak edilen projeleri arasında yer alıyor.

Sevdam Karadeniz, yeni sezonun merak edilen projeleri arasında yer alıyor.

Dizinin yapımcılığını Banu Akdeniz üstleniyor. Mia Yapım imzasını taşıyan proje NOW ekranlarında yayınlanacak. Senaryoyu Nuray Uslu kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Aytaç Çiçek oturacak. Başrolleri Emre Bey ve Aslıhan Malbora paylaşacak.

Kadroyla ilgili son gelişmeye göre Erman Cihan dizide yer alacak isimler arasına katıldı.

Kadroyla ilgili son gelişmeye göre Erman Cihan dizide yer alacak isimler arasına katıldı.

Daha önce Vatanım Sensin ve Çukur dizilerindeki performansıyla izleyici karşısına çıkan oyuncu, yeni sezonda Sevdam Karadeniz ekibinde olacak. Erman Cihan dizide Yusuf Alazlı karakterine hayat verecek.

Oyuncuların bir araya geleceği okuma provalarının 16 Haziran’da yapılacağı söyleniyor. Ekip, provaların ardından çekim hazırlıklarına geçecek. Dizinin çekim adresi de belli oldu. Sevdam Karadeniz, Trabzon’un Maçka ilçesinde çekilecek. Çekimlerin temmuz ayının ortasında başlaması planlanıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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