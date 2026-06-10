Sevdam Karadeniz Dizisinin Kadrosuna Katılan Yeni İsim Belli Oldu

Yeni sezon hazırlıkları devam ederken kanalların ekrana getireceği dizilerle ilgili gelişmeler de netleşmeye başladı. Son dönemde adı sık sık geçen yapımlardan biri de NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak Sevdam Karadeniz oldu. Karadeniz’de geçecek hikâyesiyle dikkat çeken dizinin oyuncu kadrosu da şekillenmeye devam ediyor. Yapımla ilgili yeni oyuncu haberleri sosyal medyada ve televizyon kulislerinde konuşuluyor. Dizinin hazırlık sürecinde yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Son olarak kadroya katılan isimlerden biri belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş