Sevdam Karadeniz Dizisinin Kadrosuna Katılan Yeni İsim Belli Oldu
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Yeni sezon hazırlıkları devam ederken kanalların ekrana getireceği dizilerle ilgili gelişmeler de netleşmeye başladı. Son dönemde adı sık sık geçen yapımlardan biri de NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak Sevdam Karadeniz oldu. Karadeniz’de geçecek hikâyesiyle dikkat çeken dizinin oyuncu kadrosu da şekillenmeye devam ediyor. Yapımla ilgili yeni oyuncu haberleri sosyal medyada ve televizyon kulislerinde konuşuluyor. Dizinin hazırlık sürecinde yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Son olarak kadroya katılan isimlerden biri belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Sevdam Karadeniz, yeni sezonun merak edilen projeleri arasında yer alıyor.
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Kadroyla ilgili son gelişmeye göre Erman Cihan dizide yer alacak isimler arasına katıldı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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