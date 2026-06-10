Evli ve İki Çocuklu Adama Kaçan Ceyda, Müge Anlı'yı Kızdırdı: "Kaçtığı Adam Kötü İşler Yapıyor"

Ceyda için programa başvuran baba Ceyhun Evlekoğlu, canlı yayında gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunarak kızının hayatından endişe ettiklerini dile getirmişti. Yapılan araştırmaların ardından Ceyda'nın Adana'ya gittiği, kendi isteğiyle evden kaçarak evli ve 2 çocuk babası bir adamın yanında olduğu öğrenildi. Yayına çıkan Ceyda, osyal medya üzerinden oynadığı bir oyun aracılığıyla 2 hafta önce tanıştığı 25 yaşındaki Ramazan isimli kişinin yanına kendi isteğiyle gittiğini belirterek, onunla evlenmek istediğini dile getirdi. Ancak bahsi geçen Ramazan isimli erkeğin yasaklı madde ticareti yaptığı ve hala evli olduğu iddiası stüdyoyu karıştırdı. Yayına katılanlar Ramazan'ın daha önce 5 çocuklu bir kadını kaçırdığı ve bir çocuğu kaçırma suçlamasıyla bir yıl hapis yattığı iddialarında bulundular. Israrcı tavırlarını sürdüren Ceyda, birlikte olduğu kişinin boşanacağına inandığını ve bu nedenle geri dönmek istediğini tekrarladı. Bunun üzerine sinirlenen Müge Anlı, “Ayrıldığı zaman gidersin gitmek istersen. Ne oluyor böyle sen de onun dizine kapanıyorsun. Bu ne şımarıklık ya… Evli adama gidiyorsun da neyin şımarıklığını yapıyorsun. Daha sen neyin şımarıklığının derdindesin. Sen evli 2 çocuklu olsan, senin kocan bir kadın getirse hoşuna gider mi?” dedi.