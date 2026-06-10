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Evli ve İki Çocuklu Adama Kaçan Ceyda, Müge Anlı'yı Kızdırdı: "Kaçtığı Adam Kötü İşler Yapıyor"

Evli ve İki Çocuklu Adama Kaçan Ceyda, Müge Anlı'yı Kızdırdı: "Kaçtığı Adam Kötü İşler Yapıyor"

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.06.2026 - 15:43
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te izleyenleri ayağa kaldıran bir kayıp olayı yaşandı. 19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu'nun evli ve 2 çocuk babası adama kaçtığı öğrenildi ve stüdyoda tansiyon giderek yükseldi. Bahsi geçen adamın yasaklı madde ticareti yaptığı iddiaları ortalığı iyice karıştırdı.

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19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu, Manisa’nın Soma ilçesindeki evinden ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. Ailesinin kayıp olarak aradığı genç kız 5 gün sonra bulundu.

19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu, Manisa’nın Soma ilçesindeki evinden ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. Ailesinin kayıp olarak aradığı genç kız 5 gün sonra bulundu.

Ceyda için programa başvuran baba Ceyhun Evlekoğlu, canlı yayında gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunarak kızının hayatından endişe ettiklerini dile getirmişti. Yapılan araştırmaların ardından Ceyda'nın Adana'ya gittiği, kendi isteğiyle evden kaçarak evli ve 2 çocuk babası bir adamın yanında olduğu öğrenildi. Yayına çıkan Ceyda, osyal medya üzerinden oynadığı bir oyun aracılığıyla 2 hafta önce tanıştığı 25 yaşındaki Ramazan isimli kişinin yanına kendi isteğiyle gittiğini belirterek, onunla evlenmek istediğini dile getirdi. Ancak bahsi geçen Ramazan isimli erkeğin yasaklı madde ticareti yaptığı ve hala evli olduğu iddiası stüdyoyu karıştırdı. Yayına katılanlar Ramazan'ın daha önce 5 çocuklu bir kadını kaçırdığı ve bir çocuğu kaçırma suçlamasıyla bir yıl hapis yattığı  iddialarında bulundular. Israrcı tavırlarını sürdüren Ceyda,  birlikte olduğu kişinin boşanacağına inandığını ve bu nedenle geri dönmek istediğini tekrarladı. Bunun üzerine sinirlenen Müge Anlı, “Ayrıldığı zaman gidersin gitmek istersen. Ne oluyor böyle sen de onun dizine kapanıyorsun. Bu ne şımarıklık ya… Evli adama gidiyorsun da neyin şımarıklığını yapıyorsun. Daha sen neyin şımarıklığının derdindesin. Sen evli 2 çocuklu olsan, senin kocan bir kadın getirse hoşuna gider mi?” dedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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