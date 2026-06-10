Evli ve İki Çocuklu Adama Kaçan Ceyda, Müge Anlı'yı Kızdırdı: "Kaçtığı Adam Kötü İşler Yapıyor"
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te izleyenleri ayağa kaldıran bir kayıp olayı yaşandı. 19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu'nun evli ve 2 çocuk babası adama kaçtığı öğrenildi ve stüdyoda tansiyon giderek yükseldi. Bahsi geçen adamın yasaklı madde ticareti yaptığı iddiaları ortalığı iyice karıştırdı.
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19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu, Manisa’nın Soma ilçesindeki evinden ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. Ailesinin kayıp olarak aradığı genç kız 5 gün sonra bulundu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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