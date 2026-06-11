Kenan Doğulu Kimdir, Kaç Yaşında? Kenan Doğulu Neden Gözaltına Alındı?

Kenan Doğulu, Türk şarkıcı, şarkı yazarı ve aranjördür.

Doğulu, beş yaşındayken konservatuvarın piyano bölümüne dereceyle girdi. Altı sene piyano eğitimi aldı ve hocası Erkan Alpay'dan flüt, Erdem Sökmen'den gitar eğitimi aldı. Bu sırada tiyatro eğitimi, çocuk korosunda solistlik, ritimli sazlar öğrenimine de devam etti.

2007 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti. Sezen Aksu, Ozan Doğulu gibi isimlerle çalıştı. 9 Şubat 2007'de, Shake It Up Şekerim isimli şarkı ile Türkiye'yi 2007 Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil edeceğini 9 Mart 2007 günü şarkıyı kamuoyuna sundu.

12 Mayıs 2007 günü finalde Eurovision'u dördüncü sırada tamamladı.