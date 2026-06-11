Kenan Doğulu Kimdir, Kaç Yaşında? Kenan Doğulu Neden Gözaltına Alındı?
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Türk şarkıcı-şarkı yazarı, aranjör ve albüm yapımcısı Kenan Doğulu, sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Şarkılarıyla yakından takip edilen Kenan Doğulu, son olarak ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturmasında gündeme geldi. Kenan Doğulu'nun gözaltına alındığı öğrenildi.
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Kenan Doğulu Kimdir?
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Kenan Doğulu Kiminle Evli?
Kenan Doğulu Şarkıları
Kenan Doğulu Neden Gözaltına Alındı?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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