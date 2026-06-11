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Kenan Doğulu Kimdir, Kaç Yaşında? Kenan Doğulu Neden Gözaltına Alındı?

Kenan Doğulu Kimdir, Kaç Yaşında? Kenan Doğulu Neden Gözaltına Alındı?

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
11.06.2026 - 08:29
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Türk şarkıcı-şarkı yazarı, aranjör ve albüm yapımcısı Kenan Doğulu, sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Şarkılarıyla yakından takip edilen Kenan Doğulu, son olarak ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturmasında gündeme geldi. Kenan Doğulu'nun gözaltına alındığı öğrenildi.

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Kenan Doğulu Kimdir?

Kenan Doğulu Kimdir?

Kenan Doğulu, Türk şarkıcı, şarkı yazarı ve aranjördür.

Doğulu, beş yaşındayken konservatuvarın piyano bölümüne dereceyle girdi. Altı sene piyano eğitimi aldı ve hocası Erkan Alpay'dan flüt, Erdem Sökmen'den gitar eğitimi aldı. Bu sırada tiyatro eğitimi, çocuk korosunda solistlik, ritimli sazlar öğrenimine de devam etti.

2007 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti. Sezen Aksu, Ozan Doğulu gibi isimlerle çalıştı. 9 Şubat 2007'de, Shake It Up Şekerim isimli şarkı ile Türkiye'yi 2007 Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil edeceğini 9 Mart 2007 günü şarkıyı kamuoyuna sundu. 

12 Mayıs 2007 günü finalde Eurovision'u dördüncü sırada tamamladı.

Kenan Doğulu Kiminle Evli?

Kenan Doğulu Kiminle Evlidi?

Kenan Doğulu, Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter Yöreoğlu karakterine hayat veren Beren Saat ile 2014 yılında dünya evine girmiştir. Çiftin evliliği devam etmektedir.

Kenan Doğulu Şarkıları

Kenan Doğulu Diskografi

Albümleri

  • 1993: Yaparım Bilirsin

  • 1994: Sımsıkı Sıkı Sıkı

  • 1996: Kenan Doğulu III

  • 1997: Kenan Doğulu 3,5

  • 1999: Ben Senin Herşeyinim

  • 2001: Ex Aşkım

  • 2002: Kenan Doğulu 5,5

  • 2003: Demedi Deme

  • 2004: Kenan Doğulu 6,5

  • 2006: Festival

  • 2007: Kenan Doğulu 7,5

  • 2009: Patron

  • 2012: Aşka Türlü Şeyler

  • 2016: İhtimaller[10]

  • 2018: Vay Be

Single

  • 1999: Gençlik Marşı

  • 2008: Hayal Kahramanım

  • 2011: Şans Meleğim

  • 2013: Kız Sana Hayran

  • 2015: Aşk İle Yap

  • 2017: İlk Adımı Sen At

  • 2020: Bizimdir

  • 2021: Bumaya

  • 2021: Hezarfen (Erdem Kınay ile)

Kenan Doğulu Neden Gözaltına Alındı?

Kenan Doğulu Neden Gözaltına Alındı?

Kenan Doğuluİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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