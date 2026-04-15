23 Nisan’da Tersane İstanbul’da Kahkaha, Oyun ve Yaratıcılık Bir Arada

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kapılarını açacak olan Tersane Istanbul Bahar Edition, gün boyu yaratıcı atölyelerden sürpriz karakter buluşmalarına, açık hava oyunlarından sahne performanslarına ve spor aktivitelerine uzanan dopdolu programıyla çocukların ve içindeki çocuğu yaşatan herkesin bayram coşkusuna ortak oluyor.

Bando gösterisiyle başlayacak Tersane Istanbul 23 Nisan Programı’nın en eğlenceli sürprizlerinden biri, sevilen Nickelodeon Play! karakterlerinin çocuklarla bir araya geleceği özel buluşmalar olacak. Sokak sanatçılarının performansları, eğlenceli oyunlar ve sürpriz hediyelerle gerçekleşecek Balloon Drop Show gibi etkinlikler ise çocuklara unutulmaz dakikalar yaşatacak. Tornada çömlek deneyimi, rüzgar gülü tasarımı, bahar tacı tasarımı, Jumping Clay ile oyuncak tasarımı gibi yaratıcı atölyelerde çocuklar eğlenirken kendi dünyalarını keşfetme fırsatı bulacak. Tersane Istanbul çocukların özgürce oynayabileceği geniş açık alanları; basketbol, yoga ve padel gibi spor aktivitelerinden sokak sanatçı performanslarına ve açık hava oyunlarına kadar pek çok özel deneyime ev sahipliği yapacak.

Yepyeni bir şehir geleneğinin başlangıcı olacak 23 Nisan - 19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek Tersane Istanbul Bahar Edition ilk yılında farklı disiplinleri bir araya getirerek baharın enerjisini keşif ve ilham dolu buluşmalarla yorumluyor.

Tersane Istanbul Bahar Edition Detaylı Programı İçin Buraya Tıklayın.