23 Nisan’da Tersane İstanbul’da Kahkaha, Oyun ve Yaratıcılık Bir Arada

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.04.2026 - 12:35

İstanbul’da 23 Nisan coşkusu bu yıl Tersane İstanbul’da yaşanacak. Gün boyu sürecek etkinlik programı çocuklara dolu dolu anlar sunacak. Yaratıcı atölyeler, sahne performansları ve sürpriz buluşmalar dikkat çekiyor. Açık hava oyunları ve spor aktiviteleri etkinliğe renk katacak!

İstanbul’da bahar, çocukların kahkahasıyla daha da güzelleşiyor!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kapılarını açacak olan Tersane Istanbul Bahar Edition, gün boyu yaratıcı atölyelerden sürpriz karakter buluşmalarına, açık hava oyunlarından sahne performanslarına ve spor aktivitelerine uzanan dopdolu programıyla çocukların ve içindeki çocuğu yaşatan herkesin bayram coşkusuna ortak oluyor.

Bando gösterisiyle başlayacak Tersane Istanbul 23 Nisan Programı’nın en eğlenceli sürprizlerinden biri, sevilen Nickelodeon Play! karakterlerinin çocuklarla bir araya geleceği özel buluşmalar olacak. Sokak sanatçılarının performansları, eğlenceli oyunlar ve sürpriz hediyelerle gerçekleşecek Balloon Drop Show gibi etkinlikler ise çocuklara unutulmaz dakikalar yaşatacak. Tornada çömlek deneyimi, rüzgar gülü tasarımı, bahar tacı tasarımı, Jumping Clay ile oyuncak tasarımı gibi yaratıcı atölyelerde çocuklar eğlenirken kendi dünyalarını keşfetme fırsatı bulacak. Tersane Istanbul çocukların özgürce oynayabileceği geniş açık alanları; basketbol, yoga ve padel gibi spor aktivitelerinden sokak sanatçı performanslarına ve açık hava oyunlarına kadar pek çok özel deneyime ev sahipliği yapacak.

Yepyeni bir şehir geleneğinin başlangıcı olacak 23 Nisan - 19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek Tersane Istanbul Bahar Edition ilk yılında farklı disiplinleri bir araya getirerek baharın enerjisini keşif ve ilham dolu buluşmalarla yorumluyor.

Tersane Istanbul Bahar Edition Detaylı Programı İçin Buraya Tıklayın.

Tersane Istanbul Bahar Edition 23 Nisan Programı:

  • 11:00 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Geçidi

  • 12:00 – 13:00 Tornada Çömlek Deneyimi (Tersane Istanbul The Lab)

  • 12:00 Çocuk Yogası + Tuval Deneyimi (ESC, Tersane Istanbul)

  • 12:00 – 18:00 Sokak Sanatçıları Performansları (Jonglör, Pandomim, Tahta Bacak, Canlı Heykel, Poi Sanatçısı, Canlı Müzik, Portre Çizimleri, Balon Şovları)

  • 13:00 Jumping (ESC, Tersane Istanbul)

  • 13:30 – 14:30 Rüzgar Gülü Tasarımı Atölyesi (Tersane Istanbul The Lab)

  • 14:00 Nickelodeon Play! Character Surprise

  • 14:00 Reformer Pilates (ESC, Tersane Istanbul)

  • 15:00 – 16:00 Bahar Tacımı Tasarlıyorum Atölyesi (Tersane Istanbul The Lab)

  • 15:00 Padel Eğitimi + Basketbol Akademisi (ESC, Tersane Istanbul)

  • 16:00 Nickelodeon Play! Character Surprise

  • 16:30 – 17:30 Jumping Clay: Hayalimdeki Oyuncak Atölyesi (Tersane Istanbul The Lab)

  • 18:00 Nickelodeon Play! Character Surprise

  • 18:00 Altın Balon Yağmuru & sürpriz hediyeler (Tersane Istanbul The Mall, Atrium)

  • 18:00 – 20:00 Candle Experience Genç Yetenekler Sahnesi (Event Hall)

  • 20:30 – 21:30 Candle Experience (Event Hall)

  • Günboyu Balloon Twister Artists

Ayrıntılı Bilgi ve İletişim:

  • Golin İstanbul İletişim Danışmanlığı

  • Elvan Başaran Taş 0539 575 45 10 ebasaran@golin.com

  • Hacer Kalay 0542 255 70 01 hkalay@golin.com

  • Aylin Güneş 0537 303 54 64 agunes@golin.com

  • Selis Soysal 0531 856 70 55 ssoysal@golin.com

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
