Haberler
Gündem
Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bayram Mesajına Cevap Geldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.05.2026 - 12:59
CHP'nin kurultay davasında çıkan mutlak butlan kararıyla partinin genel başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu karar öncesi ve sonrası açıklamalarıyla pek çok muhalif siyasi ve seçmenin tepkileriyle karşılaşıyor. Kurban Bayramı için X hesabından bir gönderi yayınlayan Kılıçdaroğlu'na bir tepki de gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu şahsi X hesabından bir bayram tebriği yayınladı. Paylaşımda şu sözleri kullandı:

'Sevgili Kardeşlerim, Değerli Yol Arkadaşlarım,

Bir Kurban Bayramı’na daha hazırlanırken; içimizde geçmişin muhasebesini, yüreğimizde ise geleceğin umudunu taşıyoruz.

Bayramlar; hakikate sımsıkı sarılmanın, kardeşliğin yıkılmaz köprüsünden yürüyerek birbirimize yeniden ulaşmanın günleridir.

Bizler; tohumları aynı toprağa savrulmuş, yorulanların gölgesinde dinlendiği, her esen rüzgârı birlikte göğüsleyen ve kökleri birbirine sımsıkı bağlı büyük bir çınarız.

Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar, bu kardeşliği bozabilecektir.

Bizim en büyük gücümüz; dürüstlüğümüz, birbirimizin gözünün içine bakarken saklamadığımız o saf hakikat ve aynı yola duyduğumuz sarsılmaz inançtır.

Bu Kurban Bayramı; eksilmeyecek kardeşliğimizin, büyüyecek umudumuzun ve ortak mücadelemizin en güçlü işareti olsun.

Hepinize sağlık, huzur ve umut dolu bayramlar diliyorum.'

Fatih Altaylı ise bu gönderiye bir yanıt verdi.

Yanıtta 'Bayramın size utanma duygusu getirmesini diliyorum' dedi. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı 10 bin beğenide kalırken Altaylı'nın yanıtı 20 binden fazla beğeni aldı. Kimi kullanıcılar Altaylı'nın yanıtını şık bir çıkış olarak bulurken kimi kullanıcılar da hapis sonrası siyasi meselelerden kendini uzak tutan Altaylı'nın bu yanıtını yeteri kadar samimi bulmadı.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
