Roblox Zararlı mı? Roblox Çocuklar İçin Uygun mu, Değil mi? Yasaklanan Roblox Ne Zaman Çıktı?
Roblox Zararlı mı? Roblox Çocuklar İçin Uygun mu, Değil mi? Yasaklanan Roblox Ne Zaman Çıktı?
Son yıllarda popülerlik kazanan çevrimiçi oyun platformu Roblox, hem çocuklar hem de gençler arasında büyük bir ilgi görüyor. Ancak, 7 Ağustos 2024 itibariyle, Roblox’a Türkiye’de erişim engeli getirildi. Engelin çocukların istismarına neden olabilecek içerikler barındırdığı gerekçesiyle getirildiğinin açıklanmasının ardından ''Roblox Zararlı mı? Roblox Çocuklar İçin Uygun mu, Değil mi? Yasaklanan Roblox Ne Zaman Çıktı?'' soruları gündeme geldi.
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Roblox’un popülaritesi son yıllarda gittikçe arttı. Özellikle çocukların ilgi gösterdiği platform kullanıcılar kendi oyunlarını yaratabiliyor ve diğer oyuncuların oyunlarını deneyimleyebiliyor.
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Instagram ve Wattpad'in ardından Roblox'a getirilen erişim yasağı hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı şöyle bir açıklamada bulundu;
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da mahkemenin aldığı bu kararı şu sözlerle savundu;
Roblox Ne Zaman Çıktı?
Peki; Roblox Zararlı mı?
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BBC'nin haberine göre; bu platformda kullanıcıların oluşturdukları, içinde cinsellikten söz edilebilen mekanlar da bulunuyor.
Öte yandan bazı kullanıcılar, Roblox’un kapatılmasının yerine sıkı denetimlerin uygulanmasının daha etkili bir çözüm olacağını düşünüyor.
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