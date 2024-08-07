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Roblox Zararlı mı? Roblox Çocuklar İçin Uygun mu, Değil mi? Yasaklanan Roblox Ne Zaman Çıktı?

Roblox Zararlı mı? Roblox Çocuklar İçin Uygun mu, Değil mi? Yasaklanan Roblox Ne Zaman Çıktı?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
07.08.2024 - 23:20 Son Güncelleme: 07.08.2024 - 23:46

Son yıllarda popülerlik kazanan çevrimiçi oyun platformu Roblox, hem çocuklar hem de gençler arasında büyük bir ilgi görüyor. Ancak, 7 Ağustos 2024 itibariyle, Roblox’a Türkiye’de erişim engeli getirildi. Engelin çocukların istismarına neden olabilecek içerikler barındırdığı gerekçesiyle getirildiğinin açıklanmasının ardından ''Roblox Zararlı mı? Roblox Çocuklar İçin Uygun mu, Değil mi? Yasaklanan Roblox Ne Zaman Çıktı?'' soruları gündeme geldi.

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Roblox’un popülaritesi son yıllarda gittikçe arttı. Özellikle çocukların ilgi gösterdiği platform kullanıcılar kendi oyunlarını yaratabiliyor ve diğer oyuncuların oyunlarını deneyimleyebiliyor.

Roblox’un popülaritesi son yıllarda gittikçe arttı. Özellikle çocukların ilgi gösterdiği platform kullanıcılar kendi oyunlarını yaratabiliyor ve diğer oyuncuların oyunlarını deneyimleyebiliyor.

Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından Roblox'un kapatılmasına karar verildi. Mahkemenin karar metninde bu platformun çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması açısından engellendiği yer aldı. Ardından da açıklamalar peş peşe geldi.

Instagram ve Wattpad'in ardından Roblox'a getirilen erişim yasağı hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı şöyle bir açıklamada bulundu;

Instagram ve Wattpad'in ardından Roblox'a getirilen erişim yasağı hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı şöyle bir açıklamada bulundu;

“Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Karar UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanmıştır.' ifadesi kullanıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da mahkemenin aldığı bu kararı şu sözlerle savundu;

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da mahkemenin aldığı bu kararı şu sözlerle savundu;

''Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir Hukuk Devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesi herkesin görevidir. Türkiye, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Ancak teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez.''

Roblox Ne Zaman Çıktı?

Roblox Ne Zaman Çıktı?

Roblox, 2006 yılında piyasaya sürüldü. Kurucuları David Baszucki ve Erik Cassel tarafından geliştirilen bu platform, başlangıçta sadece PC ve Mac için mevcuttu. Ancak zamanla mobil cihazlara ve oyun konsollarına da yayıldı.

Peki; Roblox Zararlı mı?

Peki; Roblox Zararlı mı?

Roblox'ta kullanıcılar çeşitli temalar ve türlerde oyunlar oynayabilir, sanal etkileşimlerde bulunabilir ve dijital öğeler satın alabilir. Minecraft gibi derin yalnızlık içeren oyunların aksine Roblox’ta çocukların sosyalleştiğini savunanlar da var, oyun içerisinde cinsel içeriklere rastlandığını ve ayrıca platformda çocuklarla yetişkinlerin etkileşimde bulunma potansiyelinin olduğunu belirtenler de.

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Farklı Görüşler Mevcut!

Farklı Görüşler Mevcut!

Roblox, dünya genelindeki 10 milyondan fazla oyuncusu ile popüler bir çevrimiçi oyun platformu olarak biliniyor. Ancak, büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan bu platformda, zaman zaman zararlı içeriklerin ve uygunsuz davranışların ortaya çıkması da söz konusu olabiliyor. Roblox, bu tür sorunlarla başa çıkmak için gelişmiş sohbet filtreleme sistemleri ve etkili oyun içi yöneticiler kullanarak güvenli bir oyun deneyimi sağlamaya çalışıyor.

BBC'nin haberine göre; bu platformda kullanıcıların oluşturdukları, içinde cinsellikten söz edilebilen mekanlar da bulunuyor.

BBC'nin haberine göre; bu platformda kullanıcıların oluşturdukları, içinde cinsellikten söz edilebilen mekanlar da bulunuyor.

Roblox, kullanıcıları arasında zaman zaman görülen zararlı içerik ve kötü niyetli davranışlara yönelik BBC'ye yaptığı bir açıklamada, ''Çok küçük bir kullanıcı grubunun kasıtlı olarak kuralları ihlal ettiğini biliyoruz'  bu tür sorunların farkında olduklarını ve bu durumlarla aktif olarak mücadele ettiklerini belirtti.

Öte yandan bazı kullanıcılar, Roblox’un kapatılmasının yerine sıkı denetimlerin uygulanmasının daha etkili bir çözüm olacağını düşünüyor.

Öte yandan bazı kullanıcılar, Roblox’un kapatılmasının yerine sıkı denetimlerin uygulanmasının daha etkili bir çözüm olacağını düşünüyor.

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