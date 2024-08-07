Roblox Zararlı mı? Roblox Çocuklar İçin Uygun mu, Değil mi? Yasaklanan Roblox Ne Zaman Çıktı?

Roblox, dünya genelindeki 10 milyondan fazla oyuncusu ile popüler bir çevrimiçi oyun platformu olarak biliniyor. Ancak, büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan bu platformda, zaman zaman zararlı içeriklerin ve uygunsuz davranışların ortaya çıkması da söz konusu olabiliyor. Roblox, bu tür sorunlarla başa çıkmak için gelişmiş sohbet filtreleme sistemleri ve etkili oyun içi yöneticiler kullanarak güvenli bir oyun deneyimi sağlamaya çalışıyor.