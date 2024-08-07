Fatih Altaylı’dan Roblox Kararı için FETÖ İması: "Hemen Sevinmeyin"

Gazeteci Fatih Altaylı, Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kapatılan Roblox kararının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda rahatsızlık ortaya çıkardığını iddia etti. Altaylı, bakanlıkta kararı alanlar için FETÖ şüphesi bulunduğunu yazdı.