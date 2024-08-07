Fatih Altaylı’dan Roblox Kararı için FETÖ İması: "Hemen Sevinmeyin"
Fatih Altaylı’dan Roblox Kararı için FETÖ İması: "Hemen Sevinmeyin"
Gazeteci Fatih Altaylı, Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kapatılan Roblox kararının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda rahatsızlık ortaya çıkardığını iddia etti. Altaylı, bakanlıkta kararı alanlar için FETÖ şüphesi bulunduğunu yazdı.
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Türkiye’de akşam saatlerinde yine bir internet sitesine uygulanan erişim engeli gündem oldu. Hatırlanacağı gibi Instagram’a yaklaşık 1 haftadır erişim sağlanamıyor.
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Milyonlarca çocuğun çevrimiçi oyun oynadığı Roblox, Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kapatıldı.
Mahkeme kararın gerekçesi olarak, çocukları istismar edecek içerikleri gösterdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da kapatılan Roblox için yaptığı açıklamada, “Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Karar UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanmıştır." ifadesini kullanmıştı.
Gazeteci Fatih Altaylı, bakanlığın mahkemenin aldığı erişim engeli kararından rahatsız olduğunu iddia etti.
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Altaylı’ya göre, bakanlık Roblox’u kapatan mahkeme için “Fetöcü” olma ihtimali üzerinde duruyormuş.
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robloxu kapatmak yerine kapanmasına engel olan oyunları kapatsaydınız ya koşu oyununun ne zararı var size😢😢
roblox la fetö ne alaka?
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