Instagram Sonrası Roblox! Bakanlık Roblox’un Neden Kapatıldığını Açıkladı

Türkiye’de son günlerin en popüler konusu sitelere uygulanan sansürler. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya araçlarından Instagram’a yaklaşık 1 haftadır giriş yapılamıyor. Bu akşam saatlerinde ise özellikle küçük çocukların kullandığı çevrim içi oyun oynama sitesi Roblox’a erişim kısıtlandı. Bakanlık, Roblox’un neden kapatıldığını açıkladı.