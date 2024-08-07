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Instagram Sonrası Roblox! Bakanlık Roblox’un Neden Kapatıldığını Açıkladı

Instagram Sonrası Roblox! Bakanlık Roblox’un Neden Kapatıldığını Açıkladı

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.08.2024 - 21:18

Türkiye’de son günlerin en popüler konusu sitelere uygulanan sansürler. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya araçlarından Instagram’a yaklaşık 1 haftadır giriş yapılamıyor. Bu akşam saatlerinde ise özellikle küçük çocukların kullandığı çevrim içi oyun oynama sitesi Roblox’a erişim kısıtlandı. Bakanlık, Roblox’un neden kapatıldığını açıkladı.

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Kısa süre önce Wattpad ile Instagram’ın yasaklandığı Türkiye’de, çok konuşulacak bir erişim engeli kararı daha alındı.

Kısa süre önce Wattpad ile Instagram’ın yasaklandığı Türkiye’de, çok konuşulacak bir erişim engeli kararı daha alındı.

Çocukların sosyalleşti ve oyun oynadığı Roblox isimli site mahkeme kararıyla kapatıldı.

Çocukların sosyalleşti ve oyun oynadığı Roblox isimli site mahkeme kararıyla kapatıldı.

Roblox'un kapatılma kararını, Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi verdi.

Roblox'un kapatılma kararını, Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Karar UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Karar UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Mahkemenin karar metninde ise Roblox’un çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması açısından engellendiği yer aldı.

Mahkemenin karar metninde ise Roblox’un çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması açısından engellendiği yer aldı.

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