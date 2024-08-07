Instagram Sonrası Roblox! Bakanlık Roblox’un Neden Kapatıldığını Açıkladı
Instagram Sonrası Roblox! Bakanlık Roblox’un Neden Kapatıldığını Açıkladı
Türkiye’de son günlerin en popüler konusu sitelere uygulanan sansürler. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya araçlarından Instagram’a yaklaşık 1 haftadır giriş yapılamıyor. Bu akşam saatlerinde ise özellikle küçük çocukların kullandığı çevrim içi oyun oynama sitesi Roblox’a erişim kısıtlandı. Bakanlık, Roblox’un neden kapatıldığını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kısa süre önce Wattpad ile Instagram’ın yasaklandığı Türkiye’de, çok konuşulacak bir erişim engeli kararı daha alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çocukların sosyalleşti ve oyun oynadığı Roblox isimli site mahkeme kararıyla kapatıldı.
Roblox'un kapatılma kararını, Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Karar UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Mahkemenin karar metninde ise Roblox’un çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması açısından engellendiği yer aldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın