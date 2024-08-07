Instagram'dan Sonra Yeni Darbe Geldi: BTK Roblox İçin Erişim Engeli Getirdi!
Instagram'dan Sonra Yeni Darbe Geldi: BTK Roblox İçin Erişim Engeli Getirdi!
Milyonlarca oyuncuya sahip olan Roblox, Türkiye'de erişim engeline takıldı.
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Açıklama BTK tarafından yapıldı.
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Milyonlarca oyuncuyu bünyesinde barındırıyor.
Yakın bir zamanda Instagram için de erişim engeli getirilmişti.
Roblox'un neden engellendiği ise henüz bilinmiyor.
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