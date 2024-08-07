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Instagram'dan Sonra Yeni Darbe Geldi: BTK Roblox İçin Erişim Engeli Getirdi!

Instagram'dan Sonra Yeni Darbe Geldi: BTK Roblox İçin Erişim Engeli Getirdi!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 18:54

Milyonlarca oyuncuya sahip olan Roblox, Türkiye'de erişim engeline takıldı.

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Açıklama BTK tarafından yapıldı.

Açıklama BTK tarafından yapıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Roblox'u Türkiye üzerinden erişime kapattı. Bu kararın hangi amaçla ve neden verildiği ise henüz bilinmiyor.

Milyonlarca oyuncuyu bünyesinde barındırıyor.

Milyonlarca oyuncuyu bünyesinde barındırıyor.

Roblox içerisinde birbirinden farklı birçok oyun bulunuyor. Çoğunlukla küçük yaştaki kullanıcıları kendine çekmeyi başaran Roblox, milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapıyor. Roblox, Türkiye tarafında da büyük bir kitleye sahip.

Yakın bir zamanda Instagram için de erişim engeli getirilmişti.

Yakın bir zamanda Instagram için de erişim engeli getirilmişti.

Birkaç gün önce Instagram için şaşırtıcı bir karar çıkmıştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, bir gece ansızın Instagrama erişim engeli getirmişti. Instagram için getirilen bu erişim engeli hala geçerliliğini koruyor.

Roblox'un neden engellendiği ise henüz bilinmiyor.

Roblox'un neden engellendiği ise henüz bilinmiyor.

Ansızın gelen Roblox engelinin neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Önümüzdeki süreçte bu engellemenin neden yapıldığına dair bir açıklama gelecektir.

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