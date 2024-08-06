Dünya Şampiyonu Olimpik Sporcu Twitch Yayıncısı Çıktı: Rocket League'de de Şampiyon!
Dünya Şampiyonu Olimpik Sporcu Twitch Yayıncısı Çıktı: Rocket League'de de Şampiyon!
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Olimpiyat ateşi Paris'te yanmaya devam ederken tüm dünyanın gözü ise sporcuların üzerinde.
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Kulplu beygirde bronz madalyayı kapan ve kariyerinde dünya şampiyonluğu da bulunan genç sporcu Stephen Nedoroscik'in müthiş oyun yeteneklerinin de hayranlar tarafından keşfedilmesi uzun sürmedi!
Başarılı sporcunun Twitch yayınında şiir gibi Rocket League oynadığı anlar oyunculara "her konuda mı yetenekli olunur be" dedirtti.
Kendisi yalnızca ilgilendiği spor dalında değil, Rocket League'de de "şampiyon".
Kendisinin aynı zamanda ufak bir Twitch kanalı da bulunuyor.
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