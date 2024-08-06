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Dünya Şampiyonu Olimpik Sporcu Twitch Yayıncısı Çıktı: Rocket League'de de Şampiyon!

Dünya Şampiyonu Olimpik Sporcu Twitch Yayıncısı Çıktı: Rocket League'de de Şampiyon!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 16:53

Bazı insanları kıskanmamak elde değil! Dünya şampiyonluğunun yanına geçtiğimiz günlerde bir de Olimpiyat madalyası ekleyen Stephen Nedoroscik'in Twitch kanalı ve şiir gibi Rocket League oynadığı anlar ortaya çıktı.

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Olimpiyat ateşi Paris'te yanmaya devam ederken tüm dünyanın gözü ise sporcuların üzerinde.

Olimpiyat ateşi Paris'te yanmaya devam ederken tüm dünyanın gözü ise sporcuların üzerinde.

Dünyanın dört bir yanından sporcuların mücadele ettiği oyunlarda atletlerin performansları kadar özel hayatları da merak konusu oluyor.

Kulplu beygirde bronz madalyayı kapan ve kariyerinde dünya şampiyonluğu da bulunan genç sporcu Stephen Nedoroscik'in müthiş oyun yeteneklerinin de hayranlar tarafından keşfedilmesi uzun sürmedi!

Kulplu beygirde bronz madalyayı kapan ve kariyerinde dünya şampiyonluğu da bulunan genç sporcu Stephen Nedoroscik'in müthiş oyun yeteneklerinin de hayranlar tarafından keşfedilmesi uzun sürmedi!

Meğer Amerika adına mücadele eden 25 yaşındaki sporcu aynı zamanda profesyonel seviyede bir Rocket League oyuncusu ve Twitch yayıncısıymış!

Başarılı sporcunun Twitch yayınında şiir gibi Rocket League oynadığı anlar oyunculara "her konuda mı yetenekli olunur be" dedirtti.

Kendisi yalnızca ilgilendiği spor dalında değil, Rocket League'de de "şampiyon".

Kendisi yalnızca ilgilendiği spor dalında değil, Rocket League'de de "şampiyon".
twitter.com

Nedoroscik'in ortaya çıkan Rocket League profili başarılı sporcunun oyunda Grand Champion seviyesinde olduğunu gösteriyor ki bu da onu tüm oyuncular içerisinde %1,7'lik dilime sokuyor!

Kendisinin aynı zamanda ufak bir Twitch kanalı da bulunuyor.

Kendisinin aynı zamanda ufak bir Twitch kanalı da bulunuyor.

Düzensiz aralıklarla Rocket League yayınları yapan olimpik atletin Twitch kanalında 1,6 bin takipçisi bulunuyor.

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