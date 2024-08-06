Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Olimpiyat Madalyasını Kazanan Sporcu Özlediği Asıl Şeye Geri Döndü: Oyun Oynamak!

Olimpiyat Madalyasını Kazanan Sporcu Özlediği Asıl Şeye Geri Döndü: Oyun Oynamak!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 12:23

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tam gaz devam ederken bronz madalyayla mücadelesini tamamlayan olimpik kanocudan ilginç bir paylaşım geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Paris'in ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunları tüm heyecanıyla devam ediyor.

Paris'in ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunları tüm heyecanıyla devam ediyor.

Dünyanın dört bir yanından atletlerin adlarını Olimpiyat tarihine yazdırmak için mücadele ettikleri oyunlarda müsabakalarını tamamlayan sporcular ise teker teker ülkelerine dönmeye başladılar.

İspanya adına yarışan 21 yaşındaki kanocu Pau Echaniz de bronz madalyayla ayrıldığı müsabaka sonrasında stres atma yöntemini paylaşarak oyuncuları gülümsetti.

İspanya adına yarışan 21 yaşındaki kanocu Pau Echaniz de bronz madalyayla ayrıldığı müsabaka sonrasında stres atma yöntemini paylaşarak oyuncuları gülümsetti.
twitter.com

Erkekler K-1 Slalom'da bronz madalya kazanan genç sporcunun Olimpiyat Köyü'nden döner dönmez kendini League of Legends'ın kollarına bırakması haliyle bol bol goygoya da sebep oldu.

Olimpik sporcu League of Legends oynadığı anlarda aynı zamanda Twitch'te de canlı yayındaydı.

Olimpik sporcu League of Legends oynadığı anlarda aynı zamanda Twitch'te de canlı yayındaydı.

'Altına ulaşana kadar kanoya binmeyeceğim' notuyla paylaştığı görselde League of Legends konusunda da ne kadar hırslı olduğunu gösteren olimpik kanocu Twitch'te 3,4 bin takipçiye sahip.

"Olimpiyatlarda madalya kazanıyorsunuz ve ilk yaptığınız şey LoL'e başlayıp bronz oyunculara karşı mağlup olmak oluyor... League of Legends herkesin mutluluğunu yok ediyor..."

"Olimpiyatlarda madalya kazanıyorsunuz ve ilk yaptığınız şey LoL'e başlayıp bronz oyunculara karşı mağlup olmak oluyor... League of Legends herkesin mutluluğunu yok ediyor..."
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Madalyalı İspanyol sporcumuz madalyasını kazandıktan hemen sonra LoL oynamaya başlıyor"

"Madalyalı İspanyol sporcumuz madalyasını kazandıktan hemen sonra LoL oynamaya başlıyor"
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın