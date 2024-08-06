Olimpiyat Madalyasını Kazanan Sporcu Özlediği Asıl Şeye Geri Döndü: Oyun Oynamak!
Olimpiyat Madalyasını Kazanan Sporcu Özlediği Asıl Şeye Geri Döndü: Oyun Oynamak!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tam gaz devam ederken bronz madalyayla mücadelesini tamamlayan olimpik kanocudan ilginç bir paylaşım geldi.
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Paris'in ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunları tüm heyecanıyla devam ediyor.
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İspanya adına yarışan 21 yaşındaki kanocu Pau Echaniz de bronz madalyayla ayrıldığı müsabaka sonrasında stres atma yöntemini paylaşarak oyuncuları gülümsetti.
Olimpik sporcu League of Legends oynadığı anlarda aynı zamanda Twitch'te de canlı yayındaydı.
"Olimpiyatlarda madalya kazanıyorsunuz ve ilk yaptığınız şey LoL'e başlayıp bronz oyunculara karşı mağlup olmak oluyor... League of Legends herkesin mutluluğunu yok ediyor..."
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"Madalyalı İspanyol sporcumuz madalyasını kazandıktan hemen sonra LoL oynamaya başlıyor"
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