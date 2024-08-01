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Milli Atıcımız Yusuf Dikeç İlginç Bir Sebeple Japon Oyuncuların Fenomeni Oldu

Milli Atıcımız Yusuf Dikeç İlginç Bir Sebeple Japon Oyuncuların Fenomeni Oldu

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
01.08.2024 - 17:38

Eli cebinde pozuyla yalnızca bizim değil, tüm dünyanın gündemine oturan gümüş madalyalı olimpik sporcumuz çok ilginç bir sebeple Japon oyuncular arasında fenomen haline geldi.

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Rakibi karşısındaki rahat tutumları, hiçbir ekipman kullanmadan yaptığı atışlarla Yusuf Dikeç tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardı.

Rakibi karşısındaki rahat tutumları, hiçbir ekipman kullanmadan yaptığı atışlarla Yusuf Dikeç tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardı.

Tarihimizde ilk kez atıcılık dalında olimpiyat madalyası kazandığımız yarışma sonrası Yusuf Dikeç'in ikonik pozu internetin yeni bitki örtüsü haline geldi desek yeridir.

İkonik pozu karizmatik oyun karakterlerini aratmayan Yusuf Dikeç oyuncular tarafından pek çok oyunun kapağına da uyarlandı.

İkonik pozu karizmatik oyun karakterlerini aratmayan Yusuf Dikeç oyuncular tarafından pek çok oyunun kapağına da uyarlandı.

Tüm dünyanın gözü üzerinde olsa da milli sporcumuz Japon oyuncular arasında bambaşka bir sebeple fenomen olmuş durumda.

Tüm dünyanın gözü üzerinde olsa da milli sporcumuz Japon oyuncular arasında bambaşka bir sebeple fenomen olmuş durumda.
twitter.com

Tweet'i 'gönderiyi çevir' diyerek okuduğumuzda karşımıza 'Türkiye'nin para ödemeyen adamı, genelde parayı nereden aldığını merak ediyordum ama aslında kedinin parasını ödüyordu' gibi pek de anlam ifade etmeyen bir cümle çıkıyor.

Bir örnek daha vermek gerekirse bu metnin çevirisi de "Bugünün boş zamanı kapuçino, "Ücretsiz Amca'' olarak görünüyor. Yahu ücretsiz amca da nereden çıktı şimdi?

Bir örnek daha vermek gerekirse bu metnin çevirisi de "Bugünün boş zamanı kapuçino, "Ücretsiz Amca'' olarak görünüyor. Yahu ücretsiz amca da nereden çıktı şimdi?
twitter.com

"Ödenmemiş Amca" mı, artık kalbimiz kırılıyor derken hepimize "ne alaka" dedirten gizem nihayet çözüldü!

"Ödenmemiş Amca" mı, artık kalbimiz kırılıyor derken hepimize "ne alaka" dedirten gizem nihayet çözüldü!
twitter.com
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Dil bariyerinden ötürü tam anlam veremediğimiz ilginin nedeni bir kullanıcının yaptığı açıklamayla ortaya çıktı.

Dil bariyerinden ötürü tam anlam veremediğimiz ilginin nedeni bir kullanıcının yaptığı açıklamayla ortaya çıktı.
twitter.com

Meğer Japonlar karizmadan yıkılan Yusuf Dikeç'in bu efsane pozunu P2W oyunlarda dahi para vermeden oyunun en iyilerinden olan yetenekli 'pro oyuncular' ile özdeşleştirmişler!

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Ta dünyanın bir ucunda kendisinin "fan art" çalışmaları dahi çiziliyor. ❤🤍

Ta dünyanın bir ucunda kendisinin "fan art" çalışmaları dahi çiziliyor. ❤🤍
twitter.com

Biz de bu gerçekle birlikte büyük bir aydınlanma yaşamış olduk.

Biz de bu gerçekle birlikte büyük bir aydınlanma yaşamış olduk.
twitter.com

😂

😂
twitter.com

Maaş almayan adam, ücretsiz amca ve ödenmemiş amca gibi garip kalıpların da gizemi nihayet çözüldü.

Maaş almayan adam, ücretsiz amca ve ödenmemiş amca gibi garip kalıpların da gizemi nihayet çözüldü.
twitter.com

Artık önümüze düşen Japon fanların gönderilerine anlam vermeye başlayabiliriz!

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