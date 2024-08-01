Milli Atıcımız Yusuf Dikeç İlginç Bir Sebeple Japon Oyuncuların Fenomeni Oldu
Milli Atıcımız Yusuf Dikeç İlginç Bir Sebeple Japon Oyuncuların Fenomeni Oldu
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Rakibi karşısındaki rahat tutumları, hiçbir ekipman kullanmadan yaptığı atışlarla Yusuf Dikeç tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardı.
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İkonik pozu karizmatik oyun karakterlerini aratmayan Yusuf Dikeç oyuncular tarafından pek çok oyunun kapağına da uyarlandı.
Tüm dünyanın gözü üzerinde olsa da milli sporcumuz Japon oyuncular arasında bambaşka bir sebeple fenomen olmuş durumda.
Bir örnek daha vermek gerekirse bu metnin çevirisi de "Bugünün boş zamanı kapuçino, "Ücretsiz Amca'' olarak görünüyor. Yahu ücretsiz amca da nereden çıktı şimdi?
"Ödenmemiş Amca" mı, artık kalbimiz kırılıyor derken hepimize "ne alaka" dedirten gizem nihayet çözüldü!
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Dil bariyerinden ötürü tam anlam veremediğimiz ilginin nedeni bir kullanıcının yaptığı açıklamayla ortaya çıktı.
Ta dünyanın bir ucunda kendisinin "fan art" çalışmaları dahi çiziliyor. ❤🤍
Biz de bu gerçekle birlikte büyük bir aydınlanma yaşamış olduk.
😂
Maaş almayan adam, ücretsiz amca ve ödenmemiş amca gibi garip kalıpların da gizemi nihayet çözüldü.
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