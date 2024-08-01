Karizmanın Öz Oğlu Yusuf Dikeç'in İkonik Pozuna Oyuncular da Sessiz Kalamadı
Karizmanın Öz Oğlu Yusuf Dikeç'in İkonik Pozuna Oyuncular da Sessiz Kalamadı
2024 Paris Olimpiyat oyunlarındaki başarısının yanında ikonik pozuyla da tüm dünyanın gündemine oturan milli sporcumuz Yusuf Dikeç'in efsane pozu oyunculara da farklı şeyler çağrıştırdı.
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Milli atıcılarımız Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda atıcılık branşındaki ilk madalyamızı ülkemize armağan ederek göğsümüzü kabarttılar.
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Ancak milli sporcumuz Yusuf Dikeç'in bir anda dünya gündemine oturmasını sağlayan esas olay ise bu pozu oldu.
Yusuf Dikeç'in "ana karakter" havası veren bu fotoğrafına dünyanın dört bir yanındaki oyuncular da benzetmeleri ile bambaşka bir boyut kattılar.
😂
Chamber'ın şansı var mı, sanmam.
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Arthur Morgan kalk, büyüğün geldi.
Valorant'ın Türk ajanı Fade'de ikonik poza böyle uyarlandı.
Üzgünüm, Yusuf Dikeç Albert Wesker'dan daha karizmatik.
Leon yerine göndersek Ashley'i 15 dakikada alır çıkar.
Zebanilerin korkulu rüyası diyebilir miyiz?
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Hiçbir Night City cyberpsycho'sunun karşısında şansı yok.
Peki her gönderide orijinal kapaktan daha karizmatik olması?
Alamayacakları kapışma olmayan o dörtlü.
Video oyunlarının bize bir tetikçinin neye benzediğini düşündürdüğü / Gerçek bir tetikçinin neye benzediği
❤🤍❤🤍
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