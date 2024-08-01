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Karizmanın Öz Oğlu Yusuf Dikeç'in İkonik Pozuna Oyuncular da Sessiz Kalamadı

Karizmanın Öz Oğlu Yusuf Dikeç'in İkonik Pozuna Oyuncular da Sessiz Kalamadı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
01.08.2024 - 12:04

2024 Paris Olimpiyat oyunlarındaki başarısının yanında ikonik pozuyla da tüm dünyanın gündemine oturan milli sporcumuz Yusuf Dikeç'in efsane pozu oyunculara da farklı şeyler çağrıştırdı.

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Milli atıcılarımız Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda atıcılık branşındaki ilk madalyamızı ülkemize armağan ederek göğsümüzü kabarttılar.

Milli atıcılarımız Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda atıcılık branşındaki ilk madalyamızı ülkemize armağan ederek göğsümüzü kabarttılar.

Sırbistan karşısında 16-142lük skorla gümüş madalyaya uzanan ikili final karşılaşmasında  Damir Mikec ve Zorana Arunovic ile karşı karşıya gelmişti.

Ancak milli sporcumuz Yusuf Dikeç'in bir anda dünya gündemine oturmasını sağlayan esas olay ise bu pozu oldu.

Ancak milli sporcumuz Yusuf Dikeç'in bir anda dünya gündemine oturmasını sağlayan esas olay ise bu pozu oldu.

Müsabakadaki rahatlığı ve karizmatik haliyle dikkat çeken Yusuf Dikeç'in bu pozu şimdiden olimpiyatların en ikonik anlarından biri olarak hafızalara kazınmış durumda.

Yusuf Dikeç'in "ana karakter" havası veren bu fotoğrafına dünyanın dört bir yanındaki oyuncular da benzetmeleri ile bambaşka bir boyut kattılar.

Yusuf Dikeç'in "ana karakter" havası veren bu fotoğrafına dünyanın dört bir yanındaki oyuncular da benzetmeleri ile bambaşka bir boyut kattılar.

'Mutlak efsane. Ana karakter o, biz sadece onun için yaratılmış NPC'leriz.'

😂

😂
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Chamber'ın şansı var mı, sanmam.

Chamber'ın şansı var mı, sanmam.
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Arthur Morgan kalk, büyüğün geldi.

Arthur Morgan kalk, büyüğün geldi.
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Valorant'ın Türk ajanı Fade'de ikonik poza böyle uyarlandı.

Valorant'ın Türk ajanı Fade'de ikonik poza böyle uyarlandı.
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Üzgünüm, Yusuf Dikeç Albert Wesker'dan daha karizmatik.

Üzgünüm, Yusuf Dikeç Albert Wesker'dan daha karizmatik.
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Hiçbir Night City cyberpsycho'sunun karşısında şansı yok.

Hiçbir Night City cyberpsycho'sunun karşısında şansı yok.

Peki her gönderide orijinal kapaktan daha karizmatik olması?

Peki her gönderide orijinal kapaktan daha karizmatik olması?
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Alamayacakları kapışma olmayan o dörtlü.

Alamayacakları kapışma olmayan o dörtlü.
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Video oyunlarının bize bir tetikçinin neye benzediğini düşündürdüğü / Gerçek bir tetikçinin neye benzediği

Video oyunlarının bize bir tetikçinin neye benzediğini düşündürdüğü / Gerçek bir tetikçinin neye benzediği
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